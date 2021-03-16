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Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:02 Son Güncelleme: 16.3.2021 13:05

Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor! İşte yerli koronavirüs aşısında son durum...

DHA
Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor! İşte yerli koronavirüs aşısında son durum...
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Covid-19 salgınına karşı mücadele sürüyor. Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşı olan 'nin (ERÜ) geliştirdiği Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllere ikinci doz uygulaması devam ediyor.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İNAKTİF AŞININ FAZ-2 ÇALIŞMALARI İSE 10 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı. Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart'ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

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Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor! İşte yerli koronavirüs aşısında son durum...
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