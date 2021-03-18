Aşı takvimi ile 65-60 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi!

Çin'in geliştirdiği Kovid-19 Sinovac uygulaması ülkemizde de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre; 70 yaş üstü vatandaşların aşılanmasıyla beraber önümüzdeki süreçte 65-60 yaş aralığındaki vatandaşlara uygulanacak olan koronavirüs aşısı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda öncelik grupları arasında yerini alan bu yaş grubu "60 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşılacak?" sorularına ilişkin yanıtı arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs aşı takviminde bu sorunun yanıtı verilmiş ancak tarihler henüz duyurulmamıştı…

60-65 YAŞ ARASI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyonu geçerken birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada Sinovac aşısının uygulamalarına dair detaylara değinmiş 65-60 yaş aralığındaki vatandaşların önümüzdeki hafta aşılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.