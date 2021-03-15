İstifa Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır ve Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? İstifa Dilekçesi Örneği

İşten ayrılmak amacını işverene resmi olarak bildirmek için verilen mektuba istifa dilekçesi denmektedir. Olası bir istifa etme düşüncesi ile karşı karşıya kaldığınızda nasıl istifa edileceğini ve en uygun istifa dilekçesinin nasıl yazılacağını bilmekte fayda vardır.

İSTİFA DİLEKÇESİ NEDİR?

İstifa dilekçesi nedir sorusunun cevabı her ne kadar yukarıda kısaca belirtilmişse de üzerinden geçmekte fayda vardır. İstifa dilekçesi, kaba bir tabir ile, bir çalışan tarafından işverene gönderilen ve artık o iş yerinde çalışmayacağını bildiren resmi bir mektuptur. Başka bir değişle, işten ayrılma kararının işy erine yazılı olarak bildirilmesidir. İstifa dilekçesinin verilmesindeki amaç; resmi bir bildirim kaydı oluşturmak, çalışanın son günü hakkında ayrıntılı bilgi vermek, olası bir dava durumunda da hukuki dayanak oluşturmaktır.

İSTİFA DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

İstifa dilekçesi verileceği zaman dikkat edilmesi gereken belki de en önemli nokta istifa dilekçesinin ne zaman verileceğidir. Zira istifa dilekçesinin ne zaman verileceğine dikkat edilmez ise, kişi hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle 'istifa dilekçesi ne zaman verilmeli' sorusunun cevabı oldukça önemlidir.

İşten planlı bir şekilde ayrılma durumu söz konusu olduğunda, iş sözleşmelerinin feshinden önce, işten ayrılma durumunun işverene bildirilmesi gerekmektedir. İşte bu bildirimi sağlayan şey de istifa dilekçesidir. İstifa dilekçesinin nasıl hazırlanacağını ele almadan önce, bu dilekçenin ne zaman verileceğinin açıklanmasında fayda vardır, zira İş Kanunu'nda belirtilen sürelere uyulmadığı taktirde, kişinin mağdur olması pek mümkündür. Bu süre mağduriyeti en aza indirmeyi hedefleyen ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan bir kavramdır. İhbar süresi olarak bilinen bu süre, işten ayrılmaya karar veren işçinin, işverenine bu kararı ne kadar süre içerisinde bildirmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çalışanlar ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. Lakin bu sürelere uyulmadığı taktirde, kişi, belirli hukuki yaptırımlara tabi tutulabilmektedir.

Yani, işinizden ayrılırken, İş Kanunu'nda yer alan maddelere uygun bir şekilde ayrılık süreci yaşamanız gerekmektedir. İlgili maddeye göre, işinizde altı aydan kısa bir süredir çalışıyorsanız, işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden iki hafta evvel; işinizde altı ay ile bir buçuk yıl arası bir süredir çalışıyorsanız işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden dört hafta evvel; işinizde bir buçuk yıl ile üç yıldır çalışıyorsanız işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden altı hafta evvel; işinizde üç yıldan fazla bir süredir çalışıyorsanız da, istifa dilekçenizi, işinizden ayrılacağınız tarihten sekiz hafta evvel vermeniz gerekmektedir. Aksi halde size, ihbar tazminatı ödenmesi gibi hukuki yaptırımlar uygulanabilir.

İSTİFA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İstifa kararı çoğu zaman oldukça zor bir süreç olsa da, istifa dilekçesi yazılması en kolay dilekçelerden biridir. Zira istifa dilekçesinin içermesinde fayda olan birtakım hususları olsa da, kesin bir kalıbı bulunmamaktadır. İşten ayrılmaya karar verildiğinde bu durum insan kaynaklarına yahut çalışılan yerde insan kaynakları uzmanı yoksa direkt olarak yöneticiye bildirilmelidir. Akabinde ise bir istifa dilekçesi veya istifa mektubu kaleme alarak istifanın ilgili yerlere bildirilmesi gerekir. Peki istifa dilekçesi nasıl yazılır? Her ne kadar istifa dilekçesi öznel olsa da, içinde bulunmasında fayda olan unsurlar şunlardır:

