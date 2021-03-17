Mucize süt ürünü kefirin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Evde kefir yapmak güvenli mi?

Kefir, dünya genelinde, Türkiye'deki kadar olmasa da popüler bir gıdadır ve genel olarak sporcular ya da rejimine dikkat eden insanlar tarafından tüketilmektedir. Kefir ile ilk defa karşılaşan vatandaşlar ise, kefir nedir ve kefirin faydaları nelerdir sorularının yanıtlarını araştırmaktadır. Süt fermantasyonu, süte canlı fermantasyonlar eklemek kadar basittir ve dünya çapında düzinelerce popüler tarife yol açmıştır. Bunlardan bazıları, adı Türkiye ile özdeşleşmiş yoğurt, ayran ve kefirdir. Peki, kefirin faydaları nelerdir? Haberimizde, kefir ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı yer almakatadır.

Kefir, kök olarak Asya ve Avrupa'yı ayıran bölgeye has, fermente bir süt içeceğidir. Yoğurtla benzerdir - ancak kıvamında daha incedir, daha fazla içecek yapar. Kefir, fermantasyon sürecinin son ürünü olan karbondioksit nedeniyle bir tart, ekşi tadı ve hafif bir "fizz" e sahiptir. Fermantasyon süresinin uzunluğu tadı belirler. Kefir iyi bir kalsiyum kaynağıdır ve probiyotik bakteriler açısından zengindir.

KEFİRİN FAYDALARI

Bağışıklığı Artırır

Kefir, bağışıklık sisteminizi vitese geçirmeye ve hücrelerinizi korumaya yardımcı olan biyotin ve folat gibi birçok bileşik ve besin içerir. Mikrobiyal dünyanın özel kuvvetleri büyük miktarda kefir probiyotik içerir. Özellikle sadece kefire özgü bir kefir probiyotik suşuna, salmonella ve E. Coli gibi zararlı bakterilere karşı savunmaya yardımcı olan Lactobacillus Kefiri denir. Bu bakteri suşu, diğer birkaç avuç ile birlikte, bağışıklık sistemini modüle etmeye yardımcı olur ve zararlı bakterilerin büyümesini engeller.

Kefir ayrıca, yalnızca bu probiyotik içeceğin içinde bulunan, kefiran adı verilen ve kudiran adı verilen, kandiran adı verilen ve kudiran adı verilen ve kudiran adı verilen ve antimikrobiyal özellikler içerdiği gösterilen bir başka güçlü bileşik içerir. Kefiran ayrıca kolesterol ve kan basıncını düşürme yeteneğini de göstermiştir.

Kemiği Güçlendirir

Osteoporoz bugün birçok insan için büyük bir endişe kaynağıdır. Bozulan kemik hastalığı, kemik sağlığı için gerekli olan yeterli miktarda kalsiyum almayan sistemlerde gelişir. Neyse ki, tam yağlı sütten yapılan kefir, sütten yüksek seviyelerde kalsiyum içerir.

Bununla birlikte, kefir, kemikleri güçlendiren kalsiyumun vücuda emilmesine ve kemik dejenerasyonunun durdurulmasına yardımcı olan biyoaktif bileşikler içerir. Kefir ayrıca, kemik sağlığı ve yoğunluğunun yanı sıra kalsiyum emilimini iyileştirmede hayati olduğu gösterilen K2 vitamini içerir. Kefirdeki probiyotikler besin emilimini arttırır ve süt ürünlerinin kendisi, fosfor, kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve K2 vitamini de dahil olmak üzere kemik mukavemetini iyileştirmek için en önemli besinlerin tümünü içerir.

Kanserle Savaşır

Kanser bugün Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen ciddi bir hastalıktır. Kefir, vücudunuzun bu kötü hastalıkla savaşmasına yardımcı olmada büyük bir rol oynayabilir. Bu çoğalan ve tehlikeli hücrelerin yayılmasına karşı ciddi bir silah olabilir. Probiyotik içecekte bulunan bileşiklerin bazı in vitro çalışmalarda midede kanser hücrelerini öldürdüğü gösterilmiştir.

Kansere karşı mücadelede kefir faydaları, vücuttaki büyük anti-kanserojen rolünden kaynaklanmaktadır. Erken tümörlerin büyümesini ve enzimatik dönüşümlerini kanserojen olmayandan kanserojene yavaşlatabilir. Yapılan çalışmalar kefirin, kanser sayısını yüzde 14 oranında azaltan yoğurt yoğurtlardan farklı olarak meme kanseri hücrelerini yüzde 56 azalttığını gösterdi.

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KEFİR NASIL YAPILIR?

Kefir yapma yöntemi kefir ve yoğurt arasındaki ana farklardan biridir. Geleneksel süt kefirinde kefir taneleri ve tam inek sütü kullanılır - şimdi keçi sütünden, koyun sütünden ve hindistancevizi sütünden, pirinç ve soya sütü alternatiflerinden yapılmış bulabilirsiniz. Kefir taneleri aslında tahıl değildir - tahıllara benzeyen ve çeşitli bakteri ve maya içeren küçük jelatinli boncuklardır. Tahıllar bir cam kavanoza veya kaba konur, sütle ıslatılır, kapatılır ve en az 24 saat oda sıcaklığında bırakılır. Bu, bakterilerin ve mayanın laktozu (sütteki doğal şeker) laktik aside fermente etmesini sağlayarak bakterilerin çoğalmasını ve büyümesini sağlar.

Oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat sonra, tahıllar kefirden süzülür ve taze bir süt grubuna aktarılır ve tekrar üretime devam etmelerini sağlamak için tekrar kullanılır - bu döngü süresiz olarak taşınabilir. Gergin kefir artık içmeye hazır.

Tahıllar taze sütte doğru sıcaklıkta (ideal olarak yaklaşık 22-25C) tutulduğu sürece çoğalır. Ürün buzdolabına konduğunda, soğuk sıcaklık fermantasyon sürecini engeller.

Evde kefir yapmak güvenli mi?

Kefir fermente bir ürün olduğu için, tüketim için güvenli olduğunu yani zehirlenme ihtimalinin olmadığından emin olmak için gerekli saklama ve fermente kurallarına uyulması gerekir. Kefir yanlış yapılırsa sizi hasta etme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, evde kefir yapıyorsanız, tarif talimatlarını yakından takip ettiğinizden emin olun. Sıcaklık seviyesini iyi ayarlamazsanız, fermantasyon süreleri veya steril olmayan ekipmanlar kefirin bozulmasına neden olarak yemek yemeyi güvensiz hale getirebilir.

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Dünyada fermente sütler: Kefir

Kefir, çeşitli bakteri ve mayaları bir araya getiren kefir taneleri ile başlayan bir içecektir (yoğurtta sadece 2 bakteriye karşı).

Bu, çift fermantasyona (laktik + alkolik) yol açar ve kefirin ekşi ve gazlı özelliklerini geliştirir.

Kefir içecekleri meyve suları, hindistancevizi suyu veya melas fermante edilerek de hazırlanabilir. Bu bilgi notu süt kefirine odaklanacaktır.

KEFİR NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

"Kefir" ismi Türkçemizdeki "Keyif"den geliyor, yani iyi bir duyguyu ifade ediyor.

Rusya ve Orta Asya'daki Kafkas dağlarından kaynaklanmaktadır ve Orta Doğu, Doğu Avrupa ve İsveç'te popülerdir.

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Kefir, Türkiye'den sonra şu anda beslenme takviyesi olarak Kuzey Amerika (ABD) ve Japonya'da ortaya çıkıyor.