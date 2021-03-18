1 haftalık hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İlk hafta hamilelik gebelik testinde çıkar mı?

Gebelik rahme düştüğü anda anne rahminde yaşanan değişikliklerden dolayı bazı belirtiler gösterir. Bebek henüz 1 hafta ya da 10 günlükken her anne adayı benzer ya da farklı belirtiler görebilir. Özellikle regli ağrısına benzer semptomlar kadınların birçoğunda görülen gebelik belirtilerindendir. Bu nedenle regli ile gebeliğin ilk belirtileri karıştırılabilir. Peki hamile olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? İşte bir haftalık gebelik belirtileri...

HAMİLELİK BELİRTİLERİ KAÇ HAFTADA BELLİ OLUR?

Gebeliğin başlamasından doğuma kadar her anne adayında farklı durumlar yaşanır. Gebelik belirtileri bazı anne adayı tarafından fark edilmeyebilir ancak bazı anne adaylarında bu belirtiler ilk hafta içinde görülmeye başlanır.

Döllenmenin ardından embriyo, rahim duvarına tutunarak hamilelik süreci başlar. 6-12 gün de gerçekleşen bu durum erken hamilelik belirtileri olarak karşımıza çıkar. Her kadında olmamakla birlikte yerleşme kanaması görülür. Bu kahverengi lekelenme kişilerin farkına vardığı ilk hamilelik belirtisidir.

Hamilelikte mide ekşimesi neden olur, ne zaman kaçıncı haftada başlar? Hamilelikte mide ekşimesi nasıl geçer?

GEBELİĞİN İLK HAFTA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudunuzda yaşanan bazı değişimler acaba hamile miyim gibi soruları aklınıza getirebilir. Eğer sizde ilk hafta hamilelik belirtilerini merak ediyorsanız aşağıdaki belirtilere göz atabilirsiniz:

Adet dönemi gecikmesi

Yiyeceklerin kokusundan, kendisinden tiksinme ya da iştah artışı

Göğüslerde aşırı hassasiyet

Kokulara karşı hassaslık

Mide bulantıları ve kusma

Halsizlik, yorgunluk ve uyku hali

Sık sık idrara çıkma

Ağızda metalik tat

Pelvik bölgesinde ağırlık hissi

Aynı zamanda 10 günlük hamilelik belirtileri sorusunun yanıtları yukarıda bahsettiklerimiz gibidir. Ancak bu semptomlar kişiden kişiye göre farklılık göstereceğinden daha az ya da daha yoğun belirtiler yaşamanız normaldir. Hamileliğin tüm belirtileri değişkenlik gösterse de hamileliğin en belirgin göstergesi, adet gecikmesidir.

1 HAFTALIK GEBELİK TESTTE ÇIKAR MI?

Anne adayının vücudunda salgılanan HCG miktarı embriyonun rahime yerleşmesinin ardından birkaç haftada her 48-72 saatte 2 katına çıkar. Bu gebe bir kadının hCG seviyesinin hızla arttığı anlamına gelir. Ovulasyonun ardından 7 gün sonra HCG oranı 50 ml'ye kadar ulaşabilir. HCG oranı ilk kanda görüldüğünden, idrar testinde sonucun görülmesi için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. İdrar testinden en doğru yanıtı almak için adet tarihinin üzerinden birkaç günün geçmesini beklemek gerekir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ KAÇ HAFTADA BELLİ OLUR?

Gebeliğin ilk haftalarında implantasyon başlar. Bu hamileliğin ilk aşamasıdır. Bu süreçte döllenen yumurta rahim duvarına yerleşir ve implantasyon yani tutunma kanaması görülür. Bu tip kanamalar lekelenme şeklinde görülür. Bazı durumlarda adet kanı ile karıştırılsa da hamilelik belirtisidir. Bu süreçten sonra yaşanan gebelik semptomlarının da beraberinde gelmesi muhtemeldir. Mide bulantıları, kusma, ruh halinde değişimler ve iştah farklılıkları gibi belirtilerde hamilelik semptomları arasında yer alır. Ancak geciken bir adet tarihi hiç kuşkusuz hamileliğin sinyallerini veren en bilindik yöntemdir.

HAMİLE OLUP OLMADIĞIMI NASIL ANLARIM?

Adetiniz de gecikme gibi gebelik belirtilerini yoğun bir şekilde yaşıyorsanız hamile olup olmadığınızı öğrenmenin en kolay yolu evde gebelik testi uygulamaktır. Ayrıca kesin ve net bir yanıt almak için doktorunuza başvurmanız gerekir. Kan testi sonucunda hamile olup olmadığınızın cevabını net olarak alabilirsiniz.

Hamilelik testi rehberi: Evde gebelik testi nasıl yapılır? Evde gebelik testi sonucu