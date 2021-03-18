Kadınlarda yüksek yağ oranı kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini azaltabilir

NewsMedical LifeSciences'ın haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanları, 1999-2014 yıllarında ulusal sağlık anketi verilerini analiz ederek kalp ve damar hastalıkları üzerine bir araştırma yürüttü.

Çalışmada, yüksek kas kütlesi ve yüksek yağ oranına sahip kadınlarda kalp hastalığına bağlı ölümlerin, düşük kas kütlesi ve düşük yağ oranına sahip kadınlardan yüzde 42 düşük olduğu gözlendi.

Uzmanlar, yüksek kas kütlesi ve düşük yağ oranına sahip kadınlarda ise kalp rahatsızlığından ölüm riskinin azaldığına dair önemli bir avantaj tespit etmedi.

Araştırma öte yandan erkeklerde yüksek kas kütlesi ve yüksek yağ oranının, kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini yüzde 26, yüksek kas kütlesi ve düşük yağ oranının, yüzde 60 düşürdüğü görüldü.