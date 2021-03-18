İlk defa "SPNL" yöntemi ile böbrek taşı ameliyatı yapıldı

Mehmet Tur (24), Üroloji Polikliğine sol yan ağrısı şikayetl ile başvurusu sonrası Doç. Dr. İsmail Basmacı tarafından tedavi yöntemleri arandı. Doktor Basmacı, yaptığı tüm tetkik ve tahlilerin sonucunda "Supin Perkütan Nefrolitotomi" (SPNL) ameliyat kararı aldı.

Başarılı geçen ameliyat sonrası hasta Tur, yeniden sağlığına kavuştu.

Basmacı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böbrek taşları, doğum ağrısına benzer şiddette ağrılara sebep olabilen ürolojik rahatsızlıklardandır. Hastanemizde böbrek taşları rahatsızlığı için yeni bir dönem başlamış oldu. Halk arasında kapalı böbrek taşı operasyonu olarak bilinen PNL (perkütan nefrolitotomi) ameliyatı dünya genelinde 2 cm'den büyük böbrek taşları için uygulanan altın standart bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntemde hasta operasyon masasında sırt üstü uyutulduktan sonra prone dediğimiz yüz üstü yatar pozisyona getirilir ve hastanın sırt bölgesinden iğne yardımıyla böbreğe girilip uygun genişletme sonrası kamera yardımı ile böbrek taşları bir kalem genişliğindeki delikten dışarı alınır. Bu yöntem her ne kadar en uygun ameliyat yöntemi olsa da kardiyak problemi olan, obez hastalar, iskelet problemi olan hastalar için yüz üstü yatma işlemi ciddi sorunlar teşkil edebilmektedir. Ayrıca bu yüz üstü yatma sırasında anestezi ile ilgili zorluklar yaşanabilmektedir. Yüz üstü pozisyon verilemeyen hastalar bu yöntemle rahat bir şekilde ameliyat olabilirler. Ayrıca hastayı yüz üstü çevirmeyeceğimiz için ortalama 30-45 dk daha kısa operasyon süresi ile hastanın genel anestezi altında kalma süresi ciddi anlamda kısalıyor. Hasta sırt üstü yattığı için PNL operasyonu sırasında eş zamanlı idrar kanalına düşen taşlar URS dediğimiz yöntemle çıkarılabilir yani daha yüksek oranda taşsızlık ihtimali söz konusudur. En önemlisi de hasta sırt üstü yattığı için yüz üstü poziyona göre anestezi ile ilgili dezavantajlar daha kolay yönetilebilir hale gelmektedir. Biz de Mardin ilinde ilk defa bu ameliyat yöntemini başarı ile gerçekleştirdik. Mardin Devlet Hastanesinde bu yöntemle son zamanlarda 20'ye yakın hastayı ameliyat ettik ve hastalarımız sorunsuz bir şekilde 1-2 gün hastanede yattıktan sonra şifa ile taburcu oldular. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."