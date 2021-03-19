Dr. Ender Saraç ‘İnanılmaz’ diyerek açıkladı! Koronavirüs sürecinde Türkiye genelinde kaç kilo alındı?

"KORONAVİRÜS YAKIN VADEDE BİTMEYECEK"

Dr. Ender Saraç, "İnsanlar iki kutuba ayrılmaya başladı. Birinci grup pandemiden hem bedensel ve sağlık hem de ruhsal olarak ne öğrenmesi gerektiğini öğrenen kitle. Para harcamasından giyimine, uykusundan egzersizine, yediği gıdalardan dışarda yediklerine kadar birçok şeyin değişmesi gerektiğini kabullenip bunun bedelini ödeyerek ayakta kalmayı ve az hasarla güçlenmeyi hedefleyen kitle. İkincisi ise; olan hiçbir şeyi fazla umursamayan, şu dönem bitse de maskeleri atsak diye , her şeyin eskisi gibi olacağını düşünen kitle. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki koronavirüs yakın vadede bitmeyecek. Koronavirüs bitse dahi birçok şey değişecek. Süre uzadıkça yalnızlaşma, gizli depresyon ve enerji açığını çok yiyerek kapatma ihtiyacı ortaya çıktı." dedi.