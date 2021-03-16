Hamilelikte Kız Bebek Belirtileri ve İşaretleri Nelerdir? Hamilelikte Kız Bebek Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerin anne karnında gelişim evreleri vardır. Belirli bir evreyi tamamlamış bebeklerin cinsiyetleri doktor kontrolünde ultrason yoluyla kesin olarak tespit edilebilmektedir. Fakat bu süreye kadar yaşanan heyecan ve sabırsızlık halk arasında bazı inanışları doğurmuştur. Hormonal değişimlerin anne adayında sebep olduğu fiziksel ve psikolojik durumlar halk arasında bebeğin cinsiyetinin erkek mi yoksa kız mı olacağı konusunda yorumlanmaktadır.

HAMİLELİKTE BEBEĞİN CİNSİYETİ KAÇINCI HAFTADA BELLİ OLUR?

Bebeklerinin cinsiyetini kadınların belirlediği yönünde yanlış bir kanı vardır. Kadınlar doğacak çocukların cinsiyet belirleme aşamasında hiçbir katkı sağlamamaktadır. İnsanlarda 46 kromozom vardır. Kadınlar bir çift X kromozomu yani 46XX kromozomu bulunurken erkeklerde 46XY kromozomu bulunur. Yani 23 adet X, 23 adet Y kromozomu vardır. Bebekler oluşurken 23 kromozomu anneden 23 kromozomu babadan alırlar. Kadın rahminde yumurtayı dölleyen sperm Y kromozomuna sahipse bebek erkek, X kromozomuna sahipse bebek kız olmaktadır.

Sonuç olarak bebeklerin cinsiyeti anne karnına düştükleri ilk andan itibaren bellidir. Fakat cinsiyetin kesin olarak tespit edilebilmesi için bebeğin belli bir olgunluğa erişmesi gerekir.

Bebeklerin cinsiyeti hamileliğin yaklaşık 13-16. haftasında ultrasonla görülebilmektedir. Fakat doktorlar, gebelik kordonu yanıltıcı olabileceği için kız bebeklerin tespit edilmesinin daha zor olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden kız bebeklerde cinsiyet belirlenirken bebeğin pozisyonu çok önemlidir. Aynı zamanda doktorun ultrason tecrübesi ve ultrason cihazının kalitesi de cinsiyet belirlemede etkilidir.

HAMİLELİKTE KIZ BEBEK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında anne adayındaki bazı belirtilerin kız bebeği işaret ettiğine inanılır. Bu belirtiler genel olarak şöyle sıralanabilir:

Yüksek nabız: Bebeğinizin doktor kontrolünde nabız hızı 140-160 arasında veya daha yüksekse bebeğinizin kız olacağına bir işaret olabilir.

Yüksek ve yuvarlak göbek: Bebeğiniz karnınızda görece yüksek bir konumda ve karnınız da yuvarlaksa kız olabilir.

Sabah bulantı ve kusmaları: Kız bebek hamileliklerinde sabah bulantı ve kusmaları daha sık görülebilmektedir.

Meme boyutu: Hamilelik sırasında süt kanalları açılmaya başladığı için memelerde büyüme görülür. Gebelikte sol memenin sağ memeden daha büyük olması halk arasında kız bebek olarak yorumlanır.

İdrar rengi: Hamilelikte idrar renginin mat sarı renkte olması bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğuna yorumlanabilir.

Uyku pozisyonu: Anne adayı uyurken sağ tarafına yatıyorsa bebeğin kız olacağı söylenir.

İnce ve mat saçlar: Anne adayının hamilelikte daha mat ve ince saçlara sahip olması kız bebek bekliyor olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Tatlı aşerme: Gebelikte canınız sıklıkla çikolata, pasta, dondurma gibi tatlılar çekiyorsa bebeğinizin kız olma ihtimali daha yüksek olabilir.

KIZ BEBEK HAMİLELİĞİ NASIL GEÇER?

Hamilelik anne adayları için çok özel bir süreçtir. Bu mutlu haberin alındığı andan itibaren sabırsızlıkla cevabı merak edilen soru ise bebeğin cinsiyetinin ne olacağıdır. Bebeklerin cinsiyeti öğrenildikten sonra ise- özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda- hamileliğin nasıl devam edeceği, neler yaşanacağı merak konusudur.

Halk arasında kız ve erkek bebeklerin gebelik sürecinde anne adayında farklı değişimler yarattığını söylemektedir. Bilimsel bir yanı olmamasına karşın anne karnındaki kız bebeklerin erkek bebeklere göre daha hareketli olduğu söylenmektedir. Sabah saatlerinde yaşanan şiddetli bulantılar da yine kız bebek beklediğiniz işareti olabilir.

Erkek ve kız bebeklerin gebelik süreçlerinin farklı olduğu yıllardır halk arasında kulaktan kulağa yayılmıştır. Bilimsel yanı bulunmamasına rağmen erkek bebek hamileliğin kız bebek hamileliğine kıyasla daha kolay geçtiğine inanılır. Erkek bebeklerin ilk haftalarda fazla hareketli olmaması ve sabah saatlerinde anne adayında bulantı ve kusmalara sebep olmaması bu inanışın sebepleri olarak gösterilebilir.

Kız bebek hamileliklerinde anne adayı tatlı şeyler aşerir. Hamilelik ilerledikçe daha cılız ve sönük saçlara sahip olur. Bunlara ek olarak anne adayı uykularında çoğunlukla sağ tarafına yatar. Sol memesi sağ memesinden daha hızlı büyür ve ultrasonda kız bebeğin nabzının erkek bebeklere göre daha hızlı attığı söylenir. Göbeğin durumuna göreyse anne adayında daha yukarıda ve yuvarlak bir göbek bulunur.