Dr. Ayça Kaya ‘mutlaka tüketin’ diyerek açıkladı! SARS salgınını yok etmişti koronavirüsten de koruduğu ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı vücut direncini artırmak için neler tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Ayça Kaya, " Her gün 3 porsiyon taze sebze, 2 porsiyon taze meyve tüketilmelidir. Yeterli protein alımını sağlamak adına yumurta, peynir, kırmızı et, hindi/tavuk ve balık dengeli bir şekilde beslenme düzeninde bulunmalıdır. Ayrıca, günde 2 su bardağı süt grubu almak ve ölçülü şekilde tam tahıllı karbonhidrat kaynaklarını tüketmek gerekir. Sağlıklı yağ kaynakları olan zeytin, ceviz, badem, fındık, avokado, çörek otu da yeterli miktarda alınmalıdır. Ayrıca, zencefil, zerdeçal, ada çayı ve kuşburnu çayından da faydalanılabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanser hastaları ve gebeler bu tip besinlere karşı dikkatli olmalı ve hekimlerine danışmadan tüketmemelidirler." dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI BU İKİ VİTAMİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Grip, covid-19 gibi salgın hastalıklara karşı mutlaka alınması gereken vitamin ve minarelleri sıralayan Dr. Ayça Kaya, D vitamini ve çinkonun önemine dikkat çekerek, "Kişinin kan değerlerine bakılarak hangi vitamin ve minerallerin eksik olduğu tespit edilmelidir. Yani bir kişi için elzem olan takviye diğer kişi için gerekli olmayabilir. Özellikle koronavirüse karşı vücuttaki D VİTAMİNİ ve ÇİNKO seviyelerinin çok önemli bir yeri olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla, bunlara özellikle dikkat edilmeli ve kan değerleri düzenli şekilde takip edilmelidir. Gereken doz ve periyotlarda, hekimin önerdiği şekilde takviyeleri kullanılmalıdır. Ayrıca, çoğu kişi için elzem olan ve devamlı kullanılmasını önerdiğim takviye omega 3 takviyesidir. Ne kadar doğal ve sağlıklı beslenmeye çalışsak da yediğimiz gıdalardan yeteri kadar omega-3 alamayabiliyoruz. Maalesef başta balık olmak üzere tavuk, inek... gibi omega-3 kaynağı olan hayvanların çoğu doğal beslenme alanlarını kaybettiler. Bu yüzden yeterli omega-3 sağlayamıyorlar. C vitaminine gelirsek, taze sebze ve meyveleri düzenli olarak tüketen bireylerin takviye kullanmasına gerek yoktur. Ancak hastalık zamanlarında bağışıklığı güçlendirmek adına C vitamini takviyesi alınabilir." dedi.