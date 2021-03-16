Melatonin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Melatonin Hormonu Nasıl Ölçülür, Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Melatonin hormonu, uykunun döngüsünü düzenleyen, doğal bir hormondur. Melatonin hormonu, beynin altında bulunan epifiz bezi tarafından salgılanmaktadır. Melatonin hormonu uyku-uyanma zamanlamasını kontrol etmektedir. Ayrıca melatonin hormonu, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynamakta ve mevsimsel üreme dürtülerini dengelemekte önemli bir göreve sahiptir.

MELATONİN HORMONU NEDİR?

Melatonin hormonu, bilinen en güçlü antioksidandır. Bu yüzden de melatonin hormonu, kişide antidepresan etkisi yaratmaktadır. Bu nedenle de melatonin hormonu, fizyolojik ve psikolojik sağlık için vazgeçilmezlerdendir.

Melatonin hormonunun salgılanması için havanın karanlık olması gerekmektedir. Hava aydınlıkken melatonin hormonu salınımı durmaktadır ve hava karardığında bu salınım tekrar başlamaktadır. Bu yüzden melatonin hormonu, Drakula hormonu olarak da anılmaktadır. Melatonin hormonu, saat 21.00 ile 22.00 arasında artmaya başlamaktadır. Saat 02.00 ile 04.00 arasında ise melatonin hormonu salınımı en üst düzeye çıkmaktadır. 05.00-07.00 saatleri arasında ise melatonin hormonu tekrar azalarak alt sınırına doğru çekilmektedir. Bu sebeple, melatonin hormonunun salgılandığı saatler içinde elektronik aletlerle uğraşmak ve ışık altında olmak uyku kalitesini düşürecek ve vücudun hastalıklara karşı direncini azaltacaktır.

Bir kişinin vücudunda ortalama olarak sadece bir gecede toplam 30 mg. melatonin sentezlenmektedir. Gün içinde kandaki melatonin seviyesi 0-20 pg/dl düzeyinde iken, geceleri 50 ile 200 pg/ml seviyelerine yükselmektedir. İşte "melatonin nedir?" sorusuna bu şekilde yanıt verilebilmektedir.

MELATONİN HORMONU NE İŞE YARAR?

Melatonin hormonunun insan sağlığı üzerindeki etkisi yabana atılmamalıdır. Bu hormonun normal şekilde salgılanması oldukça önem arz etmektedir. Peki bu kadar elzem bir hormon olan melatonin hormonu ne işe yarar? Melatonin hormonunun asıl görevi, vücudun sirkadiyen ritminin ayarlanmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak, melatonin hormonu vücut ısısının düzenlenmesi üzerinde de etkili olmaktadır. Melatonin hormonu, bağışıklık sistemi ve hücrelerin yenilenmesi durumlarında da işe yaramaktadır. Melatonin hormonunun diğer işlevlerinden bazıları şu şekilde sıralanır:

Uykunun kalitesini arttırma,

Göz sağlığını koruma,

Hücreleri hasar görmekten kurtarma,

Meme ve kolan kanseri başta olmak üzere, kansere karşı vücudu koruma,

Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini düzenleme,

Enfeksiyon ve bağışıklık sisteminde oluşabilecek hastalıklara karşı vücudu koruma,

Kalp damar sistemini koruma

MELATONİN HORMONU NASIL ÖLÇÜLÜR?

Melatonin hormonu nasıl ölçülür sorusunun yanıtını merak eden kişilerin, alanında uzman bir doktora başvurması gerekmektedir. Bu durumda öncelikle bir hormon testi yapılmaktadır. Kişi de ciddi bir melatonin eksikliği olduğu ortaya çıkarsa, en uygun tedavi yöntemi belirlenmekte ve tedaviye başlanmaktadır.

MELATONİN HORMONU EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

İnsan sağlığı için çok önemli olan melatonin hormonunun normal değerler arasında olması çok önemlidir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücutta salgılanan melatonin seviyesi de düşmeye başlamaktadır. Örneğin genç bir insanın vücudunda 100 birim melatonin hormonu salgılanırken, yaşlı bir insanda bu seviye 30 birime kadar düşmektedir. Ayrıca yetersiz uyku, stres ve huzursuzluk gibi faktörler melatonin hormonu eksikliğini tetiklemektedir. Melatonin hormonunun seviyesi beklenmedik bir şekilde hızlıca düşmeye başladığında yaşlanma süreci de hızlanmaktadır. Ayrıca melatonin eksikliği halinde bazı rahatsızlıkların da görülme olasılığı oldukça artmaktadır. Melatonin hormonu eksikliği belirtileri ise şu şekildedir:

Uyku düzeninde bozukluk,

Depresyon,

Halsizlik ve yorgunluk hissi,

Kaygı bozukluğu,

Kalp çarpıntısı,

Cinsel isteksizlik

MELATONİN HORMONU NASIL ARTIRILIR?

Melatonin hormonu biyolojik açıdan büyük bir öneme sahip olduğundan, melatonin eksikliği durumu mutlaka giderilmelidir. Bu nedenle melatonin hormonu nasıl arttırılır sorusu mutlaka cevaplanmalı ve incelenmelidir. Melatonin hormonunu doğal yollarla arttırmanın yolları şunlardır:

23.00 ile 05.00 saatleri arasında uyumak,

Tamamen karanlık bir ortamda uyumak,

Yatak odasında televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar bulundurmamak,

Sigaradan uzak durmak,

Alkol ve kafein kullanımını azaltmak,

MELATONİN TAKVİYESİ NASIL YAPILIR?

İnsan sağlığı açısından büyük önem taşıyan melatonin hormonunun artması için birçok yol bulunmaktadır. Yukarıda sayılan doğal yollar ile melatonin seviyesi arttırılamıyor ise, melatonin takviyesi nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça önem arz etmektedir. Melatonin hormonu, melatonin hormonu hapı ve sentetik melatonin şişesi ile takviye edilerek, arttırılabilmektedir. Melatonin hormonunun fiyatı konusunda ise ilacın türüne göre değişiklikler yaşanmaktadır. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki, bir doktor kontrolü altında olmadan bu takviyelere başvurulmamalıdır. Suni melatonin hormonu kullanmak haricinde bazı yiyeceklerin ağırlıklı olarak tüketilmesi de melatonin hormonu seviyesinin yükselmesine yardımcı olacaktır.

MELATONİN HORMONU HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

Melatonin hormonu hangi yiyeceklerde bulunur sorusunun cevabı merak edilmekte ise de, bu hormonun direkt olarak besinler aracılığı ile alınamamaktadır. Bununla birlikte, bazı yiyeceklerin tüketilmesi melatonin hormonu üretimine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle melatonin hormonu eksikliği olan kişilerin bu besinleri tüketmeleri gerekmektedir. Bu besinler ise şu şekilde sıralanabilir: