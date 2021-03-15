Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmeyenlere ciddi uyarılar: Sakın ertelemeyin

Ne yazık ki tüm dünyayı saran küresel salgın koronavirüs, yakalanma korkusuyla bile ölümlere neden olabiliyor. Nitekim çok sayıda insan koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmiyor, doktor rutinlerini aksatıyor. Yapılan araştırmalarda bu korku neticesinde evde ani ölüm oranlarında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor.
Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, "Kronik rahatsızlığa sahip kişilerde evde ani ölüm tüm dünyada arttı. Çünkü hastaneye düzenli kontrole gitme oranı düştü" dedi. Türkiye için önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Şener, şunları kaydetti:
Pandemi sürecinde sadece korona hastalarını takip eden hastanelere değil, tüm hastanelere başvuru azaldı. Aslında diğer ülkelere göre hastaneye başvuru sayımız Normale indi diyebiliriz. Önceki de çok yüksekti; mesela hatırladığım kadarı ile korona pandemisi öncesi yılda hastaneye başvuru - 800 milyon özellikle acile neredeyse 130 milyondu! AB ülkelerinin bir kaçını toplamı kadar! Genelde nüfusumuzdan fazla kişi bir yılda acile başvuruyor! Buda çok anormaldi.
Tüm dünyada kronik rahatsızlığa sahip kişilerde evde ani ölümlerin arttığını ifade eden Şener, "Kronik rahatsızlığa sahip kişilerde evde ani ölüm tüm dünyada arttı. Çünkü hastaneye düzenli kontrole gitme oranı düştü. Bizde de böyle oldu" dedi.
Pandemi korkusuyla doktor rutinlerini aksatan kronik rahatsızlığı olan insanlara önemli uyarılarda bulunan Şener, "Bu hastalık her yerde olabillir. Hastaneler dışarıdan daha güvenli; çünkü tüm önlemlere ve taramalara harfiyen uyuluyor. Bakanlık çok hassas bu konuda. Sağlık personeli aşı oldu. Hastaneler virüs saçılımı açısından göreceli olarak daha az riskli ortamlar. AVM'den çekinmeyen vatandaş, hastaneye daha çok güven duymalı" dedi.
HASTANELERE GİDERKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER
Hastaneye gidecek vatandaşların dikkat etmesi gerekenler aslında çok basit olduğunu ifade eden Şener, 'Kontrollerinizi aksatmayın, hayat devam ediyor, kronik hastalıklar halen ciddi ölüm ve sakatlık sebebi' dedi ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
Hastaneye gelirken ve içerde maske/mesafe önlemlerine dikkat edin
Hastanede olabildiğinde kısa süre geçirin, randevu zamanı gelip- işiniz biter bitmez ayrılın- kalabalıkta bulunmayın.
CİDDİ UYARI: HER ERTELEMENİN BİR BEDELİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN
Risk grubundaki hastalıklara, doktor kontrollerini gerekiyorsa ameliyatlarını aksatmaması gereken kişilerle ilgili önemli uyarılarda bulunan Şener, "Hiçbir durumda kontrol ve ameliyatların ertelenmesine gerek yok. Aktif korona enfeksiyonu hastalarda bile acil ameliyatlar yapılıyor. Hiçbiri engel değil. O yüzden hiç kimse, hekim kontrolünü ertelememeli. Çünkü her ertelemenin ne yazık ki bir bedeli oluyor" dedi.