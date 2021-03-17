Kekiğin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Mucize baharat kekik hangi hastalığa iyi gelir, nasıl kullanılır?

Kekik otu ballıbabagiller familyasından, güneşli yerleri seven, genellikle çorak topraklarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Boyları 15 - 40 cm arasındadır. Yaprakları karşılıklı, bir sonraki ile ters, oval, eliptik veya yumurta şeklinde, koyu yeşil renkli sapsız veya kısa saplıdır. Çiçekleri geriye doğru çan şeklinde, pembe, pembemsi kırmızı, eflatun veya pembemsi beyaz renktedir. Kökleri saçak şeklinde, gövdenin alt kısmı odunsu ve üst kısmı oldukça sık çatallıdır.

Kekikte timol, karvakrol, simol, linalol ve borneol maddelerini içeren % 1 oranında uçucu yağ; acı esanslar, tanen, flavonit ve tripenoit bulunur. Kekik bitkisine hoş kokusunu veren, timol ve karvakrol adlı maddelerdir.

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?Kekik; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktüren kekiğin diğer faydalarına birlikte bakalım:

Antibakteriyeldir:

Kekik, anti-bakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle, genellikle, E.coli gibi bakteriler ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmak için kullanılır. Çalışmalar kekik esansiyel yağının, farklı bakteri türlerine karşı antibiyotik dirençli suşlara karşı savaşma gücüne sahip olduğunu bulmuştur. Vücudun içinde ve dışında bakterileri öldürebilir. Ayrıca kekik çayı da cildi ve diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılır.

Görüşü güçlendirir:

Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Böylece kekik daha iyi görmeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrıları ve kuru öksürüğün atlatılmasında yararlı olur.

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Karvakrol içeriği, boğaz ağrısı için en önemli esansiyel yağlardan biri olmasının başlıca nedenidir.

Bronşit, boğmaca ve astım tedavilerinde başarıyla kullanılır.

Kekiğin antiseptik ve antibiyotik özellikleri, öksürük ve bronşit gibi solunum ve soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi solunum yolları için etkili bir ilaçtır. Kekiğin bronşit tedavisinde çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kemikleri güçlendirir ve daha sağlıklı hale getirir:

Kekik, K vitamini, demir, kalsiyum ve manganez bakımından zengindir. Bu minerallerin yeri kemik sağlığında vazgeçilmezdir. Bu sayede kekik kemikleri güçlendirme, sağlıklı kemikleri koruma ve kemik hastalıklarını önlemekte yardımcı olur.

Anemiyi önlemeye yardımcı olur:

Kekik çok iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden, günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir.

Kas ve PMS kramplarına iyi gelir:

Kekik, menstrüel krampların ve vücuttaki diğer spazm formlarının tedavisinde çok etkili olan mükemmel anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kekik çayı kadınlarda PMS tedavisinde sıklıkla önerilmektedir.

Kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur:

Kekik, kalp hastalıklarının ana nedeni olan kronik inflamasyonun önlenmesine yardım eder. Özellikle kekiğin yağı, kalp sağlığını geliştirmede ve güçlendirmede çok etkilidir. Kalp kapakçılarının düzgün çalışmasına yardımcı olur, damar ve atardamarları rahatlatır ve kan basıncını düşürmede etkilidir.

KEKİĞİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Kekik antibakteriyel özelliğe sahip olmasıyla bilinir. Akneye neden olan bakterilerle savaşmada oldukça etkilidir. Akne tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda cildi sıkılaştırıcı özelliği de vardır. Kafa derisinde kan dolaşımını arttırır ve saçların uzamasına yardımcı olur, saç dökülmesini ve kepeği önler.

KEKİK NASIL KULLANILIR?

Kekik otunun birçok kullanım şekli vardır. Bunlardan biri kekik otunu kurutmaktır. Kekik otu Haziran'dan Ekim'e kadar topraktan 4-5cm yukarıdan veya sürgünleri kesilerek güneşli havadar yerlerde kurutulur ve ısının 35C°'yi geçmemesine dikkat edilir. Kekik out kurutulduktan sonra çayı da yapılması mümkündür.

Kekiğin kullanım yollarından bir diğeriyse yağ olarak kullanmaktır.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kekik çayı sindirim sistemi için harika bir arındırıcı bitkidir ve bazı bağırsak kancalı kurtlarını ve yuvarlak solucanlarını yok ettiği ve zengin veya yağlı yiyeceklerin sindirimine yardımcı olduğu bulunmuştur. Kekik ayrıca idrar yolu sağlığı için de gereklidir ve enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı bakterileri dengede tutmaya yardımcı olabilir. Kekik, otlar arasında en yüksek antioksidan seviyelere sahiptir. Serbest radikalleri ve diğer hastalık üreten maddeleri vücuttan atmada güçlü etkileri olan lutein, zeaksantin ve naringenin gibi biyoflavonoidlerle doludur. Sabah içilirse gün boyu zindelik verir.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir bardağa taze kekik koyun ve üzerine sıcak su dökün, 15 dakika veya daha fazla demlenmeye bırakın. Kekik yayları veya gerinimi çıkarın. İsteğe bağlı bal veya limon ile tatlandırabilirsiniz.

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KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kekik yağını içiminde kesinlikle seyreltme yapılmalıdır misal olarak 1 su bardağı kadar su içerisine 3 ile 4 damla kekik yağı damlatarak karıştırın ve bu karışımı için. Bu şekilde tüketimi sonrasında idrar sökücü ve sindirim düzenleyici olarak yarar sağlamaktadır.

Kekik yağının cilde uygulanışı konusunda diğer kullanımlardan çok daha hassas olmalısınız. Bu yağ yakıcı bir özellik barındırdığı için direk olarak cilde sürüldüğünde hassas ciltlerde yanma görülür. Eğer ki hassas bir cilt tipine sahipseniz cildinize kekik yağı uygulamadan önce kesinlikle doktora görünmelisiniz. Hassas olmadan bir cilt tipine sahipseniz kekik yağını 1'e 5 oranında farklı bir yağ ile (zeytin yağı, hindistan cevizi yağı veya badem yağı) ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.