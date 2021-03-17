Fırında pırasa mücveri tarifi

MALZEMELER
YAPILIŞI
Tüm yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra ince kıyın ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurtaları çırpın ve içine yoğurt, tulum peyniri ve ezilmiş beyaz peynir ilave edip karıştırın. Karbonat, un ve tuz ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. 35x20 cm ebadındaki fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı döküp üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kontrol ederek (hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.