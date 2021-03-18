Tümörlü kanser branşındaki tek dernek

Toplumda, çocukluk çağı tümörlü kanser türüne karşı farkındalığın arttırılması, tümörlü kanser hastası olan çocukların iyileşme sürecinde beslenme ve hijyen rutininin sağlanması ve ailelerine yaşadıkları bu zorlu süreçte rehberlik edilmesini amaçlayan 'Kanser Çocuğumdan Uzak Dur' Derneği her ay 90 çocuğa yardım ediyor.

KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN ANNESİ NE YAPACAĞIM DİYE DÜŞÜNMESİN

Dernek Başkanı Burcu Temizkan neden sağlıklı beslenme ve hijyen paketleri kampanyası başlattıklarını şöyle yanıtladı, "Ülkemizde onkoloji servisi belli başlı Devlet ve Üniversite Hastanelerinde bulunmaktadır , tedavi olanaklarından faydalanmak için ülkemizin dört bir yanından çocuklarımız bu hastanelere gelmektedir. Bu çocuk ve ailelerin %90'ı dar gelirli ve çok çocuklu ailelerdir, bu durumu tam 3 yıl birebir yaşamış ve gözlemlemiş bir anne olarak gerçek ihtiyacın ne olduğunu tespit etme şansı bulabildim. Evet benim hikayem üzücü bir şekilde son buldu, lakin ben bunu son kabul etmeyip bir başlangıç olarak gördüm. Benim oğlum bir Çınar'dı ve binlerce yaprağı vardı, bu koca Çınar yapraklarını dökmesin diye bu yola çıktım. Biz 21 günde bir 5 gün yatarak ortalama 3 yılımızı onkoloji servislerinde geçiririz, bavullar dolusu eşya, yiyecek, temizlik malzemesi ile geliriz hastanedeki odalarımıza, çocuklarımız ve annelerimiz öyle yorgun ki zaten, bizde dernek olarak bu yorgunluğun bir kısmını üstlenelim ve üzgün annemiz sadece çocuğuyla ilgilenebilsin, çocuğumu nasıl besleyeceğim diye düşünmesin istedik ve zaten sürdürdüğümüz bu desteği bir kampanya ile büyüterek daha fazla kanser tedavisi gören çocuklarımız ve ailelerine destek vermek için bir adım daha attık. Kocaeli Vali'miz Sayın Seddar Yavuz Beyefendiyi makamında ziyaret ederek kanser tedavisi gören çocuklarımızın sorunlarını ilettik. Kendisi öyle içten karşılayıp bize destek verdi ki size kelimelerle anlatamıyorum bile. Kendisinden aldığımız YARDIM TOPLAMA izniyle kampanyamız can buldu. Kendilerine binlerce çocuğum adına bir kez daha minnettarlığımı bildirmek isterim.

KANSER İYİLEŞİR

Sözlerine devam eden 'Kanser Çocuğumdan Uzak Dur' Derneği Başkanı Burcu Temizkan "Bir çocuğun gözündeki yaşı silebilmek, bir annenin yüküne ortak olmak acı da verse benim ve yol arkadaşlarımın en kutsal görevi, tüm hayırseverleri bizimle olmaya davet ediyorum, Gelin el ele vererek çocuklarımıza bir mum yakalım. Çünkü kanser iyileşir." Dedi.