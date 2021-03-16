DHT Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? DHT Hormonu Yüksekliği Belirtileri ve Düşürme Yöntemleri

DHT hormonu ya da Dihidrotestosteron hormonu, insan vücudundaki bir enzim ile testosteron hormonunun birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir erkeklik hormonudur. DHT hormonu yaşlılığa, yani belli bir yaşa kadar görevini etkin bir şekilde yerine getiren bir hormondur. Lakin belli bir yaştan sonra DHT hormonu görevini kaybetmekte ve vücutta pasif bir atık konumunda kalmaktadır. Ancak DHT hormonu bu pozisyona gelene kadar vücutta çok önemli bir yere sahiptir.

DHT HORMONU NE İŞE YARAR?

İnsanlar anne karnından itibaren DHT hormonuna maruz kalmaya başlar. DHT hormonunun erkeklik hormonu olarak vücutta belli başlı bazı görevleri vardır. DHT hormonu erkekler için fiziksel gelişim aşamasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bunun haricinde DHT hormonu, testosteron bazlı bir hormon olduğu için anne karnında bulunan fetüsün cinsiyetini belirlemede önemli bir etkiye sahiptir. DHT hormonu ne işe yarar sorusunun cevabı bu şekilde özetlenebilir..

DHT HORMONU NASIL ÖLÇÜLÜR?

DHT hormonu, tıpkı diğer hormonlar gibi endokrinoloji uzmanları tarafından yapılan bir hormon testi ile ölçülmektedir. DHT hormonu seviyelerinde bir anormallik olup olmadığı yapılacak olan kan testleri ve hormon testleri ile ortaya çıkacaktır.

DHT hormonu mutlaka bir referans aralığında seyretmelidir. Belli bir referans aralığı içinde olması gereken bu hormonun, düşüklüğü yahut yüksekliği de istenmeyen durumlara yol açabilmektedir.

DHT HORMONU YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

DHT hormonu, diğer hormonlar gibi, normal seviyelerde seyretmelidir. DHT hormonu yüksekliği belirtileri aşağıdaki gibidir:

Erkeklerde kıllanmanın yüksek oranda artması,

İyi huylu prostat büyümesi,

Alopesi ve akne gibi hastalıkların ortaya çıkması,

Kellik

Yaşlanma haricindeki nedenleri halen bilinmemekle birlikte, DHT hormonu yüksekliği durumunda bu gibi problemler ile karşı karşıya kalınabilir. Özellikle belli yaştan sonra genetik yatkınlık ile beraber DHT hormonu yüksekliği (yahut düşüklüğü de), erkeklerde saçların dökülmesine sebep olmaktadır. Lakin DHT hormonu yüksekliğinin insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atma durumu bulunmamaktadır.

DHT HORMONU NASIL AZALTILIR?

DHT hormonu yüksekliği bir hastalık değildir. Dolayısıyla DHT hormonu yüksekliği bir hastalık olmadığına göre, tedavi edilmesi de gerekmez. Kozmetik kaygılar ile DHT hormonunun azaltılması oldukça sakıncalı sonuçlar doğurabilir. DHT hormonu ancak DHT hormonu engelleyicileri ile, salgılanması engellenerek azaltılabilir. Lakin bu sağlıklı bir yol olmayıp, hiçbir uzman hekim tarafından da önerilmemektedir.

DHT hormonu yüksekliği saç hücrelerini etkileyerek, büyümelerini engellemektedir. Bu konuda bazı tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavilerin başında losyon uygulamaları ve hücresel iyileşme sağlayan PRP gibi yöntemler yer almaktadır. Lakin bu yöntemler sonucu sadece geciktirme ya da belli bir yere kadar engelleme amacı taşımaktadır. Zira DHT hormonu yükselmesi nedeni ile saç dökülmelerine engel olabilecek ve diğer sorunları önleyecek kesin çözüm henüz bulunmamaktadır. Yapılacak olan lazer ve terapi uygulamaları ile, DHT hormonu dengelenebilir. Ancak bu hususta kişinin bu hastalığa olan genetik yatkınlığı ve beslenmesi, ayrıca alışkanlıkları da önemli bir yer teşkil etmektedir.

DHT HORMONU ENGELLEYİCİLER

DHT hormonu engelleyiciler, testosteronu DHT hormonuna çevirme eylemini engelleyen ilaçlara denmektedir. Saç dökülmesi sorunu için en sık kullanılan DHT hormonu engelleyici, Propecia ismi ile eczanelerde satılan bir ilaçtır. Bu ilaç saç dökülmesini durdurmak ve tersine çevirmek için günlük olark kullanılması gereken bir ilaçtır. İlacın kullanımı DHT hormonu salgılanmasını engellemektedir. Propecia ilacının saç kaybını önlemeye yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Lakin tedaviyi devam ettirmek istenilen süre boyunca bu ilacı her gün almak gerekmektedir. Zira ilacın kullanımı durduktan kısa bir süre sonra, saç dökülmesi devam edecektir.

Solüsyonlar ve köpükler ise başka bir seçenektir. Bu ürünlerin başında Regaine isimli bir ürün gelmektedir. Bu ürünün DHT hormonu engelleyicisi olup olmadığı kesin olarak bilinmese de, saç dökülmesini engellemek için kullanılmaktadır. Bu ürünün de uygulaması durduğunda, pozitif etkiler tersine dönmekte ve saç dökülmesi devam etmektedir.

Lakin DHT hormonun engelleyicilerinin de ciddi yan etkileri olduğunu belirtmekte fayda vardır. DHT hormonu engelleyicilerin başlıca yan etkileri şunlardır: