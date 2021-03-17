Emziren anne ne yerse bebek ishal olur? Bebek ishal olunca emziren anne ne yemeli?

Bağırsak hareketlerindeki düzensizliğin sonucu olarak meydana gelen ishalin nedeni genelde vücuda dışarıdan alınan bir enfeksiyondur. Kadın erkek her yaştan insanın başına gelebilen ishalin bebeklerde meydana gelmesinin tek nedeni enfeksiyon olmayabilir. Annenin beslenme alışkanlıkları bebeğin sağlığı üzerinde her şey gibi ishal olup olmamasında da etkili olabilir.

ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEK NEDEN İSHAL OLUR?

Bebeklerde beslenme ve bebeğin gelişimi açısından en önemli şeyin anne sütü olduğu artık su götürmez bir gerçek. Bebeklerde ishalden bahsedildiği zaman ishalden korunma yöntemi olarak hep anne sütüyle beslenmenin altı çizilir ancak kimi zaman anne sütüyle beslenen bebeklerde de ishal gözlemlenir ve bunun nedeni merak edilir.

Bebeklerde ishalden korunma yöntemi olarak sunulan anne sütünün bebekte ishale yol açmasının nedeni annenin beslenme alışkanlıklarıdır. Annenin yediği ve içtiği her şey sütü yoluyla bebeğe geçeceği için annelerin beslenme alışkanlığı zaman zaman bebeklerin ishal olmasına neden olabilir.

EMZİREN ANNE NE YERSE BEBEK İSHAL OLUR?

Özellikle ilk kez anne olmuş kadınların en çok dikkat etmesi gereken şey beslenme düzenidir. Annenin beslenme düzeni bebekte gaz sancısına, ishale, kabızlığa, kusmaya hatta egzamaya bile yol açabilir.

Bebeklerde ishale yol açan yiyecekler kişiye göre değişebilir. Anneler yediklerinin bebeği üzerindeki etkisini gözlemlemeli ve kendi bebeğine iyi gelmeyen besini kendisi belirlemelidir fakat yine de hemen hemen her bebekte etkisi gözlemlenmiş bazı besinlerden söz edilebilir.

Süt ve süt ürünleri: Bebeklerde en sık görülen ajerjinin süt proteini alerjisi olduğu bilinir. Anneler süt ve süt ürünleri tükettiği zamanlarda bebeklerinde ishal, gaz, kabızlık gibi problemler gözlemlerse kesinlikle süt ve süt ürünleri kullanmaya ara vermelidir.

Kafeinli yiyecekler ve içecekler: Kahve, çay (yeşil çay, beyaz çay, siyah çay fark etmez), kola, çikolata ve kakao. Bebekte uykusuzluğa ve huzursuzluğa yol açar.

Baharatlı ve acılı yiyecekler, soğan, sarımsak: Bol baharatlı, soğanlı, sarımsaklı ve acılı yiyecekler anne sütünün tadını değiştirir.

Narenciye: Limon, portakal, mandalina, ananas gibi asit oranı yüksek ve yoğun C vitamini içeren meyveler sindirim problemlerine ve gaz sıkışmasına, şişkinliğe yol açabilir.

Alkol: Annenin aldığı alkol bebeği etkiler. Bebeğin nörolojik gelişimine zarar verir.

Yer fıstığı: Özellikle alerjik bir besin olmasıyla bilinir. Dikkatli tüketilmelidir.

Pestisitler: Tarım kalıntıları olarak bilinir. Yediğimiz sebzelerde ve meyvelerde bulunur. Meyve ve sebzeler çok iyi yıkanmalı hatta gerekirse kabukları soyulmalıdır.

Doymuş yağlar ve trans yağlar: Omega 3 üretimini azalttığı için tavsiye edilmez.

Bazı sebzeler: Gaz yaptığı bilinen Brokoli, Karnabahar, Lahana ve Salatalık gibi sebzeler tüketilirken dikkat edilmeli.

EMZİREN ANNE BEBEK İSHAL OLUNCA NE YEMELİ?

Bebeği ishal olan anneler beslenme alışkanlıklarını değiştirere bebeklerinin ishalini iyileştirebilir. Annenin yediği her şeyin sütü aracılığıyla bebeğe geçtiğini söylemiştik. Annelerin haşlanmış patates, muz, pirinç lapası, probiyotik besinler, elma, ayva, fındık ve lifli gıdalarla beslenmesi bebeğin ishaline iyi gelir.

5 GÜNLÜK BEBEK İSHAL OLUR MU?

Anne sütüyle beslenen bebeklerde dışkılama sayısının katı gıdalara geçen bebeklere oranla daha fazla olması normal bir durumdur. Doğumun 3. günüyle 15. günü arası bebeklerde geçiş kakası dönemi olarak tanımlanıyor. Bu dönemlerde bebeklerin kaka sayısı günde 8'i bile bulabilir. Bu dönemde bebeğin kakasında sulu kaka yapma, 8'den daha fazla kaka yapma, kaka miktarının artması, huzursuzluk ya da kusma gözlemlenmediği sürece ishalden bahsedilmez.

ANNE SÜTÜNÜN TADINI GÜZELLEŞTİREN YİYECEKLER?

Anne sütünün kalitesi arttıkça tadı da güzelleşir.