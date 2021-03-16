Erkeklerde ve kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri ile enfeksiyona iyi gelen şeyler!

İdrar yolu enfeksiyonlarına, üretra ve mesaneye giren iltihaplanma ve enfeksiyona neden olan mikororganizmalar (bakteriler) neden olur. İdrar yolu enfeksiyonu yaygın olarak üretra ve mesanede meydana gelse de, bakteriler üreterlerden yukarı hareket edebilir ve böbreklere ulaşabilir. Mesane enfeksiyonu yani sistit vakalarının büyük bir bölümü, bağırsaklarda bulunan bir bakteri olan E. Coli'den meydana gelir. Böylelikle idrar yolu enfeksiyonu neden olur sorusunu yanıtını verdik. Peki, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? İşte idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili merak edilenler…

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu bazı durumlara herhangi bir belirti vermez. Ancak, aşağıdaki idrar yolu enfeksiyonu semptomları en sık görülen belirtiler arasında yer alır:

İdrar yaparken ağrı ve yanma

Karın ya da pelvik bölgede ağrı

Acil idrara çıkma ihtiyacı

İdrarda kan, bulanıklık ve kötü koku

Geceleri artan idrar sıklığı

İdrar yolu enfeksiyonu ile alakalı olabilecek diğer semptomlar ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Cinsel ilişki esnasında ağrı

Ateş

Kusma

Halsizlik

Bel ağrısı ya da vücutta yan ağrılar

Belirttiğimiz bu semptomlar böbrek tutulumunun olduğu üst idrar yolu enfeksiyonlarını içermektedir, ancak bazı vakalarda sık idrara çıkma ve yanma hissi şeklinde ortaya çıkan alt idrar yolu enfeksiyonu şikayetleri ile karşılaşılabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER? İLAÇLARI NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde etkili tedavi biçimi standart olarak antibiyotik kullanımıdır. Doktorunuz enfeksiyona yol açan bakterileri tedavi eden bir ilaç kullanmanızı önerecektir. İdrar yolu enfeksiyonunda sık kullanılan antibiyotikler şunları içermektedir:

Sülfonamidle: Sülfa ilaçlarsülfonik asit içeren antibiyotiklerdir.

Nitrofurantoin: Vücuttaki bakterilere mücadelede antibiyotik bir preparattır.

Amoksisilin: Bakterilen hücre duvarını etkisiz kılar ve ölümlerine neden olur.

Sefalosporinler: Hem yapısal hem de etki açısından penisilinlere benzer bir antibiyotiktir.

Kinolonlar: Canlı mikroorganizmalardan meydana gelen birçok antibiyotikten farklı olarak kimyasal yollarla ortaya çıkan sentetik maddelerdir.

İdrar yolu enfeksiyonunda doktorunuzun önereceği doza dikkat etmek ve kullanım süresine sadık kalmak etkili bir tedavi biçimi için son derece önemlidir. Antibiyotikleri bitirmeden bırakmamaya özen göstermeniz gerekir. Aksi takdirde tekrar etme riski yüksektir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bilimsel araştırmalar sonucu bazı bitkisel ev ilaçları idrar yolu enfeksiyonu tedavilerini desteklemeye yardımcı olduğu yönündedir. Öncelik her zaman doktor kontrolü eşliğinde verilen ilaçların kullanımı olmalıdır. Bunun dışında doktorunuzun önerilerini dinleyebilir ve ev ilaçlarını deneyebilirsiniz. İşte idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen doğal çözüm önerileri…