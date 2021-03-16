Endorfin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Endorfin Hormonu İçeren Yiyecekler Nelerdir?

Halk arasında mutluluk hormonu olarak anılan dört hormondan bir tanesi de endorfin hormonudur. Peki aslında endorfin hormonu nedir? Endorfin hormonu aslında vücutta bulunan morfin, opiat benzeri bir etki gösteren peptik yapıdaki hormonlara verilen bir isimdir. Endorfin hormonu, beyinde bulunan hipofiz bezinin ön lobu tarafından sentezlenip, üretilmektedir. Endorfin hormonu, ağrı ve stres durumunda salgılanmaktadır. Endorfin hormonu salgılanması kişilerde neredeyse morfin ile aynı etkileri göstermektedir. Bu nedenle de acı duygusunun panzehiri olarak da bilinmektedir. Ayrıca endorfin hormonu yemek yeme, uyuma, egzersiz sırasında da vücut tarafından salgılanmaktadır.

ENDORFİN HORMONU NEDİR?

Endorfin hormonu salgılama oranı kişiye göre değişiklik göstermektedir, herkeste aynı oranda salgılanmamaktadır. Ayrıca endorfin hormonu insan vücudunda belli saatlerde artış göstermektedir. Akşam 11 ile gece 3 arasında endorfin hormonu diğer saatlere göre daha çok salgılanmaktadır.

ENDORFİN HORMONU NE İŞE YARAR?

Endorfin hormonunun aslında tam olarak ne işe yaradığı henüz tam olarak ortaya konmuş değildir. Endorfin hormonunun bilinen işlevi acı ve rahatsızlık hislerini azaltarak, mutluluk hissetmeye yardımcı olmasıdır. Endorfin hormonun vücutta çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Bunların ağrı hissini azaltmak gelmektedir. Endorfin hormonu bir bakıma doğal ağrı kesici olarak anılmaktadır. Endorfin hormonu beyindeki opiat reseptörlerini etkileyerek ağrıyı azaltır ve zevk hissini arttırmaktadır. Bunlar da insanın daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Endorfin hormonunun ağrı kesici etkisi, morfinden yaklaşık olarak 30 kat daha fazladır. Bu bakımdan salgılanması önemli bir hormon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endorfin hormonu, vücudun daha az rahatsızlık hissetmesi için sinirleri uyuşturmakla da görevlidir. Endorfin hormonu, aynı zamanda kişinin hayattan aldığı zevki de yükseltmektedir. Endorfin hormonunun kendisi gösterdiği durumlardan bir diğeri ise doğumdur. Endorfin hormonu, doğum sırasında doğal bir uyuşturucu görevi görmektedir. Böylece doğum daha kolay gerçekleşmektedir. İşte bilinen kadarıyla 'endorfin hormonu ne işe yarar?' sorusunun cevapları bunlardır.

ENDORFİN HORMONU NASIL ARTTIRILIR?

Bir diğer önemli konu ise endorfin hormonunun nasıl arttırılacağıdır. Endorfin hormonu bazı durumlarda daha çok artış göstermektedir. Bunlardan ilki yukarıda da bahsedildiği gibi düzenli bir uyku çekmektedir. Endorfin hormonu akşam 11 ile gece 3 arasında daha çok salgılandığı için, bu saatlerde uyuyarak endorfin hormonu arttırılabilmektedir. Bunun yanı sıra endorfin hormonunun beynin efor sarf ettiği durumlarda artış gösterdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden hem beyni, hem de vücudu çalıştıran sporlar (örneğin yüzme) yapıldığında endorfin hormonunda artış yaşanmaktadır.

Endorfin hormonu nasıl arttırılır sorusunun bir diğer yanıtı ise belirli yiyecekleri tüketmekten geçmektedir. Bu yiyeceklerin başında ise acı biber gelmektedir. Baharat tüketimi insan vücudunda endorfin hormonunun salgılanmasını yardımcı bir etkiye sahiptir. Bunlar dışında herhangi bir sanat dalı ile uğraşmak, müzik dinlemek, masaj yaptırmak, bitter çikolata yemek ve meditasyon yapmak da vücuttaki endorfin hormonu seviyesini arttırmada etkilidir.

ENDORFİN HORMONU İÇEREN YİYECEKLER

Bazı besinlerin insanda mutluluk hissi yarattığını biliyor muydunuz? Endorfin açısından zengin besinler tüketilmesi, vücuttaki endorfin hormonu seviyesini arttıracağından, insanı da mutlu edecektir. Ancak tüm her şey gibi endorfin hormonunun salgılanması için de bunların da yeteri kadar tüketilmesi ve aşırıya kaçılmaması gerekmektedir. Endorfin hormonu içerek yiyeceklerin başında C ve B vitaminleri açısından zengin besinler gelmektedir. Bunların yanı sıra demir ve çinko minarellerini barındıran yiyeceklerin tüketilmesi de endorfin hormonunu arttıracaktır. Endorfin hormonu içeren yiyeceklerin başında; dondurma, bitter çikolata, acı biber, çilek, ceviz, incir, somon balığı, muz, makarna ve üzüm gelmektedir.