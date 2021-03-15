Prolaktin Hormonu Nedir, Kaç Olmalı? Prolaktin Hormonu Yüksekliği Nasıl Düşürülür?

Prolaktin hormonunun ana görevi, hamile bir kadının süt üretmesini sağlamaktır. Gebelik ve doğumdan sonra bir süre boyunca prolaktin hormonu doğal olarak yüksek kalmaktadır. Lakin prolaktin hormonunun gebelik haricinde yükselmesi bir sorunun varlığına işaret etmektedir.

PROLAKTİN HORMONU NEDİR?

Prolaktin hormonu, beynin alt kısmında bulunan ve mercimek bir tanesi boyutunda olan hipofiz bezinden salgılanan hormonlardan bir tanesidir. Prolaktin hormonu hem kadınlarda, hemde erkeklerde bulunmaktadır. Lakin erkeklerde neredeyse yok denecek miktarda prolaktin hormonu bulunmaktadır.

Prolaktin hormonu, hamile bir kadında göğüsleri olgunlaştırarak; kadını süt üretimine hazırlayarak, sütün memelerde birikmesini sağlamaktadır. Bu nedenle prolaktin hormonuna, süt hormonu da denmektedir. Prolaktin hormonu gebelik sırasında ve doğumun takiben bir süre boyunca yüksek seviyelerde seyretmektedir. Bu süre boyunca düzenli salgılanan prolaktin hormonu, bir süreliğine gebelik oluşumuna da engel olmaktadır. Prolaktin hormonu, bu işlevleri ile kadınlarda annelik duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Görüleceği üzere bu hormon yeni doğan bir bebeğin gelişiminde çok büyük bir rol oynamaktadır.

PROLAKTİN HORMONU KAÇ OLMALI?

Prolaktin hormonunun normal seviyelerinde seyretmemesi birtakım sorunlara yol açmaktadır. Örneğin prolaktin hormonunun seviyesinin düşük olması, doğum yapan bir kadının, bebeğini emzirememesine neden olmaktadır. Aksi durumunda ise, yani prolaktin hormonu seviyesi yüksek olduğunda ise doğurganlık olumsuz yönde etkilenmektedir. Peki sağlıklı bir yaşam için prolaktin hormonu kaç olmalıdır? Prolaktin hormonu normal seviyesi testin yapıldığı laboratuvara göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak olması gereken değer aralığı aşağıdaki gibidir:

Erkeklerde: Mililitreye göre 2 ile 10 nanogram,

Kadınlarda: 15 ile 29 ng/ml,

Hamile kadınlarda: 15 ile 209 ng/ml

PROLAKTİN HORMONU YÜKSEKLİĞİ

Prolaktin hormonu yüksekliği, kanda çok fazla prolaktin hormonu bulunduğunda ortaya çıkmaktadır. Prolaktin hormonu yüksekliğinin birden çok neden olabilmektedir. Lakin prolaktin hormonu yüksekliği gebelik gibi doğal sebeplerden dolayı oluşmamışsa, bu durumun altında ciddi sorunlar yatabilmektedir. Bu nedenle prolaktin hormonu yüksek çıkan kişinin, bir endokrin uzmanına başvurması önerilmektedir. Proalaktin hormonu yüksekliği kadınlarda ve erkeklerde farklı şekilde kendini göstermektedir. Prolaktin hormonu yüksekliği kadınlarda östrojen hormonu, erkeklerde ise testosteron hormonu seviyesini düşürmektedir.

PROLAKTİN HORMONU NEDEN YÜKSELİR?

Prolaktin hormonu yüksekliğinin başlıca ve en doğal nedeni hamileliktir. Lakin doğal nedenler haricinde prolaktin hormonu yüksekliği durumlarında vücut fonksiyonlarında ciddi oranda bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. Prolaktin hormonu yüksekliği nedenleri başlıca şunlardır:

Dengesiz beslenme,

Antidepresan kullanımı,

Yeme bozuklukları,

Akciğer kanseri,

Karaciğer yetmezliği,

Bazı sistemik hastalıklar,

Mide ilaçları,

Bazı doğum kontrol hapları,

Böbrek hastalığı,

Hipofiz bezinde oluşan iyi huylu tümör,

Göğüs bölgesine alınan darbe

PROLAKTİN HORMONU YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Prolaktin hormonu yüksekliği kadınlarda ve erkeklerde kendini farklı göstermektedir. Bu nedenle prolaktin hormonu yüksekliği belirtilerinde de her iki cinsiyette değişiklik yaşanabilmektedir. Bilinen başlıca prolaktin yüksekliği belirtileri ise şöyledir:

Adet döngüsünde düzensizlik,

Adet görememe,

Vajinal kuruluk

Hamilelik olmaksızın göğüslerden süt gelmesi,

Östrojen hormonu ve progesteron hormonu değerlerinin düşük olması,

Cinsel istekte azalma,

Erkeklerde göğüslerin büyüyüp, şişmesi,

Erkeklerde ereksiyon olmada zorluk,

Erkeklerde tüy dökülmesi

Kısırlık

PROLAKTİN HORMONU NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Görüleceği üzere prolaktin hormonu yükselmesi ciddi sorunlara yol açabilmektedir bu nedenle prolaktin hormonunun yüksek olduğu tespit edildikten sonra alanında uzman bir doktor tarafından gerekli tedaviye başlanması gerekmektedir. Ancak prolaktin hormonu yüksekliğinin tedavisinde yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler önem arz etmektedir. Bu değişiklikler:

B6 ve E içeren vitaminleri kullanma,

Göğüs bölgesini sıkmayacak iç çamaşırı kullanma,

Stresten uzak durma,

Vücudu aşırı yormama,

Ağır işler yapmama,

Düzenli ve dengeli beslenme

PROLAKTİN HORMONU YÜKSEKLİĞİ KİLO YAPAR MI?

Prolaktin hormonunun hamilelik haricinde yüksek olması ödem ve şişliğe, dolaylı olarak da kilo da artışa neden olmaktadır. Yani prolaktin hormonu yüksekliği kilo yapar mı sorusunun cevabı kesinlikle evettir, prolaktin hormonu yüksekliği kilo yapmaktadır. Ayrıca prolaktin hormonu yüksekliği kişiyi, karbonhidrat ve protein ağırlıklı yiyecekler tüketmeye doğru itmektedir. Kişilerin canı kalorili yiyecekleri daha çok çekmektedir.

PROLAKTİN HORMONU YÜKSEK OLANLAR NE YEMEMELİ?

Prolaktin hormonu yüksekliği olan kişiler, içinde prolaktin hormonu bulunduran yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıdır. Bu besinler illa tüketilecek ise, yenme oranı arttırılmamalı, dikkatli tüketilmelidir. Zira bu yiyecekler zaten yüksek olan prolaktin hormonunda yüksek hızlı bir artışa neden olmaktadır. Peki Prolaktin hormonu yüksek olanlar ne yememeli? Bu yiyeceklerin başında marul, ıspanak, maydanoz ve semiz otu gibi yeşil yapraklı sebzeler gelmektedir. bu sebzeler prolaktin hormonu üretimini tetiklemektedir. Ayrıca rezene çayı yüksek miktarda prolaktin hormonu içerdiğinden, kesinlikle uzak durulması gereken besinler arasındadır.