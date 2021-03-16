Kovid'le mücadelede beslenme çok önemli! Beslenmesi iyi olan hastanın ölüm riski azalıyor

Uluslararası Katılımlı Klinik Beslenme Kongresinde, "KOVID Döneminde Hastalıkla Mücadelede Beslenmenin Önemi" vurgulandı. Yaklaşık 2 bin katılımcı ile çevrimiçi olarak yapılan KEPAN Klinik Beslenme Kongresinin açılışında Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, Sağlıklı ve dengeli beslenmenin kovid başta olmak üzere bütün enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağladığına dikkat çekerek "Özellikle yoğun bakıma yatma durumunda, beslenmesi iyi olan hastaların ölüm riski belirgin olarak azalıyor.

Prof. Dr. Osman Abbasoğlu

Bu korunmada pay sahibi besinlerin başından proteinler geliyor. Proteinlerin temel depo alanı olan kaslar, kritik hastalıkta, enfeksiyonla savaşta anahtar rol oynuyor. Buna karşın kas kitlesi yaşlanma ile birlikte azalmaya başlar. Kas yapımında ve korunmasında en önemli iki faktör, besinler ve fizik aktivitedir" dedi.

D vitamininin önemine de değinen Prof. Dr. Abbasoğlu, "Özellikle kış aylarında D vitamini eksikliği belirgin hale gelebilir. D vitamini eksikliği olanlara mutlaka D vitamini tamamlaması yapılmalıdır. Tüm besinlerin aşırısı, metabolizma için yüktür. Bu nedenle gereksiz vitamin kullanımından da kaçınılmalıdır. Hem hastalığa yakalanmamak için, hem de hastalık halinde hastalığı rahat atlanmak için dengeli ve yeterli beslenmenin önemini unutmayalım" dedi.

Dr. Winai Ungpinitpong

Asya Klinik Beslenme Derneği (PENSA) Başkanı Dr. Winai Ungpinitpong de Kovid salgını ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret ederek "Beslenme yetersizliği gösteren kişilerin enfeksiyona yakalanması halinde ölüm riskinin artıyor. Hasta bireylerin tedavi planı yapılırken mutlaka beslenme desteğinin de kapsanması gerekir" dedi.

Prof. Dr. Rocco Barazzoni

Avrupa Klinik Beslenme Derneği (ESPEN) Başkanı Prof. Dr. Rocco Barazzoni ise "Bu salgın beslenmenin önemini, şimdiye kadar hiç olmadığını kadar gösterdi" diye konuştu.