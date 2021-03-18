Romatizma Ağrısına Ne İyi Gelir? Romatizma Ağrısı Nasıl Geçer?

Kalıtsal bir hastalık olan romatizma kas, eklem ve iskelet sisteminde şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Eklemlerde birikin iltihaplı sıvının neden olduğu romatizma hastalığının tamamen ortadan kaldırılması tamamen mümkün görünmemektedir. Romatizma ağrılarını azaltmak için doktor kontrolünde, düzenli kortizon ilaç tedavisi uygulanır. Eklemlerde ve kaslarda şiddetli ağrılara neden olan romatizmal ağrıları hafifletmenin başka bir yolu ise bitkisel ilaçlardır.

ROMATİZMA AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Ekrem, kas ve iskelette görülen ağrılar çoğu zaman romatizmanın habercisidir. Her yaş grubundan insanda görülebilen romatizma, hareket sisteminde hareket kısıtlılığına ve ağrıya neden olan bir rahatsızlıktır. Kronolojik olan romatizma hastalığı bireyde kas ağrılarına, bel-sırt ağrılarına ve deri sertliğini neden olmaktadır. Bu hastalıktan şikayetçi olan bireyler tarafından, romatizma ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı aranmaktadır. Sıcak ve soğuk kompres romatizmaya iyi gelen yöntemler arasında kabul edilir. Peki, romatizma ağrısına sıcak mı soğuk mu iyi gelir? Eklem şişlikleri ve romatizma ağrıları için sıcak kompres ve sıcak duş faydalı olurken, eklemlere uygulanan soğuk kompress ise ağrı, kas sertliği ve şişlikleri azaltmada oldukça faydalıdır. Halk tarafından romatizmaya iyi geldiği bilinen birçok farklı yöntem vardır. İşte romatizma tedavi yöntemleri ve romatizma ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı…

Kas, eklemlerde ve yumuşak dokuda iltihap ve ağrıya neden olan romatizma iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere iki türe ayrılır. Eklemlerde ve vücudun diğer bölgelerinde hasara yol açan romatizma için şifalı bitkiler kullanılmaktadır. Romatizmanın vücutta neden olduğu eklem ağrılarını hafifletmenin en temel yolu sağlıklı beslenmeden geçmektedir.

Isırgan,

Kuşburnu,

Papatya,

Zencefil,

Zerdeçal,

Meyan Kökü,

Balık-Balık yağı,

Yumurta,

Keten Tohumu,

Zencefil romatizmaya iyi gelen besinler arasındadır.

Romatizmal hastalıklara iyi gelen başka bir yöntem de şifalı çaylardır.

Isırgan Yaprağı,

Kuşburnu,

Tane Karabiber,

Papatya,

Zencefil,

Zerdeçal,

Meyan Kökü,

Isırgan Yaprağı,

Lavanta ve

Elma çayları kas romatizmasına iyi gelen bitkiler arasında yer alır.

ROMATİZMA İÇİN ŞİFALI BİTKİLER

Romatizmal hastalıkların tedavisinde kortizonlu ilaçlar ve ağrı kesiciler kullanılır. Hastalığın kronolojik yapısından dolayı ilaç tedavisi uzun sürelerce devam edebilmektedir. İlaç tedavisinin uzun sürmesinden dolayı alternatif bitkisel yöntemler daha da önem kazanmıştır. Eklemlerde ve kaslarda şiddetli ağrılara neden olan romatizma için şifalı bitkiler oldukça faydalıdır. İşte kas romatizmasına iyi gelen bitkiler…

Isırgan: Oldukça kuvvetli ağrı kesici etkisi olan ısırgan, romatizma için de faydalıdır. 1 tatlı kaşığı ısırgan yaprağı ile yapılmış çay romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.

Kuşburnu: C vitamini bakımından oldukça zenggin olan kuşburnu, yangı giderici etkiye sahiptir. 1 yemek kaşığı kuşburnulu çay romatizma ağrılarına iyi gelecektir.

Balık ve Balık Yağı: Hamsil, somon, uskumru ve sardalya gibi yağ oranı yüksek balıklarda bulunan Omega-3'ler eklemlerin iltihaplanmasını önlüyor ve eklem ağrılarını hafifletiyor.

Yumurta: B vitamini yönünden oldukça zengin bir besin olan yumurta kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Sülfür açısından zengin olan yumurta düzenli olarak tüketildiğinde kas ve kemik ağrılarını hafifletmektedir.

Çilek: Romatizma ilaçlarının içinde de bulunan salisilik asiti içerisinde barındıran tek meyve çilektir. Çilek, romatizmal ağrılar için doğal bir ilaç görevi görmektedir.

Keten Tohumu: İçerisinde bulundurduğu lignan ve Omega-3 eklem ağrılarını ve sertleşmelerini azaltır.

Zencefil: Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan doğal bir besin olan zencefil, eklem iltihaplanmalarını azaltmaktadır.

Romatizmal ağrılara çare olarak doğal yakılar da gösterilebilir. Dulavrat otu, ısırgan otu, kırmızı acı biber, karanfil, zencefil ve bal ile şifalı bir ağrı kesici krem yapılabilir. Bütün malzemeler havanda dövülür ve üzerine bal eklenir. Macun kıvamındaki bu doğal krem ağrılı bölgeye sürülür ve gazlı bezle sarılır.

ROMATİZMAYI TETİKLEYEN BESİNLER BESİNLER

Romatizmal ağrılara şifalı gelen yiyecekler olduğu gibi hastalığı tetikleyen yiyecekler de vardır. Romatizmal kas ve eklem ağrılarının hafiflemesi için romatizmanın düşmanı besinlerden uzak durulmalıdır.