İstifa dilekçesi insan kaynakları birimine yahut yöneticiye hitaben kaleme alınmalıdır,

İstifa dilekçesinde işe giriş günü ve çalışma süresi belirtilmelidir,

Çalışılan yerin (kurum, şirket vb.) ismi, adresi ve kişinin burada hangi pozisyonda çalıştığı yazılmalıdır,

İstifa dilekçesinde, istifa nedenine detaylı yer verilmesi zorunlu olmamakta, lakin kişinin neden istifa ettiğinin belirtilmesi gerekmektedir (kendi iradesi ile işinden ayrıldığının)

Her halde, tüm yasal hakların saklı tutulduğu yazılmalıdır,

İstifa dilekçesine kanunda öngörülen bekleme süresi sonunda istifa edildiği belirtilmelidir,

Metin içerisinde kişinin isim ve soy ismi, işyerinden hangi tarihte ayrılacağı ve dilekçenin hangi tarihte yazıldığı bulunmalıdır. Ayrıca dilekçe ıslak imza ile imzalanmalıdır.

HAKLI NEDEN İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DURUMUNDA NE OLUR?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi iş sözleşmelerinin çalışan tarafından, herhangi bir bildirim süresi olmadan, feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin ortaya çıkması halinde iş akdinin devamı, işçi için çekilmez hale geleceğinden, işçinin yukarıda belirtilen bildirim sürelerine uymaksızın derhal fesih hakkı vardır. Lakin belirtmek gerekir ki, bu sebeplerin ortaya çıkması, iş akdini kendiliğinden sona erdirmemekte, yalnızca bir hak doğurmaktadır. Yani bu sebeplerle işinden ayrılacak kişinin, yine de bir istifa dilekçesi yazmasında fayda bulunmaktadır.

İş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshi kanunda, "sağlık sebepleri'' , "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebepler" ile "zorlayıcı sebepler" olmak üzere üç grup halinde düzenlenmiştir. İşte bu nedenlerden birine dayanarak, yani haklı neden ile iş sözleşmesinin feshi durumunda, istifa dilekçenize eklemeniz gerek bir husus daha ortaya çıkacaktır. İş sözleşmesini haklı nedenle feshedecek kişinin, istifa dilekçesine yukarıdakilere ek olarak, 2iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshettiğini' açık bir şekilde yazması gerekmektedir.

EVLİLİK NEDENİ İLE İSTİFA DURUMUNDA NE OLUR?

Çalışırken evlenen herkesin kafasında yer alan 'evlilik nedeni ile istifa durumunda ne olur?' sorusunun cevabına da değinmek gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, evlilik nedeni ile işten ayrılma yalnızca kadın işçiler için düzenlenmiş bir yasal haktır. Bu nedenle burada bahsedilen durum sadece kadınları kapsamaktadır. Zira erkeklerin evlilik nedeniyle işten ayrılması özel bir neden olmayıp, bu doğrultuda da kıdem tazminatına hak kazanılması mümkün değildir.

1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre evlilik nedeniyle işten ayrılan bir kadın, kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Evlenen kadınlar kanunda belirtilen süre ve usullere uymak şartıyla işten ayrıldıkları taktirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bu şekilde kıdem tazminatına hak kazanabilmenin de önemli bir şartı bulunmaktadır. Bu şart; kadın işçinin çalıştığı sırada evlenmesi gerektiğidir. Zira işe girdiği tarihte halihazırda evli olan kadın işçi bu hakkı kullanamaz. Lakin evli bir kadın işyerinde çalışırken boşanıp, akabinde tekrardan evlenir ise, kanunda öngörülen 'çalışırken evlenme' şartı yerine getirildiğinden, kadın işçi belirtilen yasal süre içerisinde kıdem tazminatını talep edebilecektir. Belirtmek gerekir ki, evlilik nedeniyle işinden ayrılan ve kıdem tazminatı almak isteyen kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde istifa etmesi ve istifa dilekçesini vermesi gerekmektedir. Aksi halde, yani bu süre 1 yılı geçiyorsa, bu hakkın kullanılması kesinlikle mümkün olmayacaktır.

