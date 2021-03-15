Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Mehmetçikten çocuklara kıyafet yardımı

Mehmetçikten çocuklara kıyafet yardımı

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara giyim yardımı yapıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.3.2021 18:22 ABONE OL
Mehmetçikten çocuklara kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde yaşayana Suriyeli vatandaşların yardımına Türk askeri koşuyor. Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askeri, çocuklara giyim dağıtımını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, huzur ve güven ortamını sağladığı Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatarak bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Son olarak bölgedeki çocuklara giyim yardımı yapıldı"denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçikten çocuklara kıyafet yardımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA