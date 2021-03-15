Son dakika haberi: Büyükşehirlerde koronavirüs şoku: 3 katına çıktı!

BU İNSANİ VASIFLARIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ MESLEK

Diğer yandan önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp bayramı vesilesiyle sağlık çalışanları için kaleme aldığı mektupta, "Salgının yıl dönümünde ifade ettiğim gibi hayatlar kurtardınız. Hayatınızı riske attınız. Bu toplum, sizi terli önlükler içinde gösteren fotoğrafları asla unutmayacak. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet eden meslekler iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleklerdir." ifadelerine yer verdi.