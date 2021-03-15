Mehmetçikten çocuklara kıyafet yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde yaşayana Suriyeli vatandaşların yardımına Türk askeri koşuyor. Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askeri, çocuklara giyim dağıtımını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, huzur ve güven ortamını sağladığı Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatarak bölge halkının umudu olmaya devam ediyor. Son olarak bölgedeki çocuklara giyim yardımı yapıldı"denildi.