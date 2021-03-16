Kepeğe ne iyi gelir? Saçtaki kepek bitkisel yollar ile nasıl ve ne kadar sürede geçer? İşte bitkisel tedavi yöntemleri!

Kepek, tıbbi bir tedavi gerektirmeyen ancak estetik açıdan hoş karşılanmayan bir durumdur. Genellikle ergenlik döneminde başlar ilerleyen yaşla birlikte azalmaya başlayabilir. Birçok yöntem kepek tedavisinde olumlu sonuçlar verir. Ancak inatçı bir cilt problemi olduğundan tetikleyici birçok etkenle birlikte yeniden kafa derisinde ortaya çıkabilirler. Kadınlar saç bakımı konusunda daha titiz davrandıkları ve kepek karşıtı ürünleri düzenli kullandıklarından erkeklerde kepek görülme oranı daha fazladır. Pek çok erkekte saç derisinin yanı sıra sakallarda da kepek sorununun olduğu gözlemlenmiştir. Peki, kepek nasıl geçer? Kepeği ne geçirir? Saçtaki kepeğe ne iyi gelir? İşte kepek sorunun nedenleri ve tedavi yöntemleri…

KEPEK NEDEN OLUR?

Kepek, kafa derisinde pullanma, beyaz döküntüler ve iltihaplı kafa derisinin yol açtığı bir durumdur. Cildin kendini yenilemesi yeni hücrelerin oluşmasına neden olurken ölü hücreler en üst yüzeye ulaşır. Yıkama işlemi ile ölü deri birikintilerini ortadan kalkar ancak bazı faktörler saç derisinin sağlığını yitirmesine ve ölü deri hücrelerinin saç köklerinde birikerek kepek probleminin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kepek problemine neden olan bazı hastalıkların varlığından da söz etmek mümkün. Yaygın olarak seboreik dermatit, tinea capitis ve sedef hastalığı kepek sorununa yol açabilir. Ayrıca bazı faktörlerde kepek problemine neden olabilir. Kepeğe yol açan diğer faktörler şunlardır;

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Mevsim geçişleri

Saçları az ya da çok sık yıkama

Saç bakım ürünlerinin çok fazla kullanımı

Saç derisindeki mantar ve bakteriler

Stres, ergenlik, menopoz gibi bazı hormonal sorunlar

Kuru ve soğuk havaya maruz kalma

KEPEĞE NE İYİ GELİR?

Saç kepeklenmesi sorunu kontrol altına alınabilecek bir durumudur. Kepek tedavisine olumlu yanıtlar veren bazı bitkisel tedavi yöntemleri kaşıntıları hafifletir, rahatlatır ve kepek problemini ortadan kaldırır. Alınabilecek bazı takviyeler ve uygulanacak yöntemler sayesinde kepek problemini en aza indirebilirsiniz. İşte kepek sorununu gidermek için gönül rahatlığı ile uygulayabileceğiniz doğal yöntemler...

ÇEMEN TOHUMU: İnatçı kepekleri gidermek için çemen tohumu yardımınıza koşacak doğal bir yöntemdir. Düzenli uyguladığında saç derinizi besleyerek kepeğe neden olan birçok etmenle savaşır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Antimikrobiyal özelliği ile kepeğe yol açan bakterilerin mücadelesinde kullanılabilir. Nemlendirici özelliği ile kuru sac derisi sorununu ortadan kaldırarak kepek ve egzama gibi sorunları gidermede önemli etkiler sağlar.

TURP: Turp saçtaki kepek problemini gideren doğal ürünler arasında yer alır. Ayrıca turp suyu saça uygulandığında saç köklerini güçlendirir ve dökülme sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur

ISIRGAN OTU: Isırgan otu saç derisini yeniler ve saç derisindeki ölü deri hücrelerini ve kepek problemini ortadan kaldırır.

PROBİYOTİK ALIMINI ARTTIRMAK: Doğal probiyotik ürünleri arasında süt, yoğurt ve kefir gibi bazı süt ürünleri bulunmaktadır. Yeterli probiyotik alımı sindirim sorunlarından, anksiyete ve depresyona kadar olumlu göstermektedir. Ayrıca bağışıklığı destekleyerek kepek problemini giderdiği yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

OMEGA3, ÇİNKO VE B VİTAMİNİ ALIMINI ARTTIRMAK: Tüm bu vitaminler kuru saç derisi ve kepek problemini gidermeye destek olur. Cildin yağ dengesini korur ve nemlendirerek pul pul dökülme sorunlarına iyi gelir.

SAÇ BAKIMI İÇİN UYGUN ÜRÜNLERİN KULLANIMI: Saçınızdaki kepek sorununa karşı içeriden ve dışarıdan birçok önlem alabilirsiniz ancak saç bakımı için uygun şampuan kullanımına dikkat etmeli, yıkama esnasında durulmaya önem verilmeli ve sıcak sudan mutlaka kaçınılmalıdır.

KEPEK PROBLEMİNE İYİ GELEN ŞAMPUANLAR

Kepek probleminden doğal yolarla kurtulamayanlar kepek karşıtı şampuanları deneyebilirler. Ayrıca sakalında kepek probleminden muzdarip olanlar hem yukarıda bahsettiğimiz doğal yolları hem de bu şampuanları uygulayarak kepek sorunlarını hafifletebilirler. İşte kepek karşıtı etkili şampuanlar…

KATRAN BAZLI ŞAMPUANLAR: Kafa derisindeki cilt hücrelerinin giderilmesi ve pul pul dökülmesini önler.

SALİSİK ASİT İÇEREN ŞAMPUANLAR: Bu şampuanlar kepek probleminin giderilmesine yardımcı olabilir.

SELENYUM SÜLFÜRLÜ ŞAMPUANLAR: Boyalı saçlara uyguladığında saç boyasının akasına neden olabilir. Bu nedenle kullandıktan sonra iyice durulamaya özen gösterin.

KETOCONAZOLE ŞAMPUANLAR: Antifungal özelliği ile kepeğin sebep olduğu mantarlarla savaşamaya yardımcı olur.

Bu tip şampuanları kullanmadan önce talimatlarını mutlaka okumanız gerekir. Prospektüsünde haftada ne kadar uygulayacağınız ve kullanmanız gereken miktar ayrıntılı bir şekilde yazacaktır.