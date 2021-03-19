Burun ameliyatı sürecini Op. Dr. Soner Tezcan anlattı

Rinoplasti, burnun şekillendirilerek yüze daha uygun bir hale getirilmesi ve aynı zamanda nefes problemlerinin çözülerek buruna işlevsellik kazandırılması için yapılan bir ameliyat. Ancak her isteyen bu operasyon için bıçak altına yatamıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Tezcan, kimlerin burun ameliyatı yaptırabileceğini şöyle anlatıyor: "Bu ameliyat, genel anestezi altında burun iskeletine ve yumuşak dokulara uygun yöntemlerle müdahale edilmesini gerektirir. Dolayısıyla yapılan işlemin tekrar bozulmaması için gelişim sürecini tamamlamış, burun şekli veya fonksiyonundan şikayeti bulunan, genel anestezi almasında tıbbi açıdan problem bulunmayan hastalara uygulanabilir."

MUAYENE SIRASINDA HASTA MUTLAKA BİLGİLENDİRİLMELİ

Ameliyat öncesi yapılan muayene esnasında burun problemlerinin tespit edilmesi ve hastanın bütün süreç hakkında önceden bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Soner Tezcan, "Ameliyat ortalama 1-3 saat sürer. Operasyonda amaç bütün problemleri çözerek işlemi sonlandırmaktır. Dolayısıyla süre, tamamen hastanın burnundaki düzeltilmesi gereken yapıların az veya çok olmasına bağlıdır" diyor.

HASTA 2-3 GÜN İÇİNDE GÜNLÜK YAŞAMA DÖNEBİLİR

Op. Dr. Soner Tezcan, genel anestezi altında yapılan rinoplasti ameliyatının sonrasında ise sürecin şu şekilde geliştiğini anlatıyor: "Genel anestezi alan hastanın hem toparlanması hem de damardan ilaç tedavisi alabilmesi için 1 gece hastanede yatması uygun olacaktır. Fakat gerektiğinde hastaların aynı akşam taburcu edilmesi de mümkündür. Ameliyatın sonrasındaki ilk gün hastaya nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır. Kullanacağı ilaçlar izah edilir. Hastalarda morluk, ağrı, sızıntı şeklinde kanama gibi şikayetler meydana gelebilir, ancak bunlar normaldir. Hasta günlük aktivitelerine 2-3 gün içinde döner. Yaklaşık 5-7 gün sonra dikiş, alçı, tampon gibi malzemelerin çıkarılması için kontrole gelmesi istenerek taburcu edilir. Kontrol gününde ağrısız olacak şekilde malzemeler çıkarılarak, 3 gün süreyle burnun üzerinde kalacak ince ten rengi bantlar takılır. Nasıl masaj yapacağı uygulamalı şekilde gösterilir."

AMELİYAT SONRASI KONTROLLER ÖNEMLİ

Dr. Tezcan, ameliyat sonrasında hastanın belli aralıklarla doktor kontrolünden geçmesi gerektiğinin de altını çiziyor: "Hastanın ameliyat sonrasında 1, 3 ve 6'ncı ayda mutlaka kontrolden geçmesi, sürecin yönetimi için önemlidir. Ameliyattan 1 ay sonra ödemler inerek burnun şekli yüzde 80-90 oranında oturur. Kıkırdak ve kemiğin iyileşme sürecinin yüzde 80'i 2 ayda tamamlanır. Bu süreçte burnun darbelerden korunması, gözlük yerine lens kullanılması, güneş gözlüğü kullanılmaması gerekir. Burnun şeklinin tamamen oturması ise 6-12 ay sürebilir."