Paratiroid Hormonu Görevi Nedir? Paratiroid Hormonu Yüksekliği Belirtileri ve Tedavisi

Paratiroid hormonu, tiroid bezinin arkasında yer alan bezler tarafından salgılanan hormondur. Bahsedilen bu paratiroid bezleri genellikle dört adet olup, büyüklükleri 3-4 milimetre kadardır. Bu açıyla insan vücudunun en küçük organları olarak anılmaktadırlar. Neredeyse her biri mercimek tanesi kadardır. İşte bu bezler, kalsiyum dengesini sağlanmak için gerekli olana paratiroid hormonunu salgılamaktadır. Bezlerde bir hasar oluştuğunda, paratiroid hormonu salgılanamaz hale gelmektedir. Bu durumda vücutta kalsiyum dengesinin bozulmasına yol açmaktadır. Kalsiyum dengesinin bozulması ise vücutta kalıcı hasarların meydana gelmesine neden olabilmektedir..

PARATİROİD HORMONU NEDİR?

Paratiroid hormonu, kanda bulunan kalsiyum miktarını düzenlemekle görevlidir. Kan testlerinde 'pth' olarak gösterilmektedir. Paratiroid hormonu, kanda bulunan kalsiyum değerlerini düşürerek, olması gereken limitlere getirmektedir. Dolayısıyla kanda bulunan kalsiyum oranı yükseldikçe, paratiroid hormonu da daha fazla salgılanmaktadır. Böylece artan kalsiyum seviyesi normal değerlere düşmektedir.

PARATİROİD HORMONU NORMAL DEĞERLERİ

Kişinin kanında bulunan kalsiyum ve fosfor düzeyleri ile paratiroid hormonunun düzgün çalışıp çalışmadığı ortaya çıkmaktadır. Zira anda bulunan kalsiyum normal değerler arasında olmazsa, bu durum paratiroid hormonlarının salgılanmasında bir sorun olduğunun işaret etmektedir. Paratiroid hormonu normal değerlerinin ortaya çıkması için kalsiyum değeri ve parathormon oranı bir arada ölçülmektedir. Zira aksi halde doğru tanı koymak mümkün değildir. Paratioid hormonu normal değeri ise, 1 mililitre kan için 10-55 pikogramdır. Paratiroid hormonu değerinin, bu değerin altında olması hipoparatiroid; üzerinde olması ise hiperparatiroid olarak bilinen hastalıklara yol açmaktadır.

PARATİROİD HORMONU YÜKSEKLİĞİ

Paratiroid hormonu yüksekliği, yani hiperparatiroid en sık görülen paratiroid hastalığıdır. Paratiroid hormonunu salgılayan bezlerden birinin yahut birkaçının kontrolsüz bir şekilde paratiroid hormonu salgılaması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu durum da, kandaki kalsiyumun miktarının kontrolsüz olarak yükselmesine neden olmaktadır. Kanda bulunan kalsiyum miktarının aşırı yükselmesi ile; böbrek taşı, böbreklerde ciddi hasar, mide ve bağırsak hastalıkları, kas güçsüzlüğü ve hipertansiyon gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Paratiroid hormonu yüksekliğinin oluşmasında çeşitli etkenler bulunmaktadır. Paratiroid hormonu yüksekliğinin tedavisi için öncelikle bu durumu tetikleyen neden belirlenmelidir. Paratiroid hormonu yüksekliğinin oluşumu nedenleri başlıca şu şekilde sıralanmaktadır:

Kalsiyum oranında yükseklik,

Fosfor oranında artış,

Paratiroid bezi hastalıkları (büyüme yahut tümör),

D vitamini eksikliği veya fazlalığı,

Düşük magnezyum değerleri,

Çeşitli ilaçlar,

Hızlı hücre yıkımı,

Metabolik rahatsızlıklar,

Böbrek hastalıkları,

Hamilelik

PARATİROİD HORMONU YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Hiperparatiroid, yani paratiroid hormonu yüksekliği belirtileri başka hastalıkların belirtileri ile çok benzemektedir. Bu nedenle ayırt etmesi güç olabilmektedir. Zira hiperparatiroid, tüm vücudu etkileyen bir rahatsızlık olduğu için belirtileri de çok yaygındır. Sayılan belirtileri düzenli olarak yaşayan bir bireyin, paratioid hormonunun seviyesini kontrol ettirmek için bir doktora gitmesinde fayda bulunmaktadır. Paratioid hormonu yüksekliği belirtileri şu şekilde sıralanabilmektedir:

İştahsızlık,

Kusma,

Karın ağrısı,

Bulantı,

Halsizlik,

Depresyon,

Kas güçsüzlüğü,

Tansiyon yüksekliği,

Ülser,

Baş ağrısı,

Hafıza kaybı,

Kabızlık,

Sık idrara çıkma,

Böbreklerden kum veya taş oluşması

PARATİROİD HORMONU NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Hiçbir belirti göstermeyen, paratiroid hormonu yüksekliği durumunu şans eseri öğrenen bir kişinin tedavisi kalsiyum düşürücüler ile yapılabilmektedir. Ancak bu tedavi yolu paratiroid hormonu yüksekliğini değil, yalnızca kalsiyum yüksekliğini düşürmektedir. Zira paratioid hormonu nasıl düşürülür sorusunun cevabı ne yazık ki kolay bir yoldan geçmemektedir. Bu hastalığının tek tedavisi cerrahidir, mutlaka ameliyat gerektirmektedir. Bu ameliyat ile de kişinin paratiroid bezi ya da bezleri alınmaktadır. Paratiroid bezinin ya da bezlerinin alınmasının akabinde vücutta oluşan şikayetler de hızla yok olmaktadır. Bu ameliyat hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, kişi aynı gün evine dönebilmektedir.