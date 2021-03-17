Glokom dünyanızı karartmasın

Glokom ya da halk arasında bilinen diğer adıyla "göz tansiyonu hastalığı" ile ilgili Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Başkan Doç. Dr. Ali Şimşek yazılı bir açıklama yaptı. Doç. Dr. Şimşek yaptığı açıklamada, her yıl Mart ayında "Glokom" hastalığının farkındalığını artırmak, bu önemli toplum sağlığı sorununa dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek, glokom hastalarının yaşadıkları sorunları araştırmak, yararlı çözümler üretmek ve özellikle risk altında olan bireylerin düzenli göz muayenesine gitmelerini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler yapıldığını belirtti.

GLOKOM "GÖRMEMİZİN SESSİZ BİR HIRSIZIDIR"

Glokom ya da halk arasında bilinen adıyla "göz tansiyonu hastalığı" olarak bilinen hastalığın altını çizen Doç. Dr. Ali Şimşek, "Glokom günümüzde önemli bir sağlık sorundur. Önemli bir toplumsal sağlık problemi olan glokom, tüm dünyadaki körlüklerin katarakttan sonraki ikinci en sık sebebidir. Dünya nüfusunun 64 milyonun glokomlu olduğunu, bunlarında 6 milyonunun görme engelli, 3 milyonunun ise kör olduğunu söyledi. Dünya çapında glokomlu hasta sayısının 2040'ta 112 milyona yükselebileceği öngörülüyor" dedi. Doç. Dr. Ali Şimşek, bu kadar yaygın bir hastalık olmasına rağmen hastaların çoğunun hastalığından habersiz olduğunu, bunun nedenin de zannedilenin aksine bu hastalığın hiçbir öncü belirtisinin olmaması ve ileri evrelere varmadıkça hastanın hissedebileceği belirtilerin bulunmadığını söyledi. Glokomun herkeste ve her yaşta görülebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Ali Şimşek şunları söyledi:

"Glokom herkeste ve her yaşta görülebilir. Özellikle, ailesinde göz tansiyonu bulunan kişilerin bu hastalığın görülmesi açısından daha fazla risk altında olduğu göz önünde tutulmalıdır. Glokomun nedeninin göz içi sıvısının dışarı atılmasındaki bir soruna bağlı göz içi basıncının (göz tansiyonu) yükselmesi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ali Şimşek "Glokom tanısı detaylı bir göz muayenesi ile konulur. Glokomda takip çok önemlidir. Düzenli kontrollere gidilmesi, belli aralıklar ile gerekli testlerin yapılması, ilaçların düzgün ve zamanında kullanılması gerekir."

GLOKOM TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR

Doç. Dr. Şimşek; "Tedavide amaç ilerleyici olan bu hastalığın durdurulması ve körlüğün engellenmesidir. Hastalık ne kadar erken teşhis edilir ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa tedavide başarı şansı o kadar yüksektir. Tedavi, en sık olarak göz tansiyonu düşürücü damlalar ile yapılmaktadır. Bu damlaların doktor aksini söylemedikçe ömür boyu ve düzenli kullanılması gerekmektedir. Damla tedavisinin yanında lazer tedavisi de mevcuttur. Eğer takiplerde göz tansiyonu ilaçla veya lazerle kontrol altında değilse ve testlerde ilerleme olduğu görülürse hastaya göz tansiyonu düşürücü ameliyat önerilir" diye konuştu.