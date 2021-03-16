Yetişkinlerde İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Doğal yöntemlerle idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir, nasıl geçer?

İdrar yolundan mesanaye gelen bakteriler idrar yolu enfeksiyonuna neden olurlar. Bazı durumlarda vücudun dışında bulunan bakteriler idrar yolu kanalına nüfuz ederek enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Enfesiyonlar böbrekler, mesane ve üretrayı etkileyebilir ancak yaygın olarak mesanenin enfeksiyonuna neden olan sistit hastalığı gelişmektedir. Bu durumda mesaneye rahatlıkla ulaşan bakteriler hastalığa yol açmaktadır. Ayrıca bazı vakalarda nadir olarak cinsel yola bulaştığından söz etmek mümkündür. İdrar yolu enfeskiyonu meydana geldiğinde kişilerde çeşitli belirtiler meydana gelmektedir. Öyleyse idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer, ne iyi gelir? gibi sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirisiniz. Gelin hep birlikte bir göz atalım…

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu genellikle idrar yapıldığı sırada şiddetli ağrı, yanma ve sık sık idrara çıkma şeklinde bazı semptomlara neden olabilir. Ancak bazı hastalarda bu belirtilere rastlamak mümkün değildir. Genel olarak idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

İdrar yaparken yanma hissi veya ağrı

Sık sık idrara çıkma isteği

Alt karın bölgesinde şişlik

Sırt ve bel de oluşan ağrılar

Bulutlu ve kanlı idrar

İdrarı tutmada zorlanma

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

İdrar yolu enfeksiyonu sorununa karşı mesanenin yıkanmasını sağlamak için bol su tüketilmesi önerilir. Bu nedenle günde 2,5 lt. su içilmesi önemlidir.

Bakteriler sıcak ve nemli ortamlarda geliştiğinden özellikle dar kıyafetler giyinmekten kaçınmak gerekir.

Vajinal bakterilerin üreme alanını ortadan kaldırmak için hava dolaşımı sağlayacak pamuklu iç çamaşırları tercih edilmelidir.

Özellikle kadınlar idrar yaptıktan sonra önden arkaya doğru temizlik yapmalıdır. Vajinanın temizliğinde kozmetik ürünler ve sabun kullanılmamalıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İdrar yolu enfeksiyonu için kullanılan antibiyotikler mesane enfeksiyonuna neden olan bakterilerin ölmesine yardımcı olurlar. Doktorlar, idrar yolu enfeksiyonlarını antibiyotiklerle tedavi etmeyi önerecektir.

Belirtileriniz 2 günden daha fazla sürer ve sıkıntıları daha çok artarsa doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Doktorunuz verdiği ilaçların hepsini kullanmadan önce kendinizi iyi hissetseniz de ilaçlarınızı tam ve eksiksiz almaya özen gösterin. İlacı doktorunuzun önerdiği gibi aldığınız takdirde tüm zararlı bakterilerin vücudunuzdan atılmasını ancak bu sayede sağlayabilirsiniz.

İDRAR YOLU ENFESKİYONUNUN EVDE TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İdrar yolu enfeksiyonun da kullanılan bir diğer yöntem ise bitkisel tedavi yöntemidir. İlaçlar yerine doğal tedavi yöntemlerini kullanarak idrar yolu enfeksiyonunu sökebilirsiniz. Aşağıdaki bitkisel tedavi yöntemleri sayesinde kısa sürede idrar yollarınızı rahatlatabilir ve enfeksiyonların atılmasını sağlayabilirsiniz. İşte idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen ev yapımı doğal ilaçlar…

SARIMSAK

Mantar, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar için oldukça etkili olan sarımsak, antibakteriyel özelliği ile idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KIZILCIK

Kızılcık bakterilerin idrar yoluna yapışmasını engelleyerek büyümelerini ve enfeksiyon oluşma risklerini ortadan kaldırır. Antimikrobiyal özelliği ile idrar yolu kanalı için oldukça faydalı olan kızılcık idrar yolu enfeksiyonunun sürekli oluşumunun da önüne geçebilir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayda bulunan antimikrobyal ve antienfmalatuvar etkiler ile idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği düşünülmektedir.

MAYDANOZ

Maydanoz güçlü bir idrar söktürücüdür. Çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi aç karnına çayını demleyerek bu şifalı bitkiden yararlanabilirsiniz.

TURNA YEMİŞİ ÇAYI

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen doğal yöntemlerden biri de turna yemişi çayıdır. Çay olarak tüketebileceğiniz gibi meyve suyu olarak da içebilirsiniz.

NANE ÇAYI

Nane gibi bazı bitki çayları da idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılır. Enfeksiyonlara neden olan bakterilere karşı antibakteriyel etkileri bulunmaktadır.

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