Vücutta oluşan egzamaya ne iyi gelir? Ciltteki egzama bulaşıcı mı, neden olur? İşte tedavi yöntemleri ve detaylar!

İnsan vücudunu dış ortamlara karşı adeta bir zırh gibi koruyan derimiz üzerinde bazı zamanlar rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Bu rahatsızlıklara deri üzerinde oluşan kızarıklık ve kaşıntıyla birlikte seyreden pullanmalar örnek olarak verilebilir. Egzama adı verilen bu hastalıklar deride oluşturduğu kızarıklıklar sebebiyle dış görünüşte hoş olmayan bir görüntü oluşturur ve hastalığı yaşayan kişide psikolojik olarak da rahatsızlık verir. Bu rahatsızlığı yaşayan ve kızarıklık, kaşıntı, pullanmadan şikayetçi olanlar egzama neden olur, tedavisi nasıl yapılır? sorularının cevaplarını yoğun şekilde merak ediyor. Saçlı deride de kendini gösteren ve saç dökülmelerine de neden olan bu rahatsızlığın belirtilerini minimuma indirmek isteyenler için hazırladığımız içerikte egzamaya ne iyi gelir gibi detayların tamamına ulaşabilirsiniz. İşte rahatsızlığa ilişkin tüm bilgiler…

EGZAMA NEDİR?

Tıpta atopik dermatit adı verilen bu hastalık, vücudumuzu çepeçevre saran derimiz üzerinde oluşan temelinde iltihap olan rahatsızlıklardan biridir. En önemli belirtileri arasında ciltte kurulukla seyreden kabarcık ve kaşıntılar yer alır. Derim üzerinde yer alan bu kabarcıklar zamanla çatlayarak pek çok mikrobun tesirine açık hale gelmektedir. Bu bağlamda egzama rahatsızlığı olan kimselerde enfeksiyon özellikli hastalıklar sıklıkla görülmektedir. Hastalık her yaştan insanda kendini gösterebildiği gibi genel olarak erken çocukluk yıllarında ortaya çıkmaktadır. Rahatsızlık genel olarak saçlı ve sakallı deri üzerinde, dirseklerde, bacaklarda, kalçada ve ellerde kendine uygun oluşma ortamı bulmaktadır. Egzama hastalığı değişik türleri olduğu göz önüne alınırsa tahriş, stres, alerji ile dolaşım sisteminde oluşan rahatsızlıklar sebebiyle oluşabilmektedir. Alerji sebebiyle ortaya çıkan egzama rahatsızlığı alerjik rinit, astım ve daha pek çok mikrobik hastalıkla ilişkilendirilebilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya genelinde hemen her yaştan insanda yaygın şekilde görülen ve nedeninin birbirinden farklı sebeplere dayandırılabileceği şekilde oluşan egzama rahatsızlığı genel olarak hastalıktan muzdarip olan kişilerde aynı belirtilerle kendini gösterir.

Kabarcıklar

Kaşıntı hissiyatı

Saç derisinde kepeklilik hali

Deride pullanma, döküntü ve kabuklanma

İltihap

Ciltte kuruluk

Deride çatlamalar

EGZAMA NEDEN OLUR?

Deri üzerinde kızarıklık, pullanma ve kaşıntıyla seyreden egzama rahatsızlığının sebebi çeşidine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu şekilde gelişen hastalıklar genellikle dış etkenlere cilt tarafından verilen tepkiler sebebiyle meydana gelmektedir. Söz konusu etkenler iç ya da dış etkenli olabilmektedir. Lastik temelli maddelerden üretilen terlik ve benzeri giyilebilir eşyalar ileparfüm, sabun, deterjan gibi kimyasal içeren ürünler de egzama oluşumuna sebebiyet verebilir. Alerji sebepli egzamalar uyaranlar içeren besinlerin alınması sebebiyle ortaya çıkabilir. Bu etkenlerin dışında yoğun stres ve dolaşım sistemi hastalıkları da egzama hastalığına sebep olan en bilindik sebeplerdendir.

EGZAMA TEDAVİSİ NASIL OLUR? EGZAMA TEDAVİSİ BİTKİSEL VE KESİN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Egzama rahatsızlığı genel olarak kaşıntı, kızarıklık ve pullanmalarla kendini belli etmektedir. Hastalık doktor muayenesi ve hastanın şikayetleriyle tanı olarak koyulur. Uzman doktor tarafından yapılan fiziki kontrollerde deri üzerinde tespit edilen kısımlara istinaden kan tahlili ve genetik açıdan araştırılarak teşhis konularak tedavi edilme süreci başlatılır.

Egzaman hastalığı, kronik özellikli bir hastalık olmasında dolayı tıbbi olarak kesin ve bitirici bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalara uygulanmakta olan her türlü tedavi, rahatsızlığın belirtilerini azaltmaya ve ilerlemesini önlemeye yöneliktir. Dış uyaranlar sebebiyle oluşan egzamalarda ise tedavi duyarlılık gösterilen maddelerin kullanılmasında kaçınılmasıyla mümkün olmaktadır. Kimi bitkilerin egzama üzerinde belirti azaltıcı etkisi olduğu söylense de bu tip bitkisel çözümlerin uzman doktora danışılması ve onun gözetiminde kullanılması gerekmektedir.

EGZAMA İÇİN KREM VE ŞAMPUAN KULLANILABİLİR Mİ?

Egzama rahatsızlığının tedavi edilmesi sürecinde medikal özellikli bazı şampuan ve kremlerden de faydalanılmaktadır. Doktor kontrolü sonrasında yine doktor tarafından önerilen kortikosteroid içeren ilaç, krem ve şampuanlar alerji engelleyici olarak kullanılabilmektedir. Hastalığın belirtilerinden olan kaşıntı ve kızarıklığı engelleyici özelliklerde jel ve kremler de tercih edilebilecek tedavi araçlarındandır.

EGZAMA BULAŞICI MIDIR?

Egzama hastalığı yapılan araştırmalar sonucu bulaşıcı hastalıklar arasında yer almamaktadır.

SAÇ, EL VE AYAK DERİSİNDE EGZAMA GÖRÜLÜR MÜ?

Egzama hastalığının tıbben kesin ve bitirici çözümü olmamasıyla birlikte, rahatsızlık saçlı deride de kendisine oluşma ortamı bulmaktadır. Kronik özelliklerde olan saç egzaması kendisini saçlı deride kabuklanmalar ve pul pul döküntülerle gösterir. Rahatsızlık belirtileri yaz aylarında azalma gösterirken kış aylarına doğru belirtilerde alevlenmeler görülmektedir. Bu rahatsızlığı sedef hastalığıyla karıştırılmaması gerekmektedir. Diğer yandan el, diz arkaları, ayak ve bacaklarda da egzama meydana gelebilmektedir.

BEBEKLERDE EGZAMA GÖRÜLÜR MÜ?

Çevresel etkenler ve alerjik reaksiyonlara yatkınlıkları bulunan bebekler ve çocuklarda egzama hastalığı meydana gelebilmektedir. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde meydana gelen atopik dermatitler erişkinliğe doğru etkisini yitirmeye başlar ancak tekrarlayıcı özelliği nedeniyle yeniden ortaya çıkabilmektedir. Yüzde 5 ile 20 oranında çocuklar bu hastalıktan etkilenmektedirler.

EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Egzamalı hasta deri kaşınarak tahriş edilmemelidir Gün aşırı banyo yapmaya dikkat edilmelidir Çok sıcak derecedesuyla banyo yapmamalı, keselenirken çok sert lifler kullanılmamalıdır PH derecesi nötr olan sabunlar tercih edilmeli Eller ılık sıcaklıktaki suyla yıkanarak kağıt havluyla kurulanmalıdır. Temizlik işlemleri eldiven kullanılarak yapılmalıdır. Polar ve yünlü özellikte battaniye ile halılar toz kaynağı olabileceğinden bu tür eşyalardan uzak durulmalıdır Stres yaratacak ortamlardan uzak durunuz Günlük tavsiye edilen oranda su içiniz Uzman doktorca önerilen diyeti eksiksiz şekilde uygulayınız.

EGZAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Atopik egzama: Bu tür egzamalar genetik, çevresel ve alerjik faktörleri temelinde barındırmaktadır. Bebeklerde çokça görüldüğünden bebek egzaması olarak da bilinmektedir.

Seboreik dermatit: Bu egzama türünün sebebi tam olarak tespit edilememekler birlikte kronik özellikte olan seboreik dermatit cildin yağlı özellikte bulunan kısımlarında kulak arkası ve içi, burun kenarları, sakal dipleri, kaşlar, yanaklar göğsün ortası, saçlı deri gibi kısımlarda kendisine oluşma ortamı bulmaktadır.

Asteatotik egzama: İleri yaş düzeyindeki insanlarda genel olarak sıklıkla meydana gelen bir egzama çeşididir. Sıkça yapılan banyolar neticesinde deri üzerindeki yağ oranının azalmasıyla ortaya çıkar.

Kontakt egzama: Vücudumuzu çepeçevre saran deri üzerinde duyarlılık bulunan maddelerin alınmasıyla reaksiyon oluşarak ortaya çıkan akut veya kronik özellikte egzamalardır. Ciltte olması gereken koruyucu özellikli yağları sekteye uğratan maddeler sürekli olarak maruz kalınmasıyla kontakt egzama oluşmaya başlamaktadır.

Numuler egzama: Genel olarak diğer egzama türlerine nazaran el, kol ve bacaklarda ortaya çıkan egzamalardır. Büyüklük olarak madeni para boyutunda kaşıntılı ve yuvarlak lezyonlar olarak meydana gelmektedir.

Gravitasyonel egzama: Yaşlı insanlar ve sürekli olarak ayakta bulunarak çalışan insanlarda ortaya çıkan egzama türüdür. Bu egzama türü varis ve dolaşım bozukluğu hastalıklarıyla birlikte devam eder. Ayakta çalışan kişilerde ve yaşlı kimselerde sıklıkla görülen egzama çeşididir.

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