Kalp ve damar hastalığı olan kişiler dikkat

Kan dolaşımı vücudumuzun çalışması için oksijen, glikoz gibi kaynakların ilgili yerlere ulaşmasını sağlayan sıvı ağıdır. Kalp damar hastalığı olan veya kalp operasyonu geçirmiş bireyler hayatlarının fiziksel, sosyal, emosyonel olarak eksik yaşayabilirler. Bunun için bu hastalara kardiyak rehabilitasyon vererek vücut fonksiyonlarının eski haline dönmesini ya da vücut fonksiyonlarını arttırarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlarız. Kalp ve damar hastalığı olan kişilerin maksimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması hedeflenir.

Kardiyak rehabilitasyon programına alınan hastalıklar ise;

MI (kalp krizi) sonrası

Kalp cerrahisi sonrası (stend, bypass operasyonu)

Kalp kapak hastalığı (kompanse kalp hastalığı, kardiyomyopati VS)

Kalp yetmezliği

Diğer kardiyak durumlar (ritim bozukluğu, pace maker, anjina)

Kalp hastalığı için risk durumları (hipertansiyon, diabetes mellitus, obezite

Kalp nakli

Kardiyak Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kardiyoloji Uzmanı, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Hemşirenin birlikte programlayıp uygulaması gereken bir ekip işidir.

Fizik tedavi uzmanının vereceği egzersizler büyük kas gruplarını çalıştırmalı ve nefes alış verişiyle entegre egzersizler kullanılmalı. Rehabilitasyonun en önemli yanı kişinin hayatının sonuna kadar sürdürülebilir olmasıdır. Yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürme en iyi egzersizler arasında gösterilmektedir. Egzersizlere başlanmadan önce ısınılmalı, biterken ise soğuma hareketleri yapılmalıdır. Isınma ve soğumada esneklik hareketleri de yapılmalıdır. Egzersizler sırasında nefes tutulmamalı, nefes alış verişi düzenli olmalı ki kalbe oksijen düzenli bir şekilde gidebilsin. 45 yaş üstü risk gruplarının ise yoğun egzersiz programı uygulanacaksa egzersiz reçetesi verilmeden önce yeterlilik testlerinden geçirilmelidir.