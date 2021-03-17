Dr. Ayça Kaya ‘mutlaka tüketin’ diyerek açıkladı! SARS salgınını yok etmişti koronavirüsten de koruduğu ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı vücut direncini artırmak için neler tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Ayça Kaya, " Her gün 3 porsiyon taze sebze, 2 porsiyon taze meyve tüketilmelidir. Yeterli protein alımını sağlamak adına yumurta, peynir, kırmızı et, hindi/tavuk ve balık dengeli bir şekilde beslenme düzeninde bulunmalıdır. Ayrıca, günde 2 su bardağı süt grubu almak ve ölçülü şekilde tam tahıllı karbonhidrat kaynaklarını tüketmek gerekir. Sağlıklı yağ kaynakları olan zeytin, ceviz, badem, fındık, avokado, çörek otu da yeterli miktarda alınmalıdır. Ayrıca, zencefil, zerdeçal, ada çayı ve kuşburnu çayından da faydalanılabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanser hastaları ve gebeler bu tip besinlere karşı dikkatli olmalı ve hekimlerine danışmadan tüketmemelidirler." dedi.
KORONAVİRÜSE KARŞI BU İKİ VİTAMİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Grip, covid-19 gibi salgın hastalıklara karşı mutlaka alınması gereken vitamin ve minarelleri sıralayan Dr. Ayça Kaya, D vitamini ve çinkonun önemine dikkat çekerek, "Kişinin kan değerlerine bakılarak hangi vitamin ve minerallerin eksik olduğu tespit edilmelidir. Yani bir kişi için elzem olan takviye diğer kişi için gerekli olmayabilir. Özellikle koronavirüse karşı vücuttaki D VİTAMİNİ ve ÇİNKO seviyelerinin çok önemli bir yeri olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla, bunlara özellikle dikkat edilmeli ve kan değerleri düzenli şekilde takip edilmelidir. Gereken doz ve periyotlarda, hekimin önerdiği şekilde takviyeleri kullanılmalıdır. Ayrıca, çoğu kişi için elzem olan ve devamlı kullanılmasını önerdiğim takviye omega 3 takviyesidir. Ne kadar doğal ve sağlıklı beslenmeye çalışsak da yediğimiz gıdalardan yeteri kadar omega-3 alamayabiliyoruz. Maalesef başta balık olmak üzere tavuk, inek... gibi omega-3 kaynağı olan hayvanların çoğu doğal beslenme alanlarını kaybettiler. Bu yüzden yeterli omega-3 sağlayamıyorlar. C vitaminine gelirsek, taze sebze ve meyveleri düzenli olarak tüketen bireylerin takviye kullanmasına gerek yoktur. Ancak hastalık zamanlarında bağışıklığı güçlendirmek adına C vitamini takviyesi alınabilir." dedi.
"EVDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRENLER MUTLAKA BU BESİNLERİ TÜKETMELİ"
Dr. Ayça Kaya, evde koronavirüs tedavisi görenlerin beslenme düzenine çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu; "Yeterli ve dengeli bir beslenme, bağışıklık sistemimiz üzerinde bire bir etkili olduğundan, beslenme düzenimize dikkat etmek, tedavi sürecinde elbette çok önemlidir. Yeterli protein almak açısından et/yumurta/peynir tüketimi, kollajen açısından kemik suyu ile yapılmış çorbalar ve sebze yemekleri, kefir/yoğurt/turşu/sirke gibi fermente gıdalar veya ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi bağışıklık destekleyici, antioksidan içerikli besinler bu anlamda faydalı olacaktır."
"DİYET YAPAN, DİYETİNİ ÖDER."
Koronavirüs sürecinde diyet yapmaktan kaçınanlar ve kilo alarak bağışıklık sistemini zayıflatanlara önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Ayça Kaya, "Ben hep derim ki "diyet yapan, diyetini öder." Bu salgın döneminde daha da iyi gördük ki… Beslenmemize sadece zayıflamak istediğimiz dönemlerde değil, güçlü bir bağışıklık ve sağlıklı bir yaşam için her zaman özen göstermeliyiz." dedi.
BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRMEK VE METABOLİZMANIZI HIZLANDIRMAK İÇİN…
Koronavirüse karşı hem bağışıklığını güçlendirmek hem de metabolizmasını hızlandırmak isteyenlere önerilerde bulunan Dr. Ayça Kaya, şöyle konuştu; "Hem bağışıklığınızı güçlendirmek hem de metabolizmanızı hızlandırmak için günde 2 fincan sade kahve ile 2 fincan yeşil çayınızı düzenli olarak içmenizi öneririm. Her ikisi de hem antioksidan kapasiteleri açsısından bağışıklık sisteminize destek olur hem de metabolizmanızın hızlı çalışmasına katkı sağlar. Ayrıca, kefir de bu açıdan en önemli besin kaynaklarından biridir. Fermente bir besin olması bakımından bağırsak sağlığını, dolayısıyla da bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Aynı zamanda, güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğundan, metabolizma çalıştırıcı etkisi olduğu söylenebilir."
