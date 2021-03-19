Down sendromlu kadın yeniden adım attı

Karabük'te yaşayan Down sendromlu 50 yaşındaki Emine Şahin, omuriliğindeki apse nedeniyle yürüyemez oldu. Her iki ayağının da felç olması sonunda yürüyememe şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Serhat Atasoy'un muayenesinin ardından ameliyata karar verilen Şahin, zorlu bir ameliyattan başarıyla çıktı.

Op. Dr. Atasoy, "Zor bir ameliyat sürecinden sonra çok şükür başarılı bir şekilde apseli bölgeyi temizledik. Hastamız ameliyattan 5 gün sonra ilk adımı atmaya başladı, şimdi çok şükür kısa mesafede olsa yürüyor, zamanla ile bu mesafeler uzayacak" dedi.

Kromozom yapısının ameliyata engel olmadığını belirten Op. Dr. Atasoy; "Apse oluşmaması için uzun bir antibiyotik tedavisi sürecek, hastamızın başka bir sıkıntısı olmayacak" şeklinde konuştu.

Hasta yakınları ise; "Doktorumuzdan Allah razı olsun, hocamızın sayesinde Emine yürümeye başladı, çok şükür." dediler.