Evlilik nedeni ile istifa dilekçesi vermek isteyen kadının yerine getirmesi gereken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, evlilik nedeni işten ayrıldığını belirten bir istifa mektubu yazmasıdır. Aksi halde kadın çalışan, işyerinden ayrılmasından sonra kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Bu istifa dAynı zamanda işverenin talep etmesi durumunda, evlilik tarihini gösteren bir belgeyi de istifa mektubu içerisine eklemesi gerekmektedir.

Peki, evlenme nedeni ile istifa dilekçesi veren kadın, daha sonra başka bir yerde çalışabilir mi? Bu sorununda cevaplanmasında fayda vardır. Yargıtay kararlarına göre, evlilik nedeniyle işinden ayrılan bir kadın, daha sonra başka bir yerde çalışabilecektir. Yani bu konuda herhangi bir yasak yahut yaptırım bulunmamaktadır. Hatta kadın, işinden ayrıldıktan hemen sonra, yani ara vermeksizin, başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilir.

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

İstifa dilekçesi, kişinin neden istifa ettiğine göre farklılaşabilmektedir. Zira istifa bir irade beyanıdır. Bu nedenle farklı şekillerde yazılabilir. Burada genel bir istifa dilekçesi örneği verilecekte olup, kişisel durumunuza göre bu dilekçenin farklılaşabileceğini belirtmekteyiz.

A. Kendi iradeniz ile istifa ediyorsanız:

…………………………. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün Dikkatine/ Sayın ………………,

Şirketinizin/İşyerinizin …….…………………adresinde bulunan ofisinde/şubesinde …/…/20.. - …/…/20.. tarihleri arasında ………………… pozisyonunda/görevinde çalışmış bulunmaktayım.

İşyerinizden şahsi gerekçelerimle ve kendi isteğim ile, hiçbir baskı olmaksızın, İş Kanunu'nda öngörülen ihbar süresine uyarak …/…/20.. tarihinde ayrılmak istemekteyim. Kanun ve iş sözleşmesinden doğan her türlü hukuki hak ve alacağımı saklı tuttuğumu belirtmekteyim. Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Saygılarımla

İsim/ Soy isim

İmza

…/…/20..

B. Evlilik nedeni ile istifa ediyorsanız:

…………………………. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün Dikkatine/ Sayın ………………,

Şirketinizin/İşyerinizin …….…………………adresinde bulunan ofisinde/şubesinde …/…/20.. - …/…/20.. tarihleri arasında ………………… pozisyonunda/görevinde çalışmış bulunmaktayım.

…/…/20.. tarihinde evlendim. 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle …/…/20.. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum. Kanun ve iş sözleşmesinden doğan her türlü hukuki hak ve alacağımı saklı tuttuğumu belirtmekteyim. Gerekli işlemlerin yapılmasını ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

İsim/ Soy isim

İmza

…/…/20..

C. Haklı nedenle istifa ediyorsanız:

…………………………. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün Dikkatine/ Sayın ………………,

Şirketinizin/İşyerinizin …….…………………adresinde bulunan ofisinde/şubesinde …/…/20.. - …/…/20.. tarihleri arasında ………………… pozisyonunda/görevinde çalışmış bulunmaktayım.

İşyerinizden haklı neden ile, İş Kanunun 24. maddesi gereğince fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutarak, iş sözleşmemi tek taraflı olarak derhal feshetmekteyim. Kanun ve iş sözleşmesinden doğan her türlü hukuki hak ve alacağımı saklı tuttuğumu belirtmekteyim. Gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Saygılarımla

İsim/ Soy isim

İmza

…/…/20..