ÇİNKO SARS SALGININI BİTİRDİ! KORONAVİRÜSE KARŞI DA ETKİLİ…
2002'deki SARS salgınında kullanılan çinkonun SARS COV1 virüsünün RNA polimeraz enzimini etkisiz hale getirdiği açıklandı. Çinkonun koronavirüse karşı da oldukça etkili olduğunu belirten Dr. Ayça Kaya, "Çinko bağışıklığımız için son derece önemli olan T hücrelerinin sayısının artması üzerinde etkili rolü olan eser bir mineraldir. Çinko seviyesi düştüğünde vücut hastalıklara açık hale gelir. Yapılan araştırmalar çinko seviyesinin Covid 19'a yakalanma oranlarını düşürdüğünü, yakalananların da hastalığı daha az komplikasyon ve hastanede daha az yatış yaparak atlattığını gösteriyor. Tam tahıllar, kırmızı ve beyaz et, yumurta ve deniz ürünleri, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler zengin çinko kaynaklarıdır. Bunların düzenli olarak alınması önemlidir. Ancak hem bu besinlerin düzenli tüketilmemesi hem de topraklarımızın çinko açısından fakirliği, besinlerden yeterli düzeyde çinko alamamamıza neden olabiliyor. Dolayısıyla, gerekirse hekim tavsiyesi ile çinko takviyesi kullanılabilir." dedi.
"KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETMEYİN"
Koronavirüsten korunmak isteyenlerin uzak durması gereken besinleri sıralayan Dr. Ayça Kaya, zararlı besinleri şöyle sıraladı;
"BU GIDALAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR"
"Bunların hepsi bağışıklık sistemini zayıflatıcı etkiye sahiptir. Bu gıdaları mümkün olduğunca beslenme düzenimizde bulundurmamalıyız." diyen Dr. Ayça Kaya, sözlerine şöyle devam etti; " Eğer yiyorsak da zararlı etkisini hafifletmesi açısından, beraberinde antioksidan kaynağı olan sağlıklı bir gıda tüketmeliyiz. Diyelim ki hazır satılan hamburger, pizza gibi bir fastfood yiyorsunuz. Yanına mümkünse bol hacimli bir salata ekleyin."
Vücudun koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı dirençsiz olabileceğini gösteren sinyalleri tek tek açıklayan Dr. Ayça Kaya, " Hastalıklara karşı dirençsizlik, zayıf bir bağışıklık sistemiyle ilişkilidir. Bağışıklık sisteminin güçlü veya zayıf olması herkeste genetik yapı, beslenme ve yaşam tarzı genel vücut yapısı gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir." dedi.
Dr. Ayça Kaya bağışıklık sistemini zayıflatan durumları şöyle sıraladı;
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLADIĞININ EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ…
Dr. Ayça Kaya, "Bağışıklık sisteminin zayıfladığının en önemli göstergesi kişinin sık enfeksiyon geçirmesidir. Ayrıca, yaşlanmayla birlikte, vücudumuzda yaşanan hücresel veya sistemsel değişiklikler de bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Bu yüzden, yaşlı kişilerin bağışıklık sistemlerini korumaya daha çok dikkat etmeleri gerekir." dedi.
Dr. Ayça Kaya, vücudu temizleyen ve direnci artıran özel tarifini ve sağlıklı beslenmek isteyenler için bir günlük örnek menü paylaştı…
"Doyurucu bir ara öğün veya kahvaltı öğünü yerine bu içeceği tükettiğinizde, vücut direncinize katkı sağlamış olursunuz."
BAĞIŞIKLIK KALKANI İÇECEK…
YAPILIŞI:
Tüm malzemeler robottan geçirilir.
SAĞLIKLI BESLENMEDE BİR GÜNLÜK ÖRNEK MENÜ…
SABAH:
1 haşlanmış yumurta
1 ince dilim beyaz peynir
Bol maydanoz, roka, taze nane, dereotu
5 zeytin
2 tam ceviz
1 ince dilim tam buğday ekmeği
ARA:
1-2 fincan yeşil çay
ÖĞLE:
1 porsiyon fırında et/tavuk/balık
Bol yeşillikli salata
1 kepçe tarhana çorbası