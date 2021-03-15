Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmeyenlere ciddi uyarılar: Sakın ertelemeyin

Pandemi sürecinde sadece korona hastalarını takip eden hastanelere değil, tüm hastanelere başvuru azaldı. Aslında diğer ülkelere göre hastaneye başvuru sayımız Normale indi diyebiliriz. Önceki de çok yüksekti; mesela hatırladığım kadarı ile korona pandemisi öncesi yılda hastaneye başvuru - 800 milyon özellikle acile neredeyse 130 milyondu! AB ülkelerinin bir kaçını toplamı kadar! Genelde nüfusumuzdan fazla kişi bir yılda acile başvuruyor! Buda çok anormaldi.