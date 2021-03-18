10 yıl sonra ortaya çıkıyor! Birçok hastalığın temelinde yer alıyor

KİRLİ SEBZE VE MEYVELERDE; TEMİZ OLMAYAN İÇME SULARINDAN BULAŞIYOR

Helikobakterinin kirli sebze ve meyvelerin yenilmesi, gıdaların ve içme sularının temiz olmaması ile bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

"Bulaştığı gün hastalık yapmaz, en az 10 yıl sonra hastalık yapmaya başlar. Bakteri mide mukozasına yerleşir ve tedavi edilmezse uzun yıllar burada yaşar. Helikobakter mideye yerleşse bile herkeste hastalık yapmaz. Birçok kişi kronik helikobakter enfeksiyonu geçirse de herhangi bir belirti göstermez. Bakteri bulunan bireylerde de farklı mide hastalığına sebep olur. Bazılarında ülser, bazılarında gastrit, nadiren de mide kanserine neden olabilir. Muhtemelen kişinin genetik yapısı ve bakterinin de genetik yapısı bunda rol oynar. Bakteri insanlarda, akut ve kronik gastrit, ülser hastalığı, midede lenfoma, atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve mide kanserine neden olabilir. Yaklaşık 20-30 yıl önce, mide ve oniki parmak bağırsak ülseri çok sık iken uygun helikobakter pilori tedavisi ile günümüzde artık ülser hastalığı çok azaldı. Bakteri tedavi edilmezse, ileriki yıllarda yüzde 1 oranında mide kanseri riski vardır. Bu risk sigara ve alkol içen, anne veya babasında mide kanseri olanlarda fazladır."