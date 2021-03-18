Kanda iltihap nedir, belirtileri nelerdir? Kanda iltihap neden olur? Septisemi olarak bilinen kanda iltihap öldürür mü?

Septisemi hızlı bir şekilde hayatımızı tehdit edebilir. Bir doktora başvurulmalıdır. Tedavi edilmemesi durumunda septisemi sepsise doğru ilerler. Sepsis, septiseminin ciddi bir komplikasyonudur. Vücutta iltihaplanma yapar.

Kanda İltihap Neden Olur?

Kan vücutta temiz akan bir sıvıdır. Fakat içerisine bakteriyel ve virüs gibi maddelerin bulaşması durumunda kanda iltihap oluşur.

Mevsimsel ya da bazı besinlerin tüketilmesinden kaynaklanan bu durum zamanla düzelebilir. Eğer ileri seviyedeyse enfeksiyonda azalma olmaz mutlaka tıbbi tedavi gerekir.

Kan içerisine giren ve kişiye zarar veren maddeler dolayısıyla vücut kendini savunmaya geçer, akyuvar sayısı artar. Kandaki yabancı maddeleri etkisiz duruma getirmek için iltihaplanma meydana gelir. Hücrelere zarar veren maddeler temizlenir.

Kan tahlillerinin yapılmasıyla iltihaplanma tespit edilir. Kandaki CRP normalin üstündeyse enfeksiyon riskinin olduğunu gösterir. Kendini iyi hissetmeme, ateş yükselmesi, istifra, bulantı ya da ishal belirtiler arasında kendini göstermektedir.

Kanda İltihap Belirtileri

Kanda iltihap belirtilerini maddeler halinde sıralayalım:

Kendini iyi hissetmeme

Ateş yükselmesi

İstifra ya da bulantı

İshal

Ani ısı değişimleri ile soğuk alma

Düzensiz beslenme ve yoğun iş temposu

Başka birinden bulaşıcı hastalıkların geçmesi

Eklem rahatsızlıkları

Bağırsak iltihaplanması

Kireçlenme

Kanser

Kalp hastalıkları

Kontrolsüz antibiyotik alımı

Kanda iltihap öldürür mü sorusu da akıllara geliyor. Erken tedavi her zaman hayat kurtarır. Müdahele edilmediği sürece her hastalık ölüme sebebiyet verebilir. Belirtileri hissetmeniz halinde mutlaka doktora başvurmalısınız.

Kandaki İltihabı Ne Temizler?

Bazı besinler, mikrop ve iltihapları vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu doğal besinleri kullandıktan sonra ağrı, bulantı veya sık idrara çıkma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu vücudun bize verdiği bir tepkidir.

Vücutta bir yerin ağrıması, o bölgede onarım ya da bozukluk olduğunu göstermektedir. Her ağrıda, ağrı kesici içerseniz, vücut bir süre sonra tepki vermeyi bırakır ve ağrılar ilerleyen süreçlerde artar.

Bundan dolayı vücuttaki mikrop ve iltihabı atan bu besinleri tüketmeliyiz ve fazlasından kaçınmalıyız. Bu besinler şunlardır:

Pulbiber

Lahana

Sarımsak

Taze nane

Ev yapımı yoğurt

Soğan

Maydanoz

Beyaz dut ve beyaz dut çayı

Kiraz sapı çayı

Mürver

Bal

Bal kabağı

Laden çiçeği

Çilek suyu

Limon

Yeşilçay

Mandalina

Portakal

Roka

Greyfurt

Biber

Zerdeçal

Zencefil

Kekik yağı

Zeytinyağı

Somon

Ispanak

Ceviz

Yaban mersini

Kanda İltihap Neye Yol Açar?

Sepstisemi ve sepsis aynı şeyler değildir. Sepsis, septiseminin ciddi bir komplikasyonudur. Sepsis vücutta iltihaplanmaya sebep olur. Bu iltihap kan pıhtılarına sebebiyet verebilir. Hatta oksijenin hayati organlara ulaşmasına engel olarak böbrek yetmezliğine sebep olabilir.

Kanda İltihap Tedavisi

Sepsisis erken teşhis edilmemesi ve bundan dolayı tedavi edilmemesi halinde septik şok meydana gelir ve ölümle sonuçlanabilir. Hastalığın bu raddeye gelmesini önlemek için sepsis belirtileri ile doktora başvuran ve sepsis teşhisi konulan hastaların tedavisinde genellikle şu ilaçlar kullanılır:

Düşük tansiyonun yükseltilmesine yardımcı vazoaktif ilaçlar

Enfeksiyonu önlemeye yardımcı intravenöz yolla uygulanan antibiyotikler

Kortikosteroid ilaçlar

Kan şekerinin düzelmesini sağlayan insülin enjeksiyonları

Ağrı kesiciler

Yukarıdaki ilaçları yanı sıra şiddetli yaşanan sepsis durumunda damar yolu ile sıvı desteği sağlanabilir. Nefes darlığı oksijenlenmeyi azaltacak durumdaysa hasta solunum cihazına bağlanmalıdır. Sepsise bağlı olarak böbrek fonksiyonları etkilendiyse kandaki zararlı atıklar, fazla su ve tuz vücuttan dışarı atılamayarak kanda birikir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için böbrek yetmezliği olması durumunda hasta, hekimin önerdiği aralıklarla diyalize girmelidir. Hastalar tedavi süreci boyunca yoğun bakım ünitelerine yatırılmalıdır. Sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Hastalık kontrol altına alındıktan sonra ve enfeksiyona bağlı semptomlar ortadan kaldırıldıktan sonra hastalar bir süre daha müşahede altında tutulmalıdır.

Enfeksiyon hiçbir zaman hafife alınmamalı, mutlaka zamanında muayene olunarak doktorun verdiği öneriler doğrultusunda tedaviye başlanmalıdır. Sepsisin erken tespit edilmesi ve tedavinin hemen başlatılması halinde organ yetmezliği durumu önlenebilir ve yaşamsal tehditler ortadan kaldırılabilir.

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