Hamileler ya da gebelik planlayanlar koronavirüs aşısı yaptırabilirler mi?

Ülkemizde ve tüm dünyada hamile ya da emziren kadınlara grip, boğmaca gibi koruma amaçlı rutin aşılar yapılır. Genellikle yapılan aşılar anneler ile beraber bebekleri de enfeksiyonlara karşı korurlar. Korona virüs aşısında ise henüz hamile ya da emziren kadınlarda korona virüs aşısının olumsuz etkilerine rastlanmamıştır. Yani aşının hamilelik ve emzirme sürecindeki zararlarından bahsetmek mümkün değil. Gebelikte aşılanma ile ilgili olarak Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği'ne göre; "İnaktive aşıların gebe kadınlara ve fetüse zarar verdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, çocuklarda ve yetişkinlerde güvenli olduğu kabul edilen canlı aşıların gelişmekte olan fetüs üzerine zarar verici etkileri olabilmektedir."

Çoğu aşı annelerle birlikte bebekleri de enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Hamile ve emziren kadınlara, grip ve boğmaca aşılarında olduğu gibi korunma amaçlı aşılama önerilmektedir. Her aşı farklı mekanizmalarla etki gösterir ve korona virüs aşısı için hamile kadınlar üzerinde klinik bir çalışma yapılmamıştır. Ancak daha önce korona virüs aşısına benzer mekanizmadaki aşılar üzerine yapılan çalışmalar, korona virüs aşısının hamilelikteki etkisi ve güvenliği konusunda fikir sağlayabilir.

GEBE KALMAYI PLANLAYANLAR İÇİN AŞILAMA

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri; korona virüs pozitif olan hamile kişilerin, üreme çağındaki hamile olmayan kadınlara kıyasla yoğun bakım, ölümle sonuçlanan hastalıklar gibi durumlara maruz kaldığını ve erken doğum gibi olumsuz gebelik sonuçları riski altında olabileceğini belirterek, gebelerin diğer insanlara göre büyük riskler taşıdığının altını çizmiştir. Hamile kalmayı planlıyorsanız ve riskli grupta olduğunuz için veya sağlık çalışanı olduğunuz için aşı olabilecekseniz, hamile kalmadan önce aşının tüm dozlarını tamamlamanız ve ilk dozdan sonraki üç ay ve ikinci dozdan sonraki iki ay gebelik için beklemenizi önerilmektedir.

Bununla beraber gebelik öncesi dönemde korona virüs aşısı olmak enfeksiyon ve ciddi komplikasyonları önleme görevi gördüğü için önemlidir. Aşı olduktan sonra hamile olunduğu öğrenilen durumlarda ise önerilen alternatif ilk dozdan sonra hamilelik süreci bitince ikinci doz aşıyı yaptırılmasıdır. Hamileliği farkına varmadan aşı yaptırılan durumlarda ise aşının başarı etkilenmeyecek ve bebek zarar görmeyecektir. Aşı yaptırmaya karar veren ya da düşünen hamile ya da gebe kalmayı düşünen kişiler mutlaka uzman hekime danışarak sağlık kontrolünden geçmeli. Sahip olduğu kronik hastalıklar, genetik hastalıklar göz önünde bulundurarak doktor kontrolünde sürece karar verilmelidir.