En Sık Yaşanan Uyku Problemleri Nelerdir? Uyku Problemine Çözüm İçin Hangi Bölüme/Doktora Gidilir?

Sağlıklı ve yetişkin bir insanın günlük uyku ihtiyacı 7-9 saat olarak öngörülse bile bu süre kişiden kişiye değişebilmektedir. Genetik faktörlerin de etkili olduğu günlük uyku ihtiyacında 4-5 saat uykuyla yetinebilen insanlar olduğu gibi 9 saatlik uykunun ardından bile yorgun hissedebilen insanlar olabilmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra stres, kaygı, hormonal bozukluklar gibi durumlar da uyku bozukluklarına sebebiyet verdiği için insanlar yıllardan beri uyku problemini nasıl çözerim sorusunun cevabını aramaktadır.

UYKU PROBLEMLERİ NELERDİR?

Uyku problemleri denince akla ilk gelen uykusuzluk olsa da çok çeşitli uyku problemleri vardır.

İnsomnia: Diğer bir adıyla uykusuzluk hastalığı, uykuya dalama ve uzun süreli uyumada zorluk olarak tanımlanır. Stresli yaşam ve hormonal bozukların neden olabildiği bu hastalığın depresyon, konsantrasyon bozukluğu, dış etkenlere duyarlılık, kilo artışı ve okul/iş performansında düşme gibi ciddi sonuçları olabilir.

Parasomnia: Uyku esnasındaki anormal davranışlarla karakterize olan bu uyku probleminde uyurgezerlik, uykuda anormal derecede konuşma, kâbus görme ve diş gıcırdatma görülebilir.

Uyku Apnesi: Uyku esnasında nefes alışverişinin durması olarak tanımlanan bu hastalık tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca oksijen yetersizliği yüzünden sık sık uykusu bölünen kişi gün içerisinde yorgun ve sinirli olabilir. Kalp ve akciğer rahatsızlığı olanlar için ekstra riskli bir durumdur.

REM Uykusu Davranış Bozuklukları: REM uykusu uykunun derin uyku diye tanımladığımız kısmıdır ve rüyaları bu uyku esnasında görürüz. İnsanlar normal şartlar altında REM uykusu esnasında hareket edemez fakat bu tarz uyku problemi yaşayan kişiler REM uykusu esnasında rüyasını sanki uyanıkmış gibi hareketli bir şekilde yaşarlar.

Huzursuz Bacak Sendromu: Bacaklarda karıncalanma ve huzursuzluk şikâyetlerinin eşlik ettiği bu uyku probleminde kişiler uyku esnasında bacaklarını karşı konulamaz bir şekilde hareket ettirirler.

Narkolepsi: Bu uyku probleminde kişiler gün içerisinde ani uyku atakları ile karşılaşırlar. Ataklar normal insanlarda sıklıkla görülen uyku basmalarından farklı olarak karşı konulamazdır Kişi nerde olduğu fark etmeksizin uykuya dalar. Multipl Skleroz(MS) gibi nörolojik sorunlarda da görülebilir.

UYKU PROBLEMİNE NE İYİ GELİR?

Gün içerisinde yapabileceğimiz basit şeyler geceleri uykuya dalmamızı kolaylaştıracaktır.

Kafeinli içecekler yerine bitki çayları içmek: Uyarıcı bir madde olan kafein yerine sakinleştirici bitki çayları tüketin.

Uyku öncesi rahatlamak: Müzik dinlemek, meditasyon yapmak ya da hobilerinizle ilgilenmek… Sizi sakinleştiren şey her ne ise uyku öncesi onunla ilgilenmek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

Akşam saatlerinde yemek yememek: Akşam saatlerinde yenen ağır yiyecekler midenizi rahatsız ederek uykuya dalmakta güçlük çekmenize sebep olur.

Şekerleme yapmak: Öğleden sonra uykuları geceleri uykuya dalmanızı zorlaştırır.

Öğleden sonra uykularından kaçının, bu gece uykuya dalmanızı zorlaştıracaktır.

UYKU PROBLEMİNE HANGİ DOKTOR BAKAR?

Uyku problemlerinin tanısı ve tedavisi oldukça önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen uyku problemleri sinirsel kabul edilen bir hastalık olduğu için bu hastalıkla nörologlar ilgilenmektedir. Uyku problemi yaşıyorsanız hastanelerin nöroloji kliniklerine gitmeniz gerekmektedir. Bazı durumlarda doktorunuz, hastalığınızın tedavisi için farklı branştaki doktorlarla da iş birliği yapabilir.

UYKU PROBLEMİNE İYİ GELEN BİTKİLER

Bitki çaylarının gevşetici ve sakinleştirici etkileri uykuya dalmanıza yardımcı olur. İşte uyku problemine iyi gelen bazı bitki çayları:

Kediotu Kökü: Endişe ve korkuları yatıştırarak uyku ilacı görevi gören kediotu kökü, kimyasal ilaçlar gibi yan etkilerinin olmaması sebebiyle uykusuzluk tedavisinde 200 yıldır sıkça tercih ediliyor.

Şerbetçioğlu Çayı: Gerginliği alan şetbetçioğlu çayı huzurlu ve rahat bir uyku için birebir.

Papatya Çayı: Apigenin isimli bir antioksidan barındıran papatya çayı kaygıyı azaltarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

Melisa Çayı: Uyumadan önce içeceğiniz sıcacık bir bardak melisa çayı üzerinizdeki negatif enerjiyi atıp rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

UYKU PROBLEMİ NEDEN OLUR?

Uyku problemleri bir veya birden çok sebeple olabilir.

Stres ve Kaygı: Uyku problemlerinin en yaygın sebeplerindendir. Günlük hayatımızda yaşadığımız kaygılar gece uykumuzu doğrudan etkiler.

Gün İçerisinde Tüketilen Yiyecek ve İçecekler: Gün içerisinde çay, kahve ve kola gibi kafeinli içeceklerin sıklıkla tüketilmesi uyarıcı etkileri sebebiyle uykuya dalmayı zorlaştırır. Aynı şekilde yatmadan önce yenen büyük porsiyonlu yemekler de kişiye şişkinlik hissi vereceğinden uykuya dalmayı zorlaştırır.

Hormonal Sebepler ve İlaç Kullanımı: Bazı hormonal problemler uyku bozukluğuna neden olabildiği gibi uykusuzluk kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da görülebilir.