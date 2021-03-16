LTH Hormonu Görevi Nedir? LTH Hormonu Ne İşe Yarar, Eksikliği Neden Olur?

LTH hormonu, diğer adı ile prolaktin, beyinde yer alan hipofiz bezi tarafından salgılanmaktadır. LTH hormonu, kadınların gebelik döneminde göğüslerdeki meme bezlerinin gelişmesini ve doğum sonrasında süt üretimi sağlamakla görevli bir hormondur. Bu yüzden LTH hormonu halk arasında süt hormonu olarak da bilinmektedir. Yani, LTH hormonu görevi; hamileliğin sekizinci haftasından başlayarak meme bezlerini geliştirerek, anne adayının süt üretmesini sağlamaktır. LTH hormonu kadınlarda annelik duygusunu da geliştirmektedir.

LTH HORMONU GÖREVİ NEDİR?

LTH hormonu, yumurtlamadan ve adet döngüsünün sona ermesinden de sorumludur. Bunlara ek olarak LTH hormonu hamilelik ve emzirme dönemi boyunca da düzenli olarak salgılanarak bir süreliğine tekrar hamilelik oluşumunu engellemektedir. Yani, yeni doğum yapan bir kadının hemen adet döngüsünün başlamamasının ve tekrar hamile kalmamasının nedeni LTH hormonunun salgılanıyor oluşudur.

LHT HORMONU NE İŞE YARAR?

Aslında LTH hormonu ne işe yarar sorusunun cevabı yukarıda verilmiştir ama tekrar üzerinden geçmekte fayda vardır. Zira LTH hormonu özellikle hamile kadınlar için önem arz etmektedir. LHT hormonu, gebelik süresinde göğüslerdeki meme bezlerinin gelişmesini ve doğum sonrasında süt üretimini sağlamaya yaramaktadır. Hipofiz bezi tarafından salgılanan LTH hormonu, kadınlarda laktasyon, yani süt, üretimini sağlamaktadır. LTH hormonunun normal değerlerden fazla ya da düşük olması problem teşkil edebilmektedir. LTH hormonunun düşük seviyelerde olması, doğum yapan yeni bir annenin, bebeği yeterli seviyede emzirememesine neden olmaktadır. LTH hormonunun olması gerekenden yüksek olması durumunda ise kadınlarda doğurganlık olumsuz etkilenmektedir.

LTH HORMONU NEREDE ÜRETİLİR?

LTH hormonu, beyinde bulunan hipofiz bezinin ön lobunda üretilmekte ve salgılanmaktadır. Hipofiz bezi, birçok hormonun üretilmesini sağlamaktadır. İşte bu hormonlardan biri de LTH hormonudur.

LTH HORMONU YÜKSEKLİĞİ

LTH hormonu yüksekliğini anlamanın yegane yolu kan testi yaptırmaktır. Lakin LTH hormonun testinde en doğru sonuçlara ulaşmak için testin, LTH hormon düzeyinin en yüksek olduğu zaman sabah saatlerinde yapılması gerekmektedir. Zira gün içinde LTH hormonu seviyesinde değişiklikler olmakta ve bu da sonuçlarda hataya düşülmesine sebep olmaktadır.

LTH hormonu yüksekliği, FSH ve GnRH gibi hormonların üretimini baskılamaktadır. Üretimi baskılanan bu hormonlar nedeniyle, kadınlarda yumurta üretimi durmaktadır. Buna bağlı olarak da kadınlar da hamile kalamama ve adet döngüsünde bozulmalar gibi sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca LTH hormonu yüksekliği kadınlarda östrojen hormonu, erkeklerde ise testosteron hormonu seviyesini düşürmektedir. Düşen östrojen veya testosteron hormonu seviyesi nedeni ile bireylerin cinsel fonksiyonlarında ciddi bir oranda bozulma ortaya çıkabilmektedir. LTH hormonu yüksekliği sebepleri şunlardır:

Yeme bozuklukları,

Dengesiz beslenme,

Antidepresan kullanımı,

Mide ilaçları,

Bazı doğum kontrol hapları,

Yoğun egzersiz,

Böbrek hastalığı,

Karaciğer yetmezliği,

Tiroid hormonu düşüklüğü,

Bazı sistemik hastalıklar,

Uykusuzluk,

Uyku düzeninin bozulması,

Göğüs bölgesine alınan darbe,

Hamilelik veya emzirme,

Hipofiz bezinde oluşan iyi huylu tümör

LTH hormon yüksekliği kadınlarda ve erkeklerde kendini farklı şekilde göstermektedir. Bu hormonun yükselmesi ile kadınlarda ve erkeklerde farklı sorunlar oluşmaktadır. LTH hormonu yüksekliği kadınlarda; hamile kalamama, göğüste hassasiyet, düzensiz adet görme yahut hiç adet görememe, cinsel isteksizlik, baş ağrısı ve menopoz semptomları (vajinal kuruluk, sıcak basması vb.) olarak baş gösterebilmektedir.

Erkeklerde de LTH hormonu yüksekliği birtakım sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar arasında; göğüslerde büyüme ve hassasiyeti, testosteron seviyesinin azalması, tüylerinin aniden azalması, cinsel istekte azalma, sperm kalitesinde düşme, erken boşalma, testislerde yumuşaklık, ereksiyon sırasında zorluk ve kısırlık yer almaktadır.

LTH hormonun yüksekliğinin nedeni tespit edildikten sonra bir doktor tarafından önerilen tedavi yöntemi belirlenmektedir. Ancak LTH hormonu yüksekliğinin tedavisinde yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler de fayda gösterebilmektedir. Bu değişiklikler:

Göğüs bölgesini sıkmayacak iç çamaşırı kullanma,

Stresten uzaklaşma,

Vücudu aşırı yormama,

Ağır işler yapmama,

B6 ve E vitamini kullanma

LTH HORMONU EKSİKLİĞİ

LTH hormonu seviyesinin normal değerlerin altında olması, LTH hormonu eksikliğini işaret etmektedir. LTH hormonu eksikliği oldukça nadir görülmektedir. LTH Hormonu eksikliği genellikle hipofiz bezinin normal çalışmadığını göstermektedir. LTH hormonu eksikliğinin başlıca sebepleri şunlardır:

Büyüme hormonunun yetersizliği,

Fazla dopamin üretimi,

Epifiz bezinin az hormon salgılaması,

Bazı ilaçlar,

Bağışıklık sistemi hastalıkları

LTH hormonu düşüklüğü tedavisi, altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ile yapılmaktadır. Örneğin, hipofiz bezinde bir sorun varsa, bu duruma uygun tedavi şekli seçilecektir. LTH hormonu eksikliği kadınlarda süt üretiminin yetersiz olmasına ve yumurtalık fonksiyonlarının azalmasına yol açmaktadır. Erkeklerde ise, ereksiyon bozuklukları ve erken boşalma bilinen LTH hormonun eksiklikleri arasında yer almaktadır.