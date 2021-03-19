İltihaplı Romatizma Tedavisi Nasıl Yapılır, Ne İyi Gelir? İltihaplı Romatizma Nedenleri ve Belirtileri

İltihaplı romatizma neden olur sorusunun ne yazık ki bir cevabı yok. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte iltihaplı romatizmanın genetik bir yatkınlık olduğu kabul edilmektedir. Genetik bir yatkınlıktan kaynaklanan çoğu hastalık bir dış etkenle tetiklenmektedir Bu hastalık da, bağışıklık sisteminin bozulması ile birlikte ortaya çıkmaktadır.

İLTİHAPLI ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Normal olmayan bir genetik yapıda çalışan bağışıklık sisteminin eklemlere ve bağ dokularına zarar vermesi ile ortaya çıkan bu hastalık, erken dönemlerde saptanıp tedavi edilmez ise, eklemlerde şekil bozukluklarına ve hatta iç organlarda zarara bile yol açabilmektedir. İşte bu nedenle iltihaplı romatizma belirtilerini bilmekte ve erken teşhis koymakta fayda vardır. İltihaplı romatizma belirtileri genel olarak şunlardır:

Başta el ve ayak bileği olmak üzere, eklemlerde fark edilebilir derecede kızarıklık ve şişme,

Eklemlerde sıcaklık ve yanma hissi,

Özellikle sabahları baş gösteren eklemlerde tutukluk, katılaşma,

Bel, kalça veya sırt ağrıları

Ciltte solukluk oluşumu, kuruluk ya da kızarıklık,

Nefes darlığı, öksürük veya göğüste sıkışma,

Devamlı ortaya çıkan yüksek ateş,

Halsizlik ve bitkinlik hissi,

İştahta fark edilebilir ölçüde bir azalma,

Tekrarlayan karın ağrıları,

İleri aşamalarda eklem yapılarında deformasyonlar,

İlerleyen aşamalarda eklemlerde fonksiyon kaybı

Yukarıda sayılan belirtilerden birkaçını düzenli olarak yaşıyorsanız, bir doktora başvurmanızda fayda olduğunu hatırlatmak isteriz.

İLTİHAPLI ROMATİZMA TEDAVİSİ VAR MIDIR?

İltihaplı romatizma tedavisinin var olup olmadığı yoksa iltihaplı romatizmanın ölümcül bir hastalık mı olduğu merak edilen bir diğer sorudur. Ne yazık ki iltihaplı romatizmanın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Lakin bu iltihaplı romatizma ölümcül de değildir. Kronik bir hastalık olan iltihaplı romatizmanın kontrol altında tutulması için gereken tedavi ömür boyu devam edebilmektedir. Günümüzde iltihaplı romatizmanın tedavisinde ulaşılmak istenen hedef ağır semptomların hafifletilmesi ve bireyin yaşam kalitesinde bir düşmenin yaşanmaması ve bu kalitenin azami seviyeye çıkartılmasıdır.

İLTİHAPLI ROMATİZMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Yukarıda da belirtildiği gibi, iltihaplı romatizmanın tedavisi bulunmaktadır. İltihaplı romatizma tedavisi ortopedi uzmanları, fizik tedavi uzmanları ve rehabilitasyon uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Fiziksel tedavilerin yanında, bu hastalığın tedavisinde uzman doktorlar tarafından önerilen ilaçlar da kullanılmaktadır. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçlar ağrıyı hafifletir ve iltihabı azaltmaktadır. Bu ilaçların yan etkileri arasında ise mide tahrişi, kalp problemleri ve böbrek hasarı bulunmaktadır. Bu nedenle bir doktora başvurmadan ve doktor tarafından sizlere yazılmadıkça kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar mutlaka doktor tavsiyesi ile birlikte alınmalıdır.

Fiziksel tedavinin ve ilaçların eklem hasarını önleme yahut yavaşlatma konularında etkisinin olmaması durumunda ise, hasarlı eklemleri onarmak için cerrahi müdahale söz konusu olabilmektedir. Cerrahi müdahale sonucunda birey eklemi kullanma yeteneğini geri kazanabilir yahut en azından ağrıda azalma görülebilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMAYA NE İYİ GELİR?

Bu hastalığa sahip insanların, yaşam kalitelerini arttırmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için yapmalarında fayda bulunan çeşitli adımlar vardır. Birtakım kişisel bakım yöntemlerin, uygun doktor tedavisi ile birlikte kullanıldığında hastalığın belirtileri ve semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilmektedir. İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir sorusunun öne çıkan cevapları ise şunlardır:

Stresin azaltılması: Bireyin hayatındaki stresi azaltması ağrı ile başa çıkmasını kolaylaştırmakta yardımcı olabilmektedir

Düzenli egzersiz: doktor tarafından önerilen basit egzersizler, eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilmektedir. Yürüyüş ile başlamak en iyi tercihtir. Kişi ağır egzersizlerden kaçınmalıdır, zira bunlar hassas eklemleri zorlayarak, ağrıda artışa sebep olabilmektedir.

Sıcak ve soğuk uygulaması: Ağrıyan eklemlere sıcak ve soğuk uygulamak, bireyin hissettiği ağrıyı hafifletmeye ve gergin kasları gevşetmeye yardımcı olabilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMAYA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

İltihaplı romatizmaya iyi gelen yiyecekler elbette bulunmaktadır. Bu hastalıktan muzdarip kişilerin hayatlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Bunun içinde belli gıdalara ağırlık vermelerinde fayda vardır. Yeterli ve dengeli bir beslenme programı romatizma hastalığı ile mücadele etmeyi kolaylaştırmaktadır. Kişinin beslenme programı omega3 içeriği yüksek olan balık, ceviz, keten tohumu, yumurta ve semizotu gibi besinlerle ve omega6 içeren zeytinyağı ve yüksek c vitamini içeren sebze ve meyvelerle desteklenmelidir.

Ek olarak belirtmek gerekir ki, yapılan araştırmalar sonucu kişniş, zencefil, ananas ve zerdeçalın da bu hastalığa çok iyi geldiği tespit edilmiştir. Zira bu besinler inflamasyonu azaltan besinler olarak bilinmektedirler. İltihaplı romatizmaya iyi gelen yiyeceklerin ağırlıklı olarak tüketilmesi halinde, eklemlerde görülen ağrıların azalma ihtimali kuvvetle muhtemeldir.

İLTİHAPLI ROMATİZMAYA YASAK OLAN YİYECEKLER NELERDİR?

İltihaplı romatizmaya iyi gelen yiyecekler olduğu gibi, bu hastalığa sahip kişilerin uzak durması gereken, yani iltihaplı romatizmaya yasak olan bazı yiyecekler de bulunmaktadır. İltihaplı romatizmaya yasak yiyecekler olarak sayılabilecek bu kategorinin başında alkol ve sigara yer almaktadır. Toksin etkiye sahip olan bu ikili eklem ve kas dolaşımını engelleyerek iltihaplı romatizmaya neden olabilir. Ayrıca kişi, aşırı kafein tüketiminden, asitli içeceklerden de kaçınmalıdır.