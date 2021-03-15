Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir? Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yollarında üretra ya da mesanede bulunan enfeksiyonlara verilen genel addır. Tedavi edilmediklerinde, böbrek enfeksiyonu da denen piyelonefrit hastalığını oluşturabilmektedir. Piyelonefrit hastalığı kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. İdrar yolları erkeklerden daha kısa olan kadınlar, enfeksiyon problemlerini de erkeklere oranla daha sık yaşamaktadırlar.

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

İdrar yolu enfeksiyonuna sahip olduğu konusunda şüphe duyan veya tanısı konulmuş ve kontrole gitmesi gereken hastalar hastanelerin üroloji polikliniğine başvurmalıdır. Üroloji polikliniği, yalnızca erkeklerin üreme organı hastalıkları ve hem erkek hem de kadınların idrar yolları hastalıkları ile ilgilenen, bu hastalıkların tedavisini yapan polikliniktir.

Polikliniklere idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavi olmaya gitmiş kişilerin çoğu için öncelik enfeksiyonun derecesini belirlemektir. Enfeksiyonun derecesi belirlenen hastalarda tedavi süreci uygulanırken ne yapılacağı kararlaştırılmaktadır.

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu tedavisi enfeksiyonun ilerleme durumuna göre yapılır. İleri durumda olmayan ve başka sorunlara yol açmamış idrar yolları enfeksiyonları kendiliğinden iyileşse de, bazen semptomların rahatsız edicilik seviyesi artabileceğinden antibiyotik tedavisine de ihtiyaç duyulabilir. Semptomların hafiflemesi amacıyla antibiyotiğin yanında ek olarak ağrı kesici de önerilebilmektedir. Bol su tüketmek de idrar yolu enfeksiyonlarında tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir.

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

İdrar yolu enfeksiyonu, kadınların en sık yaşadığı problemlerden birisidir. Günlük hayat kalitesini düşürecek ağrılara neden olan idrar yolu enfeksiyonlarından korunmanın çok kolay ve uygulanabilir yolları bulunmaktadır:

Günde en az iki litre su tüketmek

Pedleri sık sık değiştirmek

Cinsel birleşmenin öncesinde ve sonrasında genital bölge temizliğine özen göstermek

Genital bölge temizlenirken sabun kullanmaktan kaçınmak

Tuvalet sonrası genital bölge temizliğini önden arkaya olacak bir düzende

İdrarı uzun süre tutmamak

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediğinde daha büyük problemlere yol açabilecek hastalıklardan biridir. İdrar yolu enfeksiyonlarında ilaç tedavisi uygulanabildiği gibi iyi gelen bitkisel öneriler de bulunmaktadır.

Karnabahar Suyu: Karnabaharı idrar yolu enfeksiyonlarından kurtulmak için kullanacak kişilerin karnabaharı suda kaynatmaları gerekmektedir. Karnabahar suyunun günde üç kere tüketilmesi önerilmektedir.

Maydanoz: Maydanoz hem enfeksiyonla savaşmakta hem de idrar söktürme konusunda faydalı bir yiyecektir. Gün içinde düzenli olarak ve çiğ tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelmektedir.

Sarımsak: Sarımsak, faydalı besinlerden birisidir. Mikrop karşıtı özelliği sayesinde ise idrar yolu enfeksiyonunu oluşturan bakterilerin üremelerini engellemektedir.

Limon Suyu: Limon içinde birçok çözücü madde içermektedir. Bu sayede enfeksiyonlu hücrelerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Kızılcık Suyu: Kızılcık, doğal asidik özelliğe sahiptir ve düzenli tüketilmesi sonucunda yalnızca enfeksiyonun değil vücutta var olan bakterilerin üzerinde de etkili olmaktadır.

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ&NBSP;

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları belirti vermeden ortaya çıkabileceği gibi farklı belirtiler ile de ortaya çıkabilmektedir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birini ya da birkaçını yaşıyorsanız bir üroloğa gitmeniz iyi olabilir:

Az miktarda idrar için sık sık idrara çıkma isteği

İdrar yaparken oluşan yanma, ağrı

İdrarı tutma konusunda zorluk yaşama

İdrarın akış hızında zayıflama

İdrarda kan görme

Alt karın bölgesinde veya kasıklarda ağrı

Eğer enfeksiyon ileri derecedeyse bu belirtilere ek olarak bulantı, ateş gibi belirtiler de yaşanabilmektedir.

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Kadınların idrar yolları, erkeklerin idrar yollarından daha kısa bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kadınlarda idrar yolu iltihaplanmaları daha sık bir şekilde görülmektedir. Bazı belli başlı nedenler, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabilmektedir: