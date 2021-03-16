Hormon Bozukluğu Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Hormon Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

İnsan vücudu apayrı işlevlere sahip birçok hormon üretmektedir. Bu hormonların her biri vücudun sağlıklı işlemesi için hem fizyolojik, hem de psikolojik açıdan ayrı önemlere sahiptir. Salgılanan hormonlar kan dolaşımına girerek birçok fonksiyonu doğrudan etkilemektedir. Kan dolaşımına fazla yahut eksik oranda hormon salgılanması durumunda hormon bozukluğu oluşmaktadır. Hormon bozukluğu ise ciddi etkileri olan bir hastalıktır. Hormon bozukluğu durumunda kişide metabolizmanın çalışması, üreme, psikoloji, uyku düzeni, iştah, stres gibi durumlarda bozulmalar yaşanmaktadır. Hormon bozukluğu hem kadınlarda, hem de erkeklerde görülebilmektedir. Lakin hormon bozukluğu her iki cinsiyeti farklı şekilde etkilemektedir.

HORMON BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Hormon bozukluğunun oluşmasının temel nedeni, kan dolaşımına karışan hormonların seviyesinin normalden fazla yahut az olmasıdır. Vücutta üretilen hormonların normal seviyelerinden farklı salgılanmasının ise birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler her hormonda farklılık göstermektedir. Zira her hormonun salgılanma işlevi, zamanı ve nedeni birbirinden farklıdır. Bu nedenler bir tümörün varlığından kaynaklanabileceği gibi, geceleri uyumama gibi basit nedenlerde olabilmektedir. Lakin genel olarak hormon bozukluğu nedenlerini sıralamak gerekirse, bu sıralama şöyle olacaktır:

Düzenli strese maruz kalma,

Hipotiroidizm veya hipertiroidizm,

Diyabet,

Hiperglisemi veya hipoglisemi,

Sağlıksız beslenme,

Obezite,

Anoreksiya,

Steroid içeren vitaminlerin yahut ilaçların fazla kullanımı,

Nadir görülen bazı bağışıklık sistemi hastalıkları,

Kortizol seviyesinin düşük olması,

Alerjik reaksiyonlar,

Bazı enfeksiyonlar,

Doğum kontrol ilacı kullanımı,

Guatr hastalığı,

Bazı kalıtımsal hastalıklar,

Kafa travması,

Tümör,

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi,

Toksinlere uzun süreli maruz kalma

Kadınlarda hormon bozukluğu ile erkeklerde hormon bozukluğu

Yukarıda da belirtildiği üzere hormon bozukluğu hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilmektedir. Lakin bu durum kadınlar ile erkekleri farklı şekillerde etkilemektedir. Zira bazı hormonlar sadece kadınlarda, bazıları ise yalnızca erkeklerde salgılanmaktadır. Bu nedenle kadınlarda görülen bazı hormon bozuklukları erkeklerde, erkeklerde görülen bazı hormon bozuklukları da kadınlarda görülmemektedir.

Kadınlarda hormon bozukluğu oluşumu belirli bir seviyeye kadar yaşamın bir getirisidir. Zira adet döngüsü, doğum ve menopoz gibi durumlar kadınların hormon seviyesini doğal olarak etkilemektedir. Bu nedenle de aslında kadınlarda hormon bozukluğu oluşumu ihtimali, erkeklere göre daha fazladır. Kadınlarda hormon bozukluğuna yol açabilecek bazı durumlar şunlardır:

Doğum kontrol ilacı kullanımı,

Erkenden menopoza girme,

Birincil yumurtalık yetmezliği,

Polikistik over sendromu,

Yumurtalık kanseri

Erkeklerde hormon bozukluğu oluşumu da ergenlik ve yaşlanma ile normal bir şekilde oluşmaktadır. Zira bu durumlar insan vücudunda hormon dengesinin değişmesine yol açmaktadır. Erkeklerde hormon bozukluğu oluşturabilecek durumlar ise düşük testosteron seviyesi ile prostat kanseridir. Tabii ki bu nedenler haricinde de erkeklerde hormon bozukluğu oluşabilmektedir.

HORMON BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Hormon bozukluğu belirtileri oldukça çeşitlidir. Zira her bir hormonun az yahut fazla çalışmasının kendine özgü belirtileri bulunmaktadır. Burada ise tüm hormon bozuklukları arasında en çok rastlanan belirtilere yer verilmiştir:

Kiloda oluşan değişiklikler,

İştahta değişiklik,

Ani terleme atakları,

Deride oluşan döküntü ve kaşıntı,

Kemiklerin güç kaybetmesi,

Ruh hali değişikleri,

Depresyon,

Sinirlilik,

Baş ağrısı,

Uykuya dalmada zorluk,

Soğuk yahut sıcak havaya verilen aşırı tepki,

Kan basıncında değişiklik,

Kan şekerinde değişiklik,

Bu belirtiler her iki cinsiyette de görülebilmektedir. Lakin yukarıda sayılan hormon bozukluğu belirtileri haricinde her iki cinsiyete de özgü bazı belirtiler bulunmaktadır. Kadınlarda hormon bozukluğu belirtileri şunlardır:

Adet döngüsü düzensizlikleri,

Adet sancısında artış,

Vajinal kuruluk,

Göğüslerde oluşan hassasiyet,

Kısırlık

Erkeklerde hormon bozukluğu belirtileri ise şunlardır:

Sperm sayısında düşme,

Meme dokusunun büyümesi ve gelişmesi

HORMON BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Hormon bozukluğuna ne iyi gelir sorusunun cevabı hangi hormonda bir bozukluk olduğuna göre değişebilmektedir. Hormon bozukluğu, endokrin alanında uzman doktorlar tarafından yapılacak olan bir hormon testi ile ortaya çıkmaktadır. Bu test genel olarak kan alınarak yapılmaktadır. Lakin 24 saatlik idrar toplanması sureti ile de bazı durumlarda hormon testi yapılabilmektedir. Hormon bozukluğunun hangi hormondan kaynaklandığı tespit edildikten sonra, o hormona özel tedavi uygulamasına başlanmaktadır. Hormon bozukluğu tedavisi, hormondan hormona değişiklik göstermektedir. Lakin genel olarak öncelikle ilaç tedavisine başlanmaktadır. Gerekli ilaç tedavisine ek olarak ise; sağlıklı beslenme, egzersiz yapma, düzenli uyumak gibi doğal çözümlerde önerilmektedir.

HORMON BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Hormon bozuklukları tedavi edilmezse ciddi sorunlara ve hastalıklara yol açabilmektedir. Hormon bozukluğu tedavi edilmediği taktirde basit sorunlar git gide büyüyüp ciddileşerek, hayati boyutlarda risk teşkil etmeye başlayacaktır. Bu nedenle hormon bozukluğu teşhis edildikten hemen sonra gerekli tedaviye ve yaşam tarzında gerekli değişiklikler yapmaya hemen başlanmalıdır.

HORMON BOZUKLUĞU BİTKİSEL TEDAVİSİ

Hormon bozukluğu tedavi edilmesi elzem olan bir sorun olmakla birlikte, doğal yollarla da kontrol altına alınabilmektedir. Hormon bozukluğu bitkisel tedavisi, hormon bozukluğunu kalıcı olarak yok etmese de, semptomların azalmasında ve hastalığın kontrol altına alınmasında kişiye yardımcı olmaktadır. Hormon bozukluğu nedeni ile oluşan semptomların şiddetinin azaltılmasında ginseng ve maca özellikle çok sık tercih edilen ve önerilen bitkisel yöntemlerdir.