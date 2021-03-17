Karadeniz için kritik uyarı! Vakalar aynı soyadlarda kümeleniyor

RİZE VALİSİ: İÇ İÇE SOSYAL YAŞAM ALIŞKANLIĞI VAR

Rize Valisi Kemal Çeber, Karadeniz insanının sıcak, iç içe, yoğun bir sosyal yaşam alışkanlığı olduğunu belirterek "Acıyı, sevinci hep beraber yaşama, paylaşma anlayışına dayanan hayat anlayışı işte bizi böyle günlerde zorluyor. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. Hemşehrilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyorlar. Biz bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum" dedi.

PROF. DR. AYDIN: AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLENMEMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da Karadeniz'de Covid-19 vakalarının düşürülebilmesi için daha fazla tedbir gerektiğini belirterek, "Karadeniz'de mutant virüsün yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız. Bölge için ek tedbirler de alınmalı" diye konuştu.