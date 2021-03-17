Kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz sapı yemek ne işe yarar, hangi rahatsızlığa iyi gelir?

Kiraz saplının faydaları oldukça fazla. Özellikle kaynatılıp içildiğinde tam bir toksin savaşçısı oluyor. Kiraz sapları vücuttaki toksinlerin idrar ve dışkı yoluyla atılmasını da uyarır. Kiraz meyvesi Rosacea ailesine aittir. İçlerinde sert bir tohum içeren etli, taze meyvelerin yanı sıra küçük olabilirler. Kiraz meyveleri genellikle yaklaşık olarak daireseldir ve meyvenin tepesinde bir çöküntü vardır. Deri aslında şık ve parlaktır ve sarı ve beyaz çeşitler bulunabilse de tipik olarak soluktan aşırı koyu kırmızıya kadar değişir.

'Kiraz' terimi, Türkiye'nin Giresun ilinden (Cerasus) gelmektedir. Almanca Kirsch terimi - vişne likörü karshu teriminden gelmektedir. Bu aslında ilk olarak MÖ 8'de Mezopotamya'da yetiştirilen kirazlara verilen isimdir. Peki, kiraz sapının faydaları nelerdir? Maddeler halinde sıralamak gerekirse 8 ana maddede kiraz sapının faydalarını toplayabiliriz.

KİRAZ SAPININ FAYDALARI:

sinirleri güçlendirmek

zihin üzerinde sakinleştirici etki

ödem ve şişkinliği azaltmak

anti enflamatuar özellikler

kanı temizlemek

kolesterolü düşürmek

anemi, selülit, artrit ve guta karşı faydalıdır

etkili doğal ağrı kesici

ŞİŞKİNLİĞE KARŞI MUCİZE ETKİ!

Şişme, vücudun kendini koruma girişimi olabilir; hedef, harap olmuş hücreleri, toksik tahriş edici maddeleri ve hatta patojenik maddeleri içeren tehlikeli uyaranı ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini başlatmaktır. Ne zaman tehlikeli ve hatta sinir bozucu bir şey vücudun ayrılmaz bir parçasını etkiliyorsa, onu ortadan kaldırmaya çalışmak için biyolojik bir reaksiyon olur, enfeksiyon belirtileri ve semptomları, özellikle ciddi şişlik, vücudun kendi kendini iyileştirmeye çalıştığını gösterir. Enfeksiyon şişmeye yol açsa bile iltihaplanma mutlaka enfeksiyon anlamına gelmez. Enfeksiyon bir mikroorganizma, virüs ve hatta mantarın sonucudur, şişlik ise insan vücudunun buna tepkisi olabilir.

KANSERLE SAVAŞMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Kanser gerçekten de kontrol dışı hücre gelişimi olarak görülen bir hastalık türüdür. Aslında 100'den fazla kanser türü vardır ve her biri, başlangıçta etkilenen hücre türüne göre sınıflandırılır.

Kanser, kırık hücreler kontrolsüz bir şekilde ayrıldığında, topaklar veya hatta tümör olarak bilinen çok sayıda doku oluşturmak için vücuda zarar verir (kanserin, kan dolaşımındaki anormal hücre bölünmesiyle tam olarak normal kan işlevini engellediği lösemi durumu hariç). Tümörler kolaylıkla gelişebilir ve sindirim, sinir sistemi ve dolaşım sistemlerini engelleyebilir, ayrıca vücut işlevselliğini değiştiren hormonları kesinlikle salgılayabilirler. Tek bir yerde kalan ve sınırlı büyüme gösteren tümörler genellikle zararsız olarak kabul edilir.

Kirazlar, kanser tümör hücresi ölümünü uyarma özelliği nedeniyle dikkatle araştırılan perilil alkol içerir. Kirazlar ayrıca antosiyaninleri elde etmek için mükemmel bir yöntemdir (kirazları diğer meyvelerle birlikte sağlayan fitokimyasal, özellikle meyvelerin parlak renklerini sağlar). Kiraz ne kadar koyu olursa, bu tür antosiyaninlerin gücü o kadar etkili olur.

KİRAZ SAPI ÇAYI FAYDALARI

Kiraz sapları, bitkisel, meyvemsi ve toprak tadı ile ferahlatıcı bir çay yapar.

Çay için taze veya kurutulmuş sapları kullanabilirsiniz. Organik kirazları tükettikten sonra kiraz saplarını saklayın ve bir kurabiye yaprağına yayın. Birkaç gün karanlık ve kuru bir yerde kurumaya bırakın. Kurutulmuş sapları hava geçirmez bir kapta saklayın.

1 litre kaynar suya 5 yemek kaşığı sap ekleyin. 5 dakika kaynatın. Örtün ve 15 dakika bekletin. Süzün, istenirse tatlandırıcı ekleyin ve için.