Havai fişek davasında gerginlik çıktı

Geçen Ocak ayında başlayan ve mahkeme yerinin yetersiz olduğu için ertelenen davanın 2. celsesi Sakarya'nın Ferizli İlçesi'ndeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonunda devam ediyor. Sabah ifadesini veren Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nın ortaklarında Yaşar Coşkun, fabrika ortağı ve Yaşar Coşkun'un babası Alirıza Ergenç C., ustabaşı E.Ö. ve tutuklu sanık H.A.V.'nin ardından devam eden mahkeme sırasında gerginlik yaşandı.

İki taraf arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik sırasında taraflar birbirlerinin üzerine gitmeye kalkınca araya görevliler girdi. Mahkeme heyeti tarafından kısa bir süre davaya ara verildi ve herkes salon dışına çıkartıldı. Dışarıya çıkan taraflar arasında bulunan ve akrabası patlama sırasında ölen bir genç kız daha fazla yaşanan gerginliğe dayanamadı ve bayıldı. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan genç kız 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gerginlik tarafların yatıştırılmasıyla son buldu. Mahkeme heyeti tekrar davaya devam etme kararı aldı.

NE OLMUŞTU!

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15 sularında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda Erhan Ateş (45), Halis Yılmaz (26), Havva Çelik (55), Muhammet Aygün (27), Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Ramazan Kor (42), Sabahattin Tepeçınar (46), hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

FEZLEKE KABUL EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

3 ŞEHİT

Bu patlama sonrasında fabrikada kalan patlayıcının kontrollü imhası amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine 9 Temmuz'da saat 11.35 sularında kamyonla getirilmişti ve araçtan indirildiği sırada meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga Şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

NE İSTENİYOR!

Toplam 108 müştekinin bulunduğu 27 sayfalık iddianame de Cumhuriyet savcısı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla fabrika sahipleri Ali Rıza Ergenç C. (75), Yaşar C. (48) ile Ersan Ö. (43), Hasan Ali V. (58), Aslı B. (40), Asiye A. (44) ve müşteki şüpheli Ahmet Ç. (31) için 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.