Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ile Nobel İlaç 'Dünyanın Ateşini Düşürüyoruz" diyerek, el ele verdi. Toplum genelinde ateşli hastalıklarda ateşi düşürme ile ilgili akılları karıştıran pek çok bilgi kirliliği bulunuyor. Proje kapsamında, farkındalık sağlayarak ateşin verdiği zararlardan bebek ve çocukları koruyabilmek hedefleniyor. Bu kapsamda ayrıca 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde doğacak 4 bin bebek adına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Balıkalan'daki Umut Ormanı'na 4 bin fidan bağışlanacak.

ATEŞİMİZ SABAH DÜŞÜYOR AKŞAM YÜKSELİYOR

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl "Ateş bir hastalık değil, bir 'hastalık belirtisi'dir. Vücut sıcaklığının normalin üstünde ölçülmesi olarak tanımlanan ateş, en sık enfeksiyon hastalıklarında yükselir, ama enfeksiyon dışı birçok hastalıkta da yükselebilir. Ölçtüğümüz ateş, kişinin yaşına, ölçümün yapıldığı saate, ölçümün yapıldığı vücut bölgesine, kişinin aktivite düzeyine, çevre ısısına, adet döngüsünün evresine göre değişiklik gösterir. Bebeklerde vücut sıcaklığı daha yüksektir. Bebeklikten itibaren bir düşüş olur ve bu hafif düşüş ergenlik sürecine kadar devam eder ve vücut ısısı kızlarda 13-14, erkeklerde 17-18 yaşlarda sabit hale gelir. Vücut sıcaklığı, ölçümün yapıldığı saate göre de değişiklik gösterir. Sabah 06.00 sıralarında en düşük, akşamüstü 18.00'de ise en yüksektir. Sağlıklı bir insanda koltuk altı ısısı 35,7-37,3 °C arasında değişmekle birlikte ortalama 36,4 °C'dir. Nereden ölçülürse ölçülsün 38°C üzeri ateş kabul edilir" dedi.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl

38 DERECEDE ALARM

"Ateş, vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği bağışıklık yanıtın bir parçasıdır" diyen Prof. Dr. Kurugöl şunları söyledi: "Vücut ısısı yükselmesi ile vücutta bağışıklık sistemi aktive olur, bazı mikropların çoğalması durur veya azalır. Ancak, ateşin yükselmesi, oksijen tüketimini, ihtiyacını artırır, bazal metabolizmayı hızlandırır, kanda hemoglobinin oksijen çekim gücünde azalmaya neden olur. Huzursuzluk, hallüsinasyon görmeye sebep olabilir. Ateş olduğunda çocuk kendini kötü hisseder. Ateşli çocukların yüzde 3-5'i havale geçirebilir. Genellikle, vücut ısısı 38,6°C'nin üzerine çıktığında ateşin dezavantajları başlar. Bu nedenle, ateş 38,6°C'nin üzerinde olduğunda mutlaka düşürülmelidir. Ayrıca, çocukta huzursuzluk, halsizlik, ağrı gibi şikâyetler varsa varsa, çocuk zayıf veya kansızsa, nörolojik hastalığı, kalp, akciğer hastalığı varsa veya yanık, kafa travması gibi durumlar söz konusu ise veya ateşli havale geçirme öyküsü varsa 38,6°C'yi beklemeden ateş düşürülmelidir" dedi.

"Antibiyotikleri ateş düşürücü olarak düşünmek, ateşli çocuğa antibiyotik vermek yapılabilecek en büyük yanlıştır" uyarısında bulunan Prof. Dr. Kurugöl "3 aydan küçük bebeklerde ateş, çok ciddi enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu nedenle bebeğiniz 3 aydan küçükse hemen en yakın sağlık kuruluşuna acilen başvurmanız gerekir. Yine 2 yaş altındaki bebeğiniz ateşlendiyse, ateş düşürücü ilaç verdikten hemen sonra doktorunuza başvurunuz. Çocuğunuzun ateşi; 40 °C'nin üzerinde ise, inleme veya aşırı huzursuzluğu varsa, genel görünümü kötüyse, ateşin yanında uyku eğilimi varsa veya zor uyandırılabiliyorsa, dalgın veya sayıklıyorsa, sürekli kusuyorsa, cildinde mor döküntüler oluşuyorsa, boyun kısmında, ensesinde sertleşme varsa, bıngıldağı kabarık ise, zor nefes alıp veriyorsa veya daha önce "havale" geçirmiş ise zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz" dedi.

4 BİN BEBEK İÇİN FİDAN

Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin ise "Dünyanın ateşini düşürmek tüm sektörlerin ana gündem maddesi olmalı" diyerek şunları söyledi: "Dünyanın kaynakları sonsuz değil. Nüfus artışı ve kontrolsüz endüstrileşme, ormanlardan madenlere, minerallerden toprağa, havadan suya birçok doğal kaynak için tehdit oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler raporuna göre bir milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bizi bir araya getiren "Dünyanın Ateşini Düşürüyoruz" projesi, Nobel İlaç olarak küresel ısınmaya karşı mücadele etme karalılığımızın bir başka göstergesidir. Bu proje kapsamında çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Türkiye'de doğan 4 bin bebek adına Gaziantep Balıkalan'da fidan dikilmesine aracılık ediyoruz" dedi.

Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin