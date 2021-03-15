Progesteron Hormonu Nedir, Kaç Olmalı? Progesteron Hormonu Değeri ve Görevleri

Yumurtlama hormonu olarak da bilinen progesteron hormonu, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için çok önemlidir. Peki progesteron hormonu nedir? Progesteron hormonu değerleri, yan etkileri ve görevleri hakkında gerekli tüm bilgiler aşağıda!

PROGESTERON HORMONU NEDİR?

Progesteron hormonu, bir cinsiyet hormonu olup, kanda bulunan kolesterol aracılığı ile üretilmektedir. Bu hormon steroid bir yapıya sahiptir. Progesteron hormonu her ne kadar kadınlık hormonlarından biri olarak anılmakta ise de, erkeklerde de minimal oranda üretilmektedir.

Progesteron hormonu, adet döngüsünün ikinci kısmında salgılanmaya başlamaktadır. Yumurtlamadan önce, progesteron hormonu seviyesi düşük olup, hemen sonrasında ise yükselmektedir. Eğer ki yumurta döllenirse, progesteron hormonu üretimi artarak gebelik için vücut hazırlığa geçmektedir. Eğer yumurta döllenmezse, progesteron hormonu oranı azalarak, sıradaki adet döngüsü başlamaktadır.

PROGESTERON HORMONU GÖREVLERİ

Progesteron hormonu özellikle kadınlar için çok önemlidir. Progesteron hormonu görevlerini olması gerektiği gibi yerine getiremediği taktirde, birtakım sorunlar oluşmaktadır. Progesteron hormonu görevleri kısaca şunlardır:

Hamilelik sürecinde bebeğin ilk hücrelerinin oluşmasına yardımcı olma,

Dölyatağı kaslarının duyarlılığını azaltarak, düşük oluşmasına engelleme,

Hamileliğin sürekliliğini sağlama,

Süt salgılanmasını kolaylaştırma,

Derinin esnekleşmesine yardımcı olma

PROGESTERON HORMONU KAÇ OLMALI?&NBSP;

Progesteron hormonu değerleri, testin adet döneminin kaçıncı gününde yapıldığına göre ciddi bir değişiklik göstermektedir. Adet döngüsünün ilk döneminde yapılan testin sonucu ile adet döngüsünün ikinci döneminde yapılan testi sonuçları farklı olmaktadır. Yumurtlamadan önce progesteron hormonu seviyesi 10ng/ml'nin çok altındadır. Yumurtlamadan sonra ise progesteron hormonu değeri 10ng/ml'nin çok üzerindedir. Normal olarak kabul edilen progesteron hormonu değeri şu şekildedir:

Erkekler için 1ng/mL'nin altında,

Kadınlarda yumurtlama öncesinde 1ng/mL'den az,

Adet döngüsünün ortasında 5-20ng/mL,

Menopoz sonrasında 1ng/mL'den daha az,

Hamileliğin ilk üçte birlik kısmında 11,2-90ng/mL,

Hamileliğin ikinci üçte birlik kısmında 25,6-89,4ng/mL,

Hamileliğin son üçte birlik kısmında 48-300ng/mL

Progesteron hormonu kaç olmalı sorusunun cevabı yukarıdaki gibidir. Lakin belirtmekte fayda vardır ki, bu değerler, testi yapan laboratuvara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

PROGESTERON HORMONU HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

Progesteron hormonu içeren ilaçlar haricinde, bu hormonu yükseltmenin yahut dengede tutmanın bir yolu da progesteron hormonu içeren yiyecekler tüketmektir. Peki progesteron hormonu hangi yiyeceklerde bulunur? İşte progesteron hormonu içeren yiyeceklerin listesi:

C ve B vitamini açısından zengin besinler,

Arginin ve E vitamini barındıran yiyecekler,

Protein içeren gıdalar

Brokoli başta olmak üzere, lif açısından yüksek seviyeye sahip yeşil sebzeler,

Dereotu,

Ceviz,

Susam,

Dabuklu deniz hayvanları gibi çinko içeren besinler,

Fermente soya

PROGESTERON HORMONU YAN ETKİLERİ

Progesteron hormonu yükselmesinin birtakım yan etkileri ve tehlikeleri bulunmaktadır. Progesteron hormonu yüksekliği, hamileliğin bir göstergesidir. Hamilelik ve yumurtlama dışında progesteron hormonu yüksekliğinin altında genellikle önemli bir neden bulunmaktadır. Zira progesteron hormonu kendiliğinden aşırı yükselmemektedir.

Progesteron hormonu gebelik açısından önemli olduğundan; kısırlık veya tüp bebek tedavisinde dışarıdan kişiye verilmektedir. Ayrıca, düşük yapmış veya düzensiz adet döngüsüne sahip olan kadınlara da progesteron hormonu takviyesi gerekebilmektedir.

Lakin unutmamak gerekir ki; progesteron hormonunun da yan etkileri bulunmaktadır. Progesteron hormonu aşağıda sıralanan yan etkilere sahiptir. Bu yan etkiler hafif ve geçicidir. Progesteron hormonu yan etkileri şunlardır:

Düzenli yorgunluk durumu,

Ruh halinde değişiklik,

Baş ağrısı,

Kusma,

Karın ağrısı,

İshal,

Kabızlık,

Kas, eklem veya kemik ağrısı,

Vajinal akıntı,

Göğüslerde hassasiyet veya ağrı,

İdrar yapmada sorun yaşama

Eğer bu belirtiler çok ciddiyse ve zamanla geçmiyorsa, bir uzman doktora başvurmanızda fayda bulunmaktadır. Bu yan etkiler haricinde, ender de olsa progesteron hormonu yan etkileri daha ağır olabilmektedir. Aşağıdaki yan etkilerden bazılarını yaşıyor iseniz, acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Progesteron hormonu ağır yan etkileri şunlardır: