Uykusuzluğa ne iyi gelir? Uykusuzluk neden olur, belirtileri nelerdir?

Çoğu insan hayatının bir döneminde uykusuzluk yaşar. Bu durum günler, hatta aylar sürebilir. Kronik uykusuzluğa kesin çözüm olacak en etkili yöntem doğal yiyecek ve içeceklerdir. Stres ve endişeden uzak durmak da uykusuzluğa karşı alınması gereken önlemlerdir. Gelin uykusuzluğa ne iyi gelir sorusunu birlikte cevaplayıp derin ve huzurlu bir uykuya dalalım.

UYKUSUZLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uykusuzluk hastalığının tanısı belirtiler üzerinden yapılmaktadır. En sık görülen uykusuzluk belirtileri ise şu şekildedir:

Gece uykuya dalmakta güçlük çekmek

Geceleri sık sık uykudan uyanmak

Çok erken uyanmak

Sabah uyanıldığında hissedilen yorgunluk

Gün içinde süregelen uyku hali

Sinirlilik, endişe

Odaklanma problemleri

Hafızada zayıflama

UYKUSUZLUK NEDEN OLUR?

Uykusuzluk (insomnia) bir veya birden çok nedene bağlı olarak gözlemlenebilir. Uykusuzluğa neden olan bazı durumlar şu şekildedir:

Stres: Uykusuzluğa sebep olan en yaygın etkenlerden biri strestir. Günümüz insanın iş, okul, sağlık ve maddi alanlarda yaşadığı stres uykusuzluğa neden olabilir.

Kafeinli İçecekler: Çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekler uyarıcı etkiye sahip olduklarından gün içerisinde sıklıkla tüketilmesi veya gece geç saatlerde tüketilmesi uykusuzluğa sebep olabilmektedir.

Geceleri geç saatte yemek yemek: Yatmadan önce yenilen küçük atıştırmalıklar kişilere rahatsızlık vermeyebilir fakat çok fazla yemek şişkinlik hissine sebep olacağı için uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Uyku öncesi alışkanlıklar ve uyuma ortamı: Tablet, telefon, TV izlemek gibi ekran aktiviteleri uykuya dalmayı zorlaştırır. Kaliteli bir uyku için uyuduğunuz ortam uyarıcılardan olabildiğinde uzak ve sessiz olmalıdır.

İlaç kullanımı: Farklı hastalıklar için kullandığınız ilaçlar uykusuzluğa sebep olabilmektedir. Ağrı kesici, tansiyon, alerji ve soğuk algınlığı ilaçları gibi reçeteyle satılan ilaçların yanında reçetesiz birçok ilaç da kafein içeriğiyle uykusuzluğa sebep olabilir.

Ruh sağlığı: Kaygı bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklarda uykusuzluk yaygın görülür.

Uyku hastalıkları: Uyku apnesi uykuda düzenli nefes almayı engelleyen bir rahatsızlıktır. Uyku apnesi hastaları düzenli nefes alamadıkları için sık sık uyanmaktan şikâyetçidir. Ayrıca diyabet, astım, reflü, Alzheimer gibi hastalıklar da uykusuzluğa neden olabilmektedir.

UYKUSUZLUĞU GİDERMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Gün içerisinde alacağınız basit önlemler geceleri uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. İşte o önlemlerden birkaçı:

Öğleden sonra uykularından kaçının, bu gece uykuya dalmanızı zorlaştıracaktır.

Akşam saatlerinden ağır yiyecekler yemeyin, midenizin rahatsız olması uykuya dalmada güçlük çekmenize sebep olur.

Uyku öncesi müzik dinlemek, meditasyon yapmak gibi sizi rahatlatacak aktivitelerde bulunun.

Kafeinli içecekler yerine bitki çayları tüketin. Bitki çayları sizi sakinleştirerek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

EN ÇABUK NASIL UYUNUR?

Hızlı uyuma taktiklerini uygulayarak siz de iyi bir uyku çekebilir, ertesi sabah erken kalkarak halletmeniz gereken işlere kolayca konsantre olabilirsiniz.

Sıcak bir duş almak: Sıcak bir duş kaslarını gevşetip vücudunuzu rahatlatarak kısa sürede uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

Ayaklarınıza masaj yapmak: Ayak tabanlarımızda bedenimizin her bölgesinden geçen damarlar bulunmaktadır. Ayaklarınıza masaj yapmak, bedeninizi rahatlatıp uykuya dalmanızı hızlandırır.

HANGİ BİTKİ ÇAYI UYKU YAPAR?

Sizi sakinleştirip kaslarınız gevşeterek bitkisel çayların yardımı ile uykuya daha rahat dalabilir, derin bir uyku uyuyabilirsiniz.

Papatya Çayı: İçeriğindeki apigenin adı verilen antioksidanla kaygıyı azaltıp sakinleştirici bir etkiye sebep olarak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Nane: Uykudan önce içeceğiniz bir bardak nane çayı sinirlerinizi yatıştırmanızı ve huzurlu bir uyku uyumanızı sağlar.

Melisa Yaprağı: Melisa yaprağından demleyeceğiniz sıcacık bir çay üzerinizdeki negatif enerjiyi atıp sakin bir uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Şerbetçiotu Çayı: Gerginlik ve kaygı sebebiyle yaşanan uykusuzluğa iyi gelen Şerbetçiotu çayı ayrıca rahatlatıcı bir etkiye de sahiptir.

UYKUSUZLUĞA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na göre kediotu kökü iyi test edilmiş mükemmel bir uyku ilacı! Kedi otu kökünün endişe ve korkuların yarattığı huzursuzluğa karşı uyku ilacı görevi gören bitkisel bir yatıştırıcı olmasının yanı sıra kimyasal uyku ilaçları gibi negatif etkilerinin olmadığını belirten İbrahim Saraçoğlu, "Kediotu bitkisi, bağımlılık yapmadan, kişiyi güvenli bir şekilde sakinleştirir. Kediotunun belirttiğim tüm bu özellikleri en az 2000 yıldan beri bilinmektedir." diyor.