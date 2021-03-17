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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:18 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:29

Fırında pırasa mücveri tarifi

Fırında pırasa mücveri tarifi

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri pırasa mücverdir. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler bu tarife bakmalılar! Pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? Peki, pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

  • 1 kg pırasa
  • 1'er demet maydanoz ve dereotu
  • Yarım demet nane, 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 50 gram tulum peyniri
  • 100 gram beyaz peynir
  • 1 paket karbonat
  • Dört buçuk çorba kaşığı un, tuz

YAPILIŞI

Tüm yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra ince kıyın ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurtaları çırpın ve içine yoğurt, tulum peyniri ve ezilmiş beyaz peynir ilave edip karıştırın. Karbonat, un ve tuz ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. 35x20 cm ebadındaki fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı döküp üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kontrol ederek (hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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Fırında pırasa mücveri tarifi
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