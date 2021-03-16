Kilolu hastalarda şeker hastalığına dikkat!

"EMEK İSTİYOR"

Vücutta yüksek düzeyde buluna insülin, açlık merkezini uyararak daha çok yemek yemesine ve şişmanlığının daha da kötüleşmesine neden olur. Bu yüzden bu şişman tip 2 şeker hastaları kırılması zor bir kısır döngünün içinde kalırlar. Bu hastaların diyetlerine uyması, kilo ve şeker kontrolü gerçekten çok zordur ve çok sıkı bir emek ister. Tip 2 şeker hastalığı olan şişman hastalarda özellikle ilaç tedavisine rağmen şeker kontrol edilemiyor ise günümüzde hasta çok iyi değerlendirildikten sonra ona uygun bir metabolik cerrahi seçeneğide sunulabilmektedir