Son dakika: Koronavirüs aşısı olanlar dikkat! Uzman isimden flaş antikor açıklaması!

Koronavirüs aşılama süreci ve sonrası ile ilgili uzman isimden son dakika açıklaması geldi! Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs aşısından sonra antikor testi yaptırmanın bilim dışı ve gereksiz bir uygulama olduğunu söyledi. Savaşçı, "Sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs aşısı yaptıran herkesin antikor testi yaptırmaya çalıştığını belirtti. Doç. Dr. Savaşçı, "Bu tamamen bilim dışı ve gereksiz bir uygulama. Halkımız 'benim antikorum 3, seninki 5, korur mu korumaz mı' diye antikor ve test peşinde koşmasın; sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım. Bu dönemde ne yazık ki çok gördük aşıyı yaptırıp maskeyi çıkartanları.

Birinci aşıdan sonra çok rahatsızlanan sağlık çalışanı da oldu; çünkü çok yoğun bir ortamda çalışıyoruz.