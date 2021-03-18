Aşı takvimi ile 65-60 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi!

Çin'in geliştirdiği Kovid-19 Sinovac uygulaması ülkemizde de devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre; 70 yaş üstü vatandaşların aşılanmasıyla beraber önümüzdeki süreçte 65-60 yaş aralığındaki vatandaşlara uygulanacak olan koronavirüs aşısı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda öncelik grupları arasında yerini alan bu yaş grubu "60 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşılacak?" sorularına ilişkin yanıtı arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs aşı takviminde bu sorunun yanıtı verilmiş ancak tarihler henüz duyurulmamıştı…
60-65 YAŞ ARASI NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 121 milyonu geçerken birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada Sinovac aşısının uygulamalarına dair detaylara değinmiş 65-60 yaş aralığındaki vatandaşların önümüzdeki hafta aşılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Haritaları dikkatle takip etmelisiniz"
Bilim Kurulunun bu hafta tekrar toplanarak normalleşme sürecinin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdiğini belirten Koca, son 15 günde çoğu ilde maalesef vaka artışları görüldüğünü, sonuçların henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir iradeyle sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz." ifadelerini kullandı.
"BioNTech aşısının ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı"
Türkiye'nin aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçtiğini vurgulayan Koca, "Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim." dedi.
Koca, şunları ifade etti:
"Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."
"Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak"
Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu.
Mutant virüslere dikkati çeken Koca, "Bildiğiniz gibi virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs eski virüs değil mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutandı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Yarın, bugünden tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.ayız ancak birlikte başarırız." ifadesini kullandı.