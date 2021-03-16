Şakak nedir, vücudun neresindedir? Şakak ağrısı neden olur?

Şakak ağrısı başlı başına bir hastalık belirtisi olabilmekle birlikte başka hastalıklarda görülen yan semptomlar da olabilir. Bu yüzden sağ şakak ağrısı neden olur ve sol şakak ağrısı neden olur sorularının cevabını verebilmek için kişinin hayat tarzı, uyku düzeni ve mevcut hastalıkları gözden geçirilmelidir.

ŞAKAK NERESİDİR?

Şakaklar başın her iki yanında gözler ve kulakların arasında elmacık kemiklerinin üzerindeki hafif çukurluklardır. Şakaklar içeriden dışarı doğru sırayla kemik dokusu, temporal kas dokusu, derin fasya, yüzeysel fasya, deri altı yağı ve son olarak en üst tabaka deriden oluşur. Ayrıca bu bölgede bulunan şakak kası en güçlü çiğneme kasıdır. Şakak çukurundan başlar, alt çenenin ön çıkıntısında sonlanır. Çeneyi yukarı kaldırır, arkaya çeker ya da ağzı kapatır. Kalın kaslar sınıfındandır.

ŞAKAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Şakak ağrısına sebebiyet veren birçok etken bulunmaktadır. Bunlar ise;

Stres ve Anksiyete: Yoğun stres altında yaşamak, az uyumak, üzüntü ve anksiyete şakak ağrısına neden olabilir.

Migren: Migrenin en yaygın belirtileri arasında şakak ve göz çevresi yaşanan ağrı ve zonklamalardır. Migren hastalığı bir nöroloji klinikleri uzmanı tarafından klinik tanı gerektirmektedir ve en yaygın belirtileri arasında şakak ve göz çevresinde yaşanan ağrı ve zonklamalar vardır.

Temporal lop tümörleri: Beynin şakak bölgesinde oluşan tümör doğal olarak şakaklarda ağrıya neden olmaktadır

Sinüzit: Burun boşluğunun etrafında bulunan sinüs ceplerinin enfekte olmasıyla görülen sinüzit hastalığı şakak ağrılarının sık rastlanan sebeplerindendir.

Diş Gıcırdatmak: Uykuda bilinçsiz bir şekilde dişleri sıkma hastalığı genetik olabilir ve toplumda yaygın olarak her 5 kişiden 2sinde görülebilir. Çeneye şiddet uygulayan bu eylem şakaklarda ağrılara neden olur.

Yüz Nevralijisi: Yüz nevraljisi ya da diğer bir ismiyle trigeminal nevralji yüz bölgesinde oluşan ani ve çok şiddetli bir ağrı türüdür. Genellikle kısa süreli ve şimşek gibi saplanan bir ağrı olarak tanımlanır.

Beyin Tümörü: Şakaklarda ağrıya neden olan bir diğer hastalık ise beyin tümörüdür. Beyin tümörü olan kişilerde şakaklarda hissedilen ağrının yanında bulantı, kusma, görme bozuklukları, işitme ve konuşma problemleri de görülebilir.

Temporal Arterit(Dev Hücreli Arterit): Yaygın görülen ciddi bir şakak hastalığıdır. Genellikle 50 yaş ve üzerinde görülür. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Vakaların büyük bir kısmı polimiyaljia romatika (PMR) olarak isimlendirilen bir klinik tablo beraber görülür. PMR, temporal arteritle birlikte görülebileceği hastalığa sonradan da eklenebilir. Ailesinde temporal arterit olan kişiler genetik yatkınlık sebebiyle risk altındadır. Ayrıca hastalığın oluşuma kimyasal maddeler ve bazı enfeksiyonlar da neden olabilmektedir. Hastalık genellikle 50 yaşın üzerindeki hastalarda şakaklar, boyun ve omuzda ağrıyla başlar fakat bu yaşlarda ağrı sıklıkla görüldüğü için başlarda önemsenmez ve teşhis gecikebilir. Sıradan ağrı kesiciler fayda etmez. İlerleyen dönemlerde hasta yemek yerken bile şakaklarında gerginlik hisseder, görme sorunları başlar ve şiddetli baş dönmeleri başlar. Şakaklarda ağrıyla başlayan hastalık, ilerleyen dönemlerde ciddi ağrılara sebep olabileceği için en kısa sürede bir hekime başvurmakta fayda vardır.

ŞAKAK AĞRISI NASIL GEÇER?

Şakak ağrısı da diğer birçok rahatsızlık gibi uzun süreli olduğunda katlanılmaz olabilmektedir. Şakak ağrısı çeken kişilerin ilk önce bir kulak burun boğaz doktoruna giderek test ve tetkik istemeleri önerilmektedir. Bunun yanı sıra şakak ağrısına iyi gelen bazı yöntemler vardır:

Bitki Çayları: Gerginlik ve stres sebebiyle oluşan şakak ağrılarında papatya, kediotu, melisa çayları içmek ağrıyı azaltacaktır. Bu çaylar kas gevşetici ve rahatlatıcı özelliğe sahiptirler.

Esansiyel Yağlar: Lavanta, biberiye ve nane yağı ağrının giderilmesi konusunda yardımcıdır. Ellerinize alacağınız bir miktar yağla şakaklarınıza yapacağınız masaj sizi oldukça rahatlatacaktır. Ayrıca araştırmacılar nanenin anti enflamatuar, antimikrobiyal ve etkilere de sahip olduğunu belirtmektedir.

Soğuk Kompres: Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu yöntem şakak ağrısının geçmesine yardım eder. Önce bir poşetin içerisinde koyacağınız buz küplerini bir beze sararak şakaklarınıza soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bu uygulamada dikkat edilecek en önemli nokta uygulamanın süresidir. 20 dakika boyunca ağrılı bölgeye soğuk kompres yapıp 20 dakika boyunca dinlendirmemiz tavsiye edilir.