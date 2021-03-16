Stres kaynaklı egzamaya ne iyi gelir? Egzama nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri!

Vücudumuzda yer alan iç organlarımızın koruyucusu olarak görebileceğimiz derimizde bazı zamanlar birbirinden farklı tür ve şekillerde hastalıklar meydana gelebiliyor. Bu rahatsızlıklar vücudumuzun dış ortamdaki aynası niteliğindeki derimizde olması yönüyle gerek kozmetik açıdan gerekse psikolojik açıdan yarattığı sonuçlarla hastalar üzerinde sıkıntılı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Derimiz üzerinde meydana gelen bu rahatsızlıklara verilebilecek en doğru rahatsızlıklardan biri de egzamadır. Deri üzerinde oluşturduğu kızarıklık, kaşıntı ve pullanma ile birlikte hastalarda önemli rahatsızlıklar yaratabiliyor. Öte yandan bu rahatsızlığı kendisinde gören kişiler konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilmek adına arama motorlarında Egzama nedir, nasıl geçer, kremi nasıl kullanılır? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Hastalığa ilişkin en güncel ve doğru bilgileri habeimizde bulabilirsiniz. Peki, Egzama nedir? Egzama nasıl geçer, kremi nasıl kullanılır? İşte merak edilen bilgiler…

EGZAMA NEDİR?

Tıp biliminde atopik dermatit ismiyle bilinen egzama hastalığı, deri üzerinde meydana gelen iltihap kaynaklı hastalıklardan birisidir. Cilt üzerinde kurulukla birlikte seyreden kaşıntı ve kabarcıklar en önemli belirtileridir. Kuruyarak pullanma evresine gelen bu kabarcıklar üzerinde zaman geçmesiyle birlikte çatlama göstererek çeşitli mikroorganizmaların tehdidine açık hale gelmektedir. Bundan ötürü egzama hastalığı bulunan kimselerde enfeksiyon hastalıkları sıklıkla görülür. Hastalık erken çocukluk dönemlerinde genellikle ortaya çıkabildiği gibi her yaş grubunda da görülebilmektedir. En fazla saçlı ve sakallı deri, yüz, bacaklar, dirsekler, diz arkaları, kalça gibi bölgelerde ve yine çoğu hastanın el bölgesinde ortaya çıkar. Egzama rahatsızlığı türüne bağlı olarak, alerji, stres, tahriş ile dolaşım sisteminde meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı oluşabilir. Alerjiden dolayı gelişen egzama rahatsızlığı astım, alerjik rinit ve diğer farklı immünolojik rahatsızlıklarla ilgili olarak da görülebilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Oldukça yaygın olarak görülen ve pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişen egzama hastalığı genelde görülen hastalarda anı türde belirtilerle ortaya çıkar ,belirtileri ise şöyledir;

Cilt üzerinde kuruluk Kaşıntı hissi Kabarcıklar Deri üzerinde pullanma, döküntü ve kabuklanma İltihap Saç derisi üzerinde kepeklenme Deri üzerinde çatlamalar

EGZAMA NEDEN OLUR?

Egzama rahatsızlığının nedeni, hastalığın türüne göre farklılıklar göstermektedir. Bu tip rahatsızlıklar genel olarak dış bir etkene cilt tarafından verilen reaksiyonlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu etkenler içten yahut dıştan olabilir. Sabun, deterjan ve parfüm gibi kimyasal madde ihtiva eden ürünler ile lastik maddeden üretilmiş ayakkabı ile terlikler egzama oluşumuna sebep verebilir. Alerjik nedenli egzamalar, uyaran etkili bazı besinlerin alınması sonucu egzama oluşturabilir. Tüm bunların dışında ise dolaşım sistemi sorunları ve stres egzama rahatsızlığının en bilinen nedenlerindendir.

EGZAMA RAHATSIZLIĞI BAŞLANGICI

Egzama hastalığı genelde kızarıklık ve kaşıntı ile ortaya çıkmaktadır. Tanısı, hastanın yakınmaları ve klinik muayene ile koyulur. Fiziki muayene ile görülen deri üzerinde bulunan kaşıntılı ve kızarık bölgelerin hekim tarafından incelenerek genetik yönlerden ve bazı kan tahlili gibi araştırmaların ardında doktor tarafından teşhis edilerek tedavi uygulanmaya başlanır.

EGZAMA TEDAVİSİ NASIL OLUR? EGZAMA TEDAVİSİ KESİN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Egzama rahatsızlığı kronik türden bir hasytalık olduğundan dolayı tıp açısından bilinen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalara uygulanan tedavi yöntemleri tamamen ortya çıkan semptomları hafifletme ve engellemeye yöneliktir. Herhangi bir dış etkene bağlı ortaya çıkan egzamalar ise o uyaranla ilgili teması engellemek yada bütünüyle ilişkiyi kesmektir.

EGZAMA İÇİN KREM VE ŞAMPUAN KULLANILABİLİR Mİ?

Egzama hastalığının tedavi edilmesinde bazı medikal krem ve şampuanlardan da yararlanılmaktadır. Doktor önerisi ile alerji engelleyici, kortikosteroid içerikli ilaç, krem ve şampuanlar çoğunlukla kullanılabilir. Kızarıklık ve kaşıntı engelleyici olarak özel üretilmiş krem ve jeller de diğer kullanılabilecek ilaçlardır.

EGZAMA BULAŞICI MIDIR?

Egzama rahatsızlığı bulaşıcı bir hastalık değildir.

SAÇ, EL VE AYAK DERİSİNDE EGZAMA GÖRÜLÜR MÜ?

Egzama rahatsızlığının kesin çözümlerinin bulunmadığı gibi saç derisinde de egzama rahatsızlığı görülebilir. Saçlı deride pul pul dökülmeler ve kabuklanmalar meydana gelebilir. Saç egzaması kroniktir. Yaz aylarında hafiflerken kış aylarıdan şikayetlerde artış meydana gelebilir. Sedef hastalığı ile karıştırılmaması gerekir. Öte yandan bazı kişiler el, ayak, bacak ve diz arkalarında egzamalar görülebilmektedir.

BEBEKLERDE EGZAMA GÖRÜLÜR MÜ?

Alerjik yatkınlık ve çevreden kaynaklı faktörler sebebiyle egzama rahatsızlığı bebek ve çocuklarda da görülebilmektedir. Bebek ve çocuklarda genellikle görülen Atopik egzama türü erişkinlik döneminde hafifleyerek sona erebilir ancak, tekrarlayıcı niteliktedir. Çocukların geneline bakıldığında yüzde 5 ila 20'si bu rahatsızlıktan etkilenir.

EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Egzamalı hasta deri kaşınmamalı ve tahriş edilmemeli

Gün aşırı banyo yapmaya özen gösterilmeli

Aşırı sıcak suyla banyo yapılmamalı ve sert lifler tercih edilmemeli

Nötr nitelikteki sabunlar kullanılmalı

Eller ılık suyla yıkanmalı ve kağıt havluya kurulanmalıdır.

Temizlik eldive takılarak yapılmalı

Yünlü, polar halı ve battaniye türünde toz yaratabilecek eşyalardan uzak durulmalı.

Stresli ortam ve durumlardan uzak durulmalıdır.

Günlük olarak yeterli miktarlarda su içilmeli

Hekim tarafından önerilen diyete riayet edilmelidir

EGZAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Atopik egzama: Bu egzama türünün temelinde alerjik, genetik ve çevre faktörlerinin toplamının büyük rolünün olduğu bilinir. Bebek egzaması olarak da bilinir.

Seboreik dermatit: Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber kronik olarak ortaya çıkan seboreik dermatit egzaması ciltte yağlı olan bölgelerde yüzde, kaşlar, yanaklar, burun kenarları, sakal dipleri, göğüs ortası, saçlı deri ve kulak bölgelerinde ortaya çıkar.

Asteatotik egzama: Bu egzama çeşitleri yaşlı kimselerde daha sıklıkla görülür. Sık olarak banyo yapılması ve derinin üst yüzeyinde bulunan yağ seviyesinin azalmasıyla birlikte görülebilir.

Kontakt egzama: Vücudun ve cildin duyarlılığının bulunduğu maddelere karşı meydana gelen akut yada kronik etkilerdir. Ciltteki koruyucu yağları engelleyen maddelre devamlı olarak maruz kalınması sonucu kontakt egzama ortaya çıkar.

Numuler egzama: Diğer bölgelere görece bacak, kol ve ellerde görülen egzama türüdür. Madeni para büyüklüğünde yuvarlak ve kaşıntılı lezyonlar şeklinde ortaya çıkabilir.

Gravitasyonel egzama: Ayakta çalışan kişilerde ve yaşlı kimselerde sıklıkla görülen egzama çeşididir. Kan dolaşımı bozuklukları ve varis oluşumuyla birlikte seyreder